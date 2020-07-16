Немецкий политолог Рар: Европа для США не союзник, а рынок сбыта

О последствиях санкций США против строительства газопровода "Северный поток — 2", о взаимоотношениях Европы и Америки рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой немецкий политолог Александр Рар.

Читайте начало интервью:

Иллюзии Европы

— Восемь миллиардов евро, вложенных в газопровод, зарывать в дно Балтийского моря не хочется. Даже если бы политические моменты возобладали, то экономически это невыгодно. Надо доводить проект до конца. Американцы придумали драконовские санкции касательно 125 европейских компаний. Санкции хотят наложить даже на город, который будет обслуживать наши трубоукладчики. Порт принадлежит муниципалитету, получается, что санкции будут наложены на государственную собственность. Это прямая атака на государство. Когда Германия разозлится на США, нельзя же так беспардонно обращаться с союзниками? Как она будет реализовывать контрсанкции?

— Уже разозлилась. Американцы действительно запрещают бургомистру этого городка на севере Германии ездить в Америку, будут санкции против немецких чиновников, государственных компаний.

Как немцы будут отвечать, не знаю. Многие немецкие фирмы не хотят терять свои рынки в Америке, мол, лучше тогда сделать то, что американцы хотят. Это было бы очень грустно. Но я знаю, что крупные компании могут на это пойти в Европе. Санкции против Америки можно вводить только сообща. Но есть штрейкбрехеры Польша, Прибалтика, Румыния, да половина европейских стран никогда не захотят санкции против Америки вводить, поэтому Германия рискует остаться в политической изоляции внутри блока, потерять лидерство в Европе. Очень сложная ситуация для Германии складывается.

Поэтому пока надежда Германии на то, что Трамп не подпишет указ о санкциях, иначе он может на многие годы повредить немецко-американские отношения. Многие надеются, что к власти через четыре месяца в США придет другой президент, Джо Байден, с которым можно будет мирно договориться. Это иллюзия Германии: думать, что Америка вернется в старую ипостась.

На самом деле дело не в Трампе, не в конгрессе, а в том, что Америка изменила точку зрения на союзников в Европе: она на них смотрит только как на рынок сбыта.

Европейцам очень трудно это понять, потому что в ЕС религиозное чувство преданности общим с американцами ценностям. Европейцы, особенно немцы, говорят: "Американцы научили нас демократии, они для нас самая главная дружеская нация". Понять, что что-то произошло, непросто. Это длительный процесс, который нужно будет ускорить, чтобы вернуться в реальный мир.

— Санкции внесены поправками в проект закона об обороне, который конгресс должен принять к октябрю, и Трамп должен его подписать в течение трех месяцев. Если он будет против санкций, то и законопроект не подпишет, что, я думаю, нереально. Он будет подписывать.

— Я думаю, что нет. Выборы в ноябре. Если его изберут на второй срок и он получит поддержку тех конгрессменов, которые требуют от Республиканской партии жесткой политики в отношении России, то после переизбрания он не будет нуждаться больше в их поддержке. Он будет четыре года править США, и ему будут не нужны союзы с очень странными политическими силами. Давайте посмотрим более оптимистично на это.

Газ отдельно, газопровод отдельно

— У вас есть газовое объединение Zukunft Erdgas. Специалисты подготовили для парламента доклад о том, что если санкции на "Северный поток" действительно будут наложены, то ни завершение, ни ввод в эксплуатацию трубопровода невозможны (может быть, из-за того, что многие европейские фирмы уйдут из проекта). Вы согласны с этим?

— Они основывают анализ на фактах, правовых рамках, которые изучили. Это действительно так. Если американцы будут накладывать жесточайшие санкции на бургомистра города, через который газ будет попадать на территорию Германии, они будут наказывать и гнать со своего рынка, штрафовать немецкие или европейские мощные страховки, которые застраховывают работу газопровода. Если они будут штрафы налагать на средний и мелкий бизнес, который будет поставлять запчасти к газопроводу, и на специалистов по сертификации газового экспорта в Германию, то действительно газопровод не может действовать. Ситуации такой еще никогда не было. Компромисс невозможен, если санкции будут введены:

Если Германия и ЕС подчиняются, становится ясно, что Европа — вассал Америки через энергетический вопрос. Если не подчиняются, то начинается серьезная и болезненная работа по восстановлению европейской финансовой структуры, отделению от Америки, созданию своей SWIFT, чтобы обезопасить свои фирмы. Плюс Европа будет вынуждена при конфликте с США пересматривать отношения с Россией и Китаем.

Это большие геополитические сдвиги, к которым нынешние европейские элиты не готовы. Но время всех заставит действовать в том или другом направлении, поэтому 2021 год будет ключевым.

— Ангела Меркель в 2021 году должна уйти с поста канцлера. Как в Германии видят, это место займет человек более проамерикански настроенный? Германия созрела для геополитического конфликта с Америкой или нет?

— Пока однозначно нет, потому что в Германии главное влияние в культурном, в политическом, экономическом отношении имеют трансатлантические элиты. Надо понимать, что в Германии, особенно в Западной (в Восточной Германии нет), люди воспитаны в таком духе.

Лидеры экономики, партий, СМИ прошли американскую школу. Для них Америка — это мягкий лидер, который, как они считают, освободил Европу от фашизма и выстроил демократию. Сейчас эта картинка начинает медленно меняться.

После Меркель, если христианские демократы останутся самой сильной партией, нам предстоит очень серьезная работа по выходу из коронавирусного кризиса. В Европе и Германии возможны большие социальные потрясения, которые могут изменить политический ландшафт. Но если все останется спокойно, то наследником Меркель будет мужчина. Уже есть кандидаты:

баварский премьер-министр Зёдер,

премьер-министр Северной Рейн-Вестфалии Армин Лашет,

специалист по внешней политике Реттген,

абсолютный трансатлантист Фридрих Мерц.

Армин Лашит связан с бизнесом, в Европейском парламенте выступал за общее пространство с Россией. Он был бы наилучшим кандидатом в главы Германии для сближения Евросоюза и России. Другие кандидаты настроены еще больше, чем госпожа Меркель, на дружбу с Америкой.

— У меня впечатление от беседы с вами такое, что газопровод не будет достроен.

— Он будет достроен, я уверен. Дания дала разрешение, технически он будет достроен.

— Технически да. Но газ может не пойти по нему?

— Газ не сможет при нынешних условиях через него пойти. Будем ждать. Важно, чтобы газопровод построили. Сейчас спрос на газ ниже, как несколько лет назад. Главное, чтобы инфраструктура здесь была. Украина по-прежнему качает газ через свою территорию на Запад, но там газовые системы очень устарели, не реставрировались со времен Советского Союза, поэтому в любой момент могут начаться серьезные проблемы, если не будут вложены деньги в восстановление газового комплекса. А деньги туда пока никто не вкладывает, и Украина никого не приглашает. Думаю, через пару лет станет ясно, что главное обеспечение газом Европы должно быть через:

"Северный поток — 1",

"Северный поток — 2",

"Турецкий поток".

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова