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Шредер назвал причину возвращения Крыма в Россию

Мир

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер назвал присоединение Крыма к РФ "нарушением международного права" и объяснил причины произошедших в 2014 году событий.

Шредер назвал причину возвращения Крыма в Россию

Политик напомнил, что до 2014 года в НАТО вступили несколько восточноевропейских стран. Шрёдер уточнил, что в тот момент они воспользовались своим суверенным правом выбора между ЕС и НАТО. Однако затем с подачи США речь зашла о вступлении в альянс Украины и Грузии. И, если бы Украина вступила в НАТО, один из важнейших черноморских портов Севастополь оказался бы под контролем Североатлантического блока.

"Это было ничто иное, как стратегия окружения России, которая тогда была гораздо более открытой к сотрудничеству с Европой, как и с НАТО", — заявил Герхард Шрёдер в интервью немецкому изданию Spiegel.

Экономические санкции, введённые Евросоюзом после присоединения Крыма к России, Шрёдер в очередной раз назвал неэффективными. По его мнению, в проблемных ситуациях решение может быть найдено через диалог с Россией, а не через давление на неё.

Автор: Людмила Черткова
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