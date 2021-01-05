Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма

Тотальная украинизация и агрессивная дерусификация не приносят Киеву желаемых результатов, но останавливаться "патриоты" не собираются.

Как будет работать украинский закон о русском языке?

Украинский языковой надсмотрщик (именуемый в народе "шпрехенфюрер") Тарас Креминь не преминул в качестве новогоднего приветствия напомнить о том, что с 16 января вся сфера услуг в стране обязана полностью перейти на государственный язык.

Надо отметить, что это заявление он опубликовал на сайте кабмина, тем самым подчеркнув, что это мнение всего правительства. Это самая жёсткая языковая норма, принятая ещё при Петре Порошенко и поддержанная Владимиром Зеленским. Но будут ли выполнять эти требования в торговле и общепите? Особенно, на юге и востоке?

Правда штрафовать за нарушения этого закона начнут только с июля 2022, успокаивает политический эксперт Андрей Кислов.

"Однако многие давно перешли на украинский, хотя обычно, если некое требование не подкреплено санкциями, бизнес не спешит его выполнять. Дело в том, что имеется достаточно много "активистов", готовых добровольно контролировать выполнение норм языкового закона.

А скандалы ведь никому не нужны. Уполномоченный кабмина по защите государственного языка недаром советует этим "патриотам" обращаться к менеджеру фирмы, звать начальство, записывать нарушения в книге жалоб. Хотя Креминь, видимо, не в курсе, что жалобных книг как таковых больше в стране нет — правительство отменило их ещё в марте 2019-го", — напоминает Кислов.

На практике попытки языкового омбудсмена насаждать язык общения насильственно будут вызывать конфликты, особенно в таких русскоязычных регионах, как Киев, частично центр и практически полностью юго-восток, констатирует политтехнолог Владимир Третьяков.

"Обратите внимание, что 16 января — это как раз экватор так называемого локдауна (он заявлен на Украине с 8 по 24 января. — Авт.). Мелкие предприниматели и без того жалуются на убытки, а здесь их ещё вдобавок будут пытаться наказывать — взрыв народного негодования для власти обеспечен.

К слову, Тарас Креминь говорил об активистах, которые будут фиксировать случаи, когда продавцы и другие сотрудники говорят на русском и сигнализировать об этом. В связи с этим, возникает закономерный вопрос: а каков правовой статус этих "активистов". Они не являются ни государственными, ни муниципальными служащими! И, соответственно, какую юридическую силу будут иметь такие "сигналы"? Ясно, что никакой. Поэтому все подобные "дела" будут разваливаться в суде", — уверен эксперт.

Весьма интересна также политическая сторона дела.

"Давайте вспомним, что языковая агрессия — это стиль Порошенко, а Зеленского выбрали как его антипода, обещавшего проводить более спокойную политику в сфере языка. И самое интересное в этом всём то, что это самый невыгодный сценарий для власти.

Кого будут считать крайними в этой ситуации? Конечно, Зеленского и его "зелёную" команду. При этом Порошенко с соратниками будет подливать масла в огонь, крича, что власть не защищает украинский язык. На контрасте в защиту русскоязычных будут выступать Виктор Медведчук и другие, которых относят к "партии мира".

В результате все шишки будут сыпаться на президента и "слуг". Соответственно, мы увидим продолжение сегодняшнего сценария, когда Зеленский и его соратники теряют популярность, а набирают рейтинг такие антагонисты, как "Европейская солидарность" Порошенко и "Оппозиционная платформа — За жизнь" Медведчука.

Что до остальных, то, как видим, ни для соросовского "Голоса", ни для партии Юлии Тимошенко в этом сценарии места нет, вот поэтому у них рейтинг и не растёт", — резюмирует Третьяков.

Он также обращает внимание на то, что всё чаще говорят о досрочных выборах и президента, и парламента. И скандалы, инициированные так называемым "мовным омбудсменом", станут ещё одним пунктом в списке требований по проведению досрочных выборов. Вокруг этого ультиматума объединятся и националисты, и пацифисты, и Порошенко, и Тимошенко, и более мелкие игроки.

Прокомментировал ситуацию и "слуга народа" — депутат Верховной рады Максим Бужанский, позиционирующий себя как борец за права русскоязычных. Правда он так и не смог внятно объяснить, почему голосовал за репрессивный закон об образовании, по которому школьное обучение полностью перешло на государственный язык. Возможно, чтобы в дальнейшем пиариться на "борьбе" с этим языковым беспределом, зарегистрировав позже законопроект по… нет, не отмене запрета, а лишь его отсрочке на три года. Понятно, что нардепы его инициативу не поддержали, но зато сам Бужанский (по его мнению) добавил себе рейтинга.

"С 16 января вступает в силу норма закона о языке, согласно которой вся сфера обслуживания, весь бизнес обязан работать на госязыке, иначе штраф: не маленький, кстати, — до 6800 гривен (200 евро. — Авт.).

Это абсурд: бизнес обязан платить только налоги и ничего больше, остальное регулирует рынок.

Я не хочу ничего менять по частям в самом законе о языке, он весь кривой (но и весь закон депутат отменить также не желает. — Авт.). Но предлагаю просто отменить эти штрафы и не плодить доносчиков. Двадцать семь коллег из фракции "Слуга народа" стали соавторами моего законопроекта, который я давно бы подал, но не хотел, чтобы Порошенко очередным антибужанским майданом сорвал принятие бюджета (нет ли тут признаков мании величия? — Авт.).

Не нужно рассказывать парикмахерам, на каком языке им стричь, и шиномонтажникам, на каком языке менять колесо (видимо, всё же имеется в виду общение с клиентами, так как работать можно ведь и молча. — Авт.). Они заплатили налоги и больше ничем никому не обязаны, кроме своих семей. Попрошу вас, если вы считаете, что я прав, и если не хотите, чтобы вас штрафовали за использование ваших русского, румынского, венгерского и польского языков, поддержать меня в этом вопросе. Давайте руководствоваться рациональными категориями, тем более что они записаны в Конституции.

И да, я не сдаюсь, не забываю, не отказываюсь и не опускаю рук. К украинскому языку этот законопроект не имеет никакого отношения, он совсем о других вещах", — пишет в соцсети внезапно "прозревший" Бужанский.

Фракция "Слуги народа" собирается обсудить инициативу 28 своих коллег, заявил глава фракции Давид Арахамия:

"У нас очень бурные внутренние дискуссии. Когда будет заседание фракции в январе, тогда будем иметь какую-то позицию по этому поводу".

Впрочем не стоит надеяться на то, что тотальная украинизация будет хотя бы приостановлена или ослаблена. В самом лучшем случае, могут быть приняты некие "косметические" малозначащие дополнения для самопиара: смотрите, мы же отреагировали на требования граждан!

А террор "патриотичных" политиков и чиновников, говорящих на суржике в публичной плоскости и на русском среди своих, против русскоязычных будет продолжаться. Ну не экономикой же и борьбой с коронавирусом им заниматься!

Штрафы за иноязычие могут начать выписывать с 16 июля 2022 года, но кошмарить людей начнут уже в этом январе. "Шпрехенфюрер" или один из его 50 помощников в случае "нарушения" составят акт и объявят "виновнику" предупреждение. "Безобразие" должно быть устранено в течение 30 дней. Что может произойти в случае игнорирования шантажа "активистов", пока непонятно. Видимо, "патриоты" могут переходить к неким силовым методам, на которые вряд ли будут реагировать подчинённые русскоязычного главы МВД Арсена Авакова.

Правда в законе есть всё же лазейка — по просьбе клиента его могут обслуживать "на ином языке, приемлемом для обеих сторон".

То есть можно требовать в магазине или общепите общаться с собой на русском или английском языке. Тем более, если это иностранец, вообще не понимающий украинского. Но пройдёт ли такой "фокус" в Галичине — вопрос, конечно, интересный. Поживём — увидим.