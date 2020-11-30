Валерий Коровин: "Со страшной скоростью наступает закат Европы"

Католическая церковь Англии десятилетиями покрывала сексуальные преступления против детей ради сохранения своей репутации, следует из доклада британской Независимой комиссии по расследованиям сексуальных домогательств к несовершеннолетним (IICSA). Только в этом докладе зафиксировано 3000 случаев.

Как такое вообще было возможно? Почему это скрывалось? Что вообще происходит на Западе в духовном плане? Что будет дальше? Об этом в программе "Необычная неделя" главному редактору "Правды. Ру" Инне Новиковой рассказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

— Валерий, в докладе британской Независимой комиссии по расследованиям сексуальных домогательств к несовершеннолетним (IICSA) говорится, что Католическая церковь Англии десятилетиями покрывала сексуальные преступления против детей ради сохранения своей репутации.

Там сказано про 900 жалоб, 3000 случаев домогательств с участием 900 человек, включая священников, монахов и волонтеров. С 1970-го по 2015 год было возбуждено 177 дел и вынесено 133 приговора.

Несмотря на очевидные факты церковное руководство не только закрывало глаза на преступления священников, но и принимало меры для защиты подозреваемых и сокрытия информации по крайней мере все последние 45 лет.

— В этой новости — всё, что нужно знать о Католической церкви и ее британском филиале. И в Английской католической церкви, понятно, были не только эти зафиксированные преступления. А Католическая церковь в целом — это столетия бесконечного количества ужасающих преступлений.

Она отделилась от единой христианской Церкви, когда встала на путь ереси тысячу лет назад. Раскольники создали на Западе по сути очень крупную, серьезную и влиятельную христианскую секту.

Эти ереси стали множиться, возник протестантизм. Протестантизм дальше стал порождать новые тысячи ересей. 7000 христианских конфессий — в основном протестанты. От христианства с каждым новым историческим этапом на Западе оставалось всё меньше и меньше.

Видимая часть преступлений

Ныне вскрывающиеся преступления католического священства — это лишь вершина айсберга. Но даже в таком виде Католическая церковь подвергается сегодня мощнейшему прессингу со стороны безбожных уже абсолютно, либеральных, до остервенения атеистических властей.

Потому что в Католической церкви всё-таки еще присутствуют искренние католики — обычные граждане европейских государств, которые цепляются за католицизм как за последнюю соломинку.

Закрываются католические костелы, переоборудуются под развлекательные заведения, рисуются карикатуры и полностью дезавуируется система ценностей западного христианства.

С двух сторон католичество подвергается эрозии:

внутреннее разложение,

внешний накат со стороны безбожных властей и всего атеистического европейского общества.

На Западе массированно и активно продолжается уничтожение христианства.

— На фоне усиления исламизма в Европе резко снижается интерес к христианству, особенно у молодежи. Храмы пустуют, закрываются. Чем спокойнее и финансово благополучнее жизнь, тем у людей меньше желания обращаться к Господу. В беде, на войне атеистов нет. А когда человеку не к чему стремиться, зачем ему кого-то о чем-то просить?

— Это свойство масс в целом — жить в материальном мире и ни к чему не стремиться. Стремятся к чему-то пассионарии, штучные люди. А обычные люди живут по накатанной, стараются как-то улучшить свою жизнь, получать больше удовольствий.

Конечно, деньги, сытость и комфорт разлагают человека. Мобилизует человека и делает человека человеком как раз аскеза, духовные ориентиры, отстранение от материального и комфортного — совершенно обратный путь.

Запад атакует христианство

Но Запад выбрал путь материализма, неги и разложения в материальном комфорте. Христианство уходит на задний план. Мы видим сегодня последствия этого выбора.

Но кроме того, со стороны нынешних западных элит идет целенаправленная атака на христианство. Они насаждают совершенно иного рода ценности.

Посмотрите на Макрона — он искренне ненавидит любую традицию. Не только исламскую, но и христианскую. Атакует Католическую церковь — даже с этими остатками христианства он бьется жесточайшим образом, просто как одержимый бесом.

И так ведут себя элиты Запада в целом. Эти меньшинства захватили все смысловое пространство в Европе и бомбардируют, аннигилируют последние остатки европейской традиции, которые еще где-то сохраняются в виде последних католических приходов и общин.

Католики-то на самом деле в нынешней Европе — самые приличные люди. Они последние из людей, которые еще пытаются сохранить в себе что-то человеческое. Потому что дальше за ними следуют постлюди.

Европейцев уже лишили просто всего человеческого — половой идентичности, права быть отцом и матерью, вообще воспитывать своих детей; детей лишили права на половую идентичность и жизнь с отцом и матерью.

Кто-то еще рвется туда, объясняя это стремлением к лучшей жизни. Просто нужно быть безумцем, сумасшедшим или просто умственно отсталым, чтобы в этот постчеловеческий ад стремиться, чтобы стать его частью.

Там на наших глазах уже близится трагический финал — завершение этого чудовищного постчеловеческого эксперимента.

Со страшной скоростью наступает закат Европы, о чем было написано век назад.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев