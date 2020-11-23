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Автор Игорь Шатров

COVID стал главным союзником Байдена

Мир

Байдена поздравляют с победой. Официально итоги выборов еще не подведены, выявлена масса нарушений, но всё-таки смена президента, видимо, дело уже решенное. Как изменится американская внешняя политика, если высшее кресло достанется Байдену? Кто рад, а кто нет этой перемене?

Как при Байдене сложится судьба "Северного потока-2"? На все эти и другие вопросы политолога Игоря Шатрова ответил известный российский журналист в Вашингтоне Рустем Сафронов.

Читайте начало интервью: 

Европейцы приветствуют Байдена, потому что Трамп их достал

COVID убил Трампа в политическом смысле

— Рустем, вы сказали, что Трамп очень сильно достал Европу, она ждет возвращения к традиционной американской политике в отношении союзников. А Израиль не рад приходу Байдена?

— Да, Израиль, конечно, был хорошо обласкан в президентство Трампа. Израиль получил столько, сколько не мог получить ни при одной другой администрации. Это, прежде всего:

  • фактически одобрение строительства на оккупированных землях, что входит в противоречие со всеми ООН-скими постановлениями и резолюциями;
  • и, естественно, признание Иерусалима столицей Израиля.

Россия тоже проводит даже более взвешенную политику в отношении Израиля, чем Советский Союз, восстановила и развивает отношения. Но в принципиальных вопросах по поводу оккупации земель и статуса Иерусалима Россия занимала позиции объективные и справедливые, считая, что и палестинская проблема должна быть учтена.

Трамп же предпочел полностью от этого отказаться, опираясь на еврейское лобби в США. Более того, он помог Израилю замириться с несколькими арабскими странами, что нельзя не признать внешнеполитическим успехом его администрации.

Но другое дело, что по совокупности это не решило его судьбу, потому что COVID перебил все. А американцы в основном куда больше интересуется внутренней жизнью, а не внешней политикой.

Но Трамп не пропадет и, конечно, еще попортит крови Байдену в любом случае. Он уже сказал, что он не придет на все эти церемонии, не будет передавать власть, потому что, кабинет за ним должен остаться и так далее.

— Какие еще страны могут быть недовольны сменой хозяина Белого дома? Или весь остальной мир ждал Байдена как спасителя?

— Нет, конечно. Но в отношении, например, Белоруссии и Венесуэлы, я думаю, ничего не изменится, санкционное давление может только усилиться. Возможно, будет активизация давления на Россию через киевский режим, зависимый от Соединенных Штатов.

Байден уже чувствует себя президентом

В этом духе Байден уже высказывался. Он, даже еще не занимая никакой должности, пытался комментировать по поводу карабахского конфликта, говорил, что армян защитить надо. Пытался как-то обозначать свою позицию по многим другим вопросам.

Его внешнеполитическая деятельность будет не менее активна, но она по другим направлениям будет развиваться. И в любом случае это не будет доминирующим, потому что в Соединенных Штатах очень тяжелая ситуация с COVID. Там по-прежнему очень много людей заражается и умирает.

В России — серьезная ситуация с коронавирусом, но в США — намного хуже, поэтому главная задача сейчас — борьба с COVID. Во многом именно на этой волне и приходит к власти Байден.

Он же говорил, что Дональд Трамп недооценил опасности, поверил китайцам, купился на их обещание, что все решено, морочил нам голову, говорил, что к Пасхе вообще все закончится и будет по-прежнему, он сам демонстративно не носил маску. Когда началась избирательная кампания, особенно самый активный завершающий этап, все это ему припомнили и поставили в вину.

— Рустем, вроде бы с Байденом все должно вернуться на круги своя. А "Северный поток-2" дадут спокойно достроить?

— Трудно сказать, как будет развиваться ситуация с санкциями. Но администрация демократов всегда была очень идеологизирована. Скорее всего, и Байден наберет себе в компанию профессиональных русофобов.

Да и Конгресс же никуда не денется. Все же санкционное давление в последние годы шло больше не из Администрации, а во многом Конгрессом инициировалось. Поэтому не думаю, что в этом направлении будут существенные изменения. Хотя, конечно, все может быть.

Тут в любом случае — больше уже европейское дело. История с Навальным и последующие немецкие, французские санкции затронули это строительство гораздо больше, чем американское давление.

Соединенные Штаты, конечно, будут рады свой сжиженный газ продавать в Европу как альтернативу от России. Но ведь американцы санкции не только против этого газопровода ввели, всегда были санкции в отношении России и многих других стран. 

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы covid санкции израиль пандемия джо байден дональд трамп рустем сафронов
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