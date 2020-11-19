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Автор Саид Гафуров

Россия помогает Западной Сахаре добиваться независимости

Недавно образована Сахарская организации против марокканской оккупации. Её возглавила Аминату Хайдар — Ганди Западной Сахары. Почему затягивается проведение референдума о независимости этой страны? Почему миссия ООН перестала выполнять свою роль и фактически встала на сторону захватчиков?

Почему Франция не хочет деколонизации, а проводит в ближайших странах Северной Африки неоколониальную политику? Может ли обострение привести к новой войне? Как Россия помогает Западной Сахаре? Обо всем этом и многом другом рассказал представитель Фронта ПОЛИСАРИО Али Салем.

Читайте начало интервью:

Референдум в Западной Сахаре Марокко затягивает 30 лет

Как Россия относится к Западной Сахаре

— Али, что сейчас происходит в Западной Сахаре? Ситуация опять обостряется?

— Наш народ больше не верит в мирное решение вопроса о независимости нашей страны. ООН уже почти 30 лет не может даже провести референдум, марокканские оккупанты от него уже в открытую отказались. Они просто выкачивают все ресурсы из Западной Сахары.

Люди сами пошли на демонстрации и протесты по всей "Стене позора", начался этот новый мирный процесс. Там ни у кого нет никакого оружия, ничего, только флаги и они там стоят лицом к лицу с марокканской армией.

Самый интересный момент — мы уже давно пишем в Совет Безопасности, что референдум — это часть урегулирования. Если не будет референдума, это — тоже самое, что и нарушение режима прекращения огня.

В последней Декларации Фронта от 30 октября 2020 года об этом тоже говорится. Если не будет организован референдум, значит это — уже нарушение.

— Значит, соглашение о прекращении огня уже не действует, снова началась война?

— Конечно. Ведь наши народные массы, даже женщины и дети уже находятся в буферной зоне, в Эль-Гергерате, требуют своих прав. И пожалуйста — там сразу появляются солдаты миссии ООН, вертолеты и другая техника. Кому и зачем это надо? Там нет военных, кроме марокканских.

Мы очень благодарны Российской Федерации, за позицию которую она твердо занимает в ООН. Россия говорит, что все последние резолюции не сбалансированы и не логичны, поэтому они ведут в тупик. Южная Африка то же самое подтверждает в ООН.

— Все африканские страны выступают против Марокко сейчас, Африканский союз в целом? Это — единая позиция всей Африки?

— Вот именно. Да — единая позиция.

— Кроме Марокко все с этим согласны.

— Мы сидим как раз рядом с Марокко в Африканском союзе. Парламент марокканский тоже подписал и ратифицировал все соглашения этого союза. Сам король тоже подписал, утвердил все это.

Там написано, что все страны, которые подписали устав Африканского союза, должны уважать все границы, наследованные во время колониализма. А что они теперь говорят и пишут?…

Самое интересное, что совсем недавно — в октябре — выбирали новых членов Совета по правам человека в ООН. Там должны быть представлены пять африканских государств. Марокко подал заявление. Знаете, сколько голосов Марокко получило?

— Один свой?

— Да! Это — самое смешное. Это не мы придумываем, так указано в документах ООН.

— У Африканского союза действительно очень хорошие отношения с Россией, наши позиции согласовываются. Но все-таки Западная Сахара слишком далеко от России, чтобы можно было серьезно повлиять на ситуацию.

— Я думаю, что политика Российской Федерации — очень сбалансированная. Россия твердо проводит линию на независимость народов. Это четко сказано в нашем заявлении от 30 октября после принятия новой резолюции.

Россия воздержалась на голосовании по этой резолюции, чтобы миссия ООН продолжала бы свою работу. Тем самым роль и полномочия этой комиссии уже поставлены под сомнения. Мы уверены, что Россия будет вести такие же отношения с Марокко и с Фронтом Полисарио.

— А Россия может ее прекратить, если бы проголосовала против?

— Если бы проголосовала против, то — все, finita la commedia.

— И тогда — опять сразу война, да?

— Опять. Месяц назад в столице Западной Сахары Эль-Аюне был сформирован новый орган против марокканской оккупации. Президент Сахарской организации против марокканской оккупации Аминату Хайдар — это Ганди Западной Сахары.

Она всю свою жизнь боролась против оккупации. Ее несколько раз сажали, но она все равно всегда была очень активна. И сейчас марокканцы с ней ничего не могут сделать, потому что у нее за границей есть много наград и признания.

Французский неоколониализм

Главная проблема — участие Франции. Франция прекрасно знает, что Западная Сахара — очень богатая страна, поэтому хочет нас подчинить. Если Франция уйдет из этого конфликта, мы за 24 часа решим все вопросы.

Это — неоколониализм. Французы находятся в Марокко до сих пор, как у себя дома. Также они хотят распоряжаться у нас и в Мавритании и в Марокко. А само Марокко — просто как пацан послушный у Франции.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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