Почему на территории Западной Сахары — страны, оккупированной Марокко, творится беспредел и беззаконие? Миссия ООН уже почти 30 лет не может организовать там референдум. На деле она встала на стражу интересов оккупантов. Почему Совбез ООН этого не замечает? Почему ООН с подачи Марокко начинает корректировать свои резолюции?
Фронт ПОЛИСАРИО недавно заявил об "интенсификации процесса борьбы за национальное освобождение". Что это значит? За что в этом заявлении Фронт благодарит Россию? Как Россия относится к проблеме Западной Сахары? На эти и другие вопросы ответил представитель Фронта ПОЛИСАРИО Али Салем.
Читайте начало интервью: Референдум в Западной Сахаре Марокко затягивает 30 лет
— Али, 30 октября Фронт Полисарио сделал заявление, что ставится задача "интенсификации процесса борьбы за национальное освобождение". Что это значит? Фронт Полисарио готов снова взяться за оружие и воевать за свободу?
— Если Совет Безопасности ООН не будет обращать внимания на проблемы нашей страны, предпринимать усилия для разрешения конфликта, то другого пути нам просто не остается.
Задача Миротворческой миссии Организации Объединенных Наций в Западной Сахаре MINURSO с самого начала была обозначена — организация референдума. 29 лет с копейками они там сидят, а референдума и даже близко нет.
Чем они занимаются? Они на самом деле являются Стражами интересов Марокко. Они просто выкачивают наши ресурсы — фосфаты, золото, рыба, помидоры.
К сожалению, в начале этого столетия Марокко вообще открыло дорогу к Мавритании через буферную зону Эль-Гергерат. Они начали возить там большие грузовики-траулеры.
Фронт Полисарио отправил письмо Генеральному секретарю, что это — такая незаконная лазейка, она не входит в соглашение между Фронтом Полисарио и Марокко. Там есть другие точки для MINURSO. А именно эта точка не существовала во время прекращения огня. Теперь этим тоже надо заниматься.
Мавритания сейчас тоже хочет войти на территорию Западной Сахары, чтобы использовать ее в качестве транспортного коридора в Европу. Марокканцы уже давно возят через нашу страну свои товары, в том числе и гашиш.
Фронт Полисарио видит, что нет никакого ответа со стороны международных организаций и сам народ уже не верит в мирное решение. Недавно простые люди сами организовали множество демонстраций по всей "Стене позора".
— "Стена позора" — это большая укрепленная линия по линии разграничения огня в 91-м году.
— Да. До сих пор там живут люди практически в полевых условиях. Сейчас построили еще один палаточный лагерь именно в Эль-Гергерате. Женщины, дети, старики там сидят уже долгое время.
— Против чего они протестуют?
— Против этого транспортного коридора. ООН должна закрыть эту лазейку, незаконный путь. Там еще ввели новые пропуска, нормальные люди уже не могут даже передвигаться. Там находятся военные и полицейские в форме и в гражданке. Людей ограничивают во всем.
Вообще обстановка на оккупированных территориях сейчас очень напряженная. Эта демонстрация будет продолжаться пока не закроют эти дороги. Поэтому мы будем там действовать если ООН не в состоянии выполнять свои обязательства, а ее миссия осуществлять свои полномочия. Пусть тогда уходят.
— В этом заявлении Фронт Полисарио благодарит Южно-Африканскую Республику и Россию. За что?
— Фронт Полисарио благодарит Российскую Федерацию и Южную Африку именно за принципиальную позицию в ООН и Совете Безопасности по нашему вопросу.
Россия последние три-четыре года подряд голосует "воздержаться" по резолюциям ООН относительно нашего процесса и соответствующей миссии, потому что ООН уходит от русла урегулирования.
Россия — постоянный член Совбеза ООН, она имеет право вето. Если Россия проголосует против, значит миссия должна вообще уходить из Западной Сахары. Пока Россия воздерживается. Раз она молчит — это значит уже не согласна.
В последних резолюциях вообще непонятно, какие политические реалии учитываются, там какие-то непонятные термины используются. Кому это надо?…
Раньше во всех резолюциях ООН всегда были две стороны конфликта — это Марокко и Фронт Полисарио и заинтересованные стороны Алжир и Мавритания как соседи. Теперь Марокко хочет сделать, что конфликт был якобы с Алжиром, а Фронта Полисарио не существует.
— Но Марокко же с ним подписало соглашении о прекращении огня.
— Именно, все последние заявления и документы отличаются от реальности, все переписывается по-новому. Там не весь народ знает эту историю, как все было и есть на самом деле. Поэтому там сейчас идет такая новая политика и пропаганда.
Это рано или поздно, конечно, вызовет бурю возмущения. Я уверен, что у нас никто не согласится с такой позицией режима Марокко. Конечно наш народ не имеет ничего против марокканского народа, но мы будем стоять за свои интересы, это точно.
Беседовал Саид Гафуров
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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