Как Россия относится к Западной Сахаре

Почему на территории Западной Сахары — страны, оккупированной Марокко, творится беспредел и беззаконие? Миссия ООН уже почти 30 лет не может организовать там референдум. На деле она встала на стражу интересов оккупантов. Почему Совбез ООН этого не замечает? Почему ООН с подачи Марокко начинает корректировать свои резолюции?

Фронт ПОЛИСАРИО недавно заявил об "интенсификации процесса борьбы за национальное освобождение". Что это значит? За что в этом заявлении Фронт благодарит Россию? Как Россия относится к проблеме Западной Сахары? На эти и другие вопросы ответил представитель Фронта ПОЛИСАРИО Али Салем.

Читайте начало интервью: Референдум в Западной Сахаре Марокко затягивает 30 лет

— Али, 30 октября Фронт Полисарио сделал заявление, что ставится задача "интенсификации процесса борьбы за национальное освобождение". Что это значит? Фронт Полисарио готов снова взяться за оружие и воевать за свободу?

— Если Совет Безопасности ООН не будет обращать внимания на проблемы нашей страны, предпринимать усилия для разрешения конфликта, то другого пути нам просто не остается.

Миссия ООН помогает оккупантам

Задача Миротворческой миссии Организации Объединенных Наций в Западной Сахаре MINURSO с самого начала была обозначена — организация референдума. 29 лет с копейками они там сидят, а референдума и даже близко нет.

Чем они занимаются? Они на самом деле являются Стражами интересов Марокко. Они просто выкачивают наши ресурсы — фосфаты, золото, рыба, помидоры.

К сожалению, в начале этого столетия Марокко вообще открыло дорогу к Мавритании через буферную зону Эль-Гергерат. Они начали возить там большие грузовики-траулеры.

Фронт Полисарио отправил письмо Генеральному секретарю, что это — такая незаконная лазейка, она не входит в соглашение между Фронтом Полисарио и Марокко. Там есть другие точки для MINURSO. А именно эта точка не существовала во время прекращения огня. Теперь этим тоже надо заниматься.

Наркотрафик для Европы

Мавритания сейчас тоже хочет войти на территорию Западной Сахары, чтобы использовать ее в качестве транспортного коридора в Европу. Марокканцы уже давно возят через нашу страну свои товары, в том числе и гашиш.

Фронт Полисарио видит, что нет никакого ответа со стороны международных организаций и сам народ уже не верит в мирное решение. Недавно простые люди сами организовали множество демонстраций по всей "Стене позора".

— "Стена позора" — это большая укрепленная линия по линии разграничения огня в 91-м году.

— Да. До сих пор там живут люди практически в полевых условиях. Сейчас построили еще один палаточный лагерь именно в Эль-Гергерате. Женщины, дети, старики там сидят уже долгое время.

— Против чего они протестуют?

— Против этого транспортного коридора. ООН должна закрыть эту лазейку, незаконный путь. Там еще ввели новые пропуска, нормальные люди уже не могут даже передвигаться. Там находятся военные и полицейские в форме и в гражданке. Людей ограничивают во всем.

Вообще обстановка на оккупированных территориях сейчас очень напряженная. Эта демонстрация будет продолжаться пока не закроют эти дороги. Поэтому мы будем там действовать если ООН не в состоянии выполнять свои обязательства, а ее миссия осуществлять свои полномочия. Пусть тогда уходят.

— В этом заявлении Фронт Полисарио благодарит Южно-Африканскую Республику и Россию. За что?

— Фронт Полисарио благодарит Российскую Федерацию и Южную Африку именно за принципиальную позицию в ООН и Совете Безопасности по нашему вопросу.

Россия последние три-четыре года подряд голосует "воздержаться" по резолюциям ООН относительно нашего процесса и соответствующей миссии, потому что ООН уходит от русла урегулирования.

Россия — постоянный член Совбеза ООН, она имеет право вето. Если Россия проголосует против, значит миссия должна вообще уходить из Западной Сахары. Пока Россия воздерживается. Раз она молчит — это значит уже не согласна.

В последних резолюциях вообще непонятно, какие политические реалии учитываются, там какие-то непонятные термины используются. Кому это надо?…

Раньше во всех резолюциях ООН всегда были две стороны конфликта — это Марокко и Фронт Полисарио и заинтересованные стороны Алжир и Мавритания как соседи. Теперь Марокко хочет сделать, что конфликт был якобы с Алжиром, а Фронта Полисарио не существует.

— Но Марокко же с ним подписало соглашении о прекращении огня.

— Именно, все последние заявления и документы отличаются от реальности, все переписывается по-новому. Там не весь народ знает эту историю, как все было и есть на самом деле. Поэтому там сейчас идет такая новая политика и пропаганда.

Это рано или поздно, конечно, вызовет бурю возмущения. Я уверен, что у нас никто не согласится с такой позицией режима Марокко. Конечно наш народ не имеет ничего против марокканского народа, но мы будем стоять за свои интересы, это точно.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев