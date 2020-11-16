Референдум в Западной Сахаре Марокко затягивает 30 лет

Что происходит на территории Западной Сахары? Какова история этой страны и современное положение? О чем говорится в Заявлении Фронта ПОЛИСАРИО (Народный фронт за освобождение Сагиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро) от 30 октября 2020 года об интенсификации процесса борьбы за национальное освобождение? Что за организация — этот Фронт? Как развиваются события на этой территории?

Почему Фронт ПОЛИСАРИО не удовлетворен положением дел с деколонизацией страны? Есть ли подвижки в подготовке долгожданного референдума? Почему власти Марокко затягивают его проведение, а ООН и Совбез не настаивают на выполнении резолюций? Обо всем этом и многом другом рассказал представитель Фронта ПОЛИСАРИО Али Салем.

— Али, расскажите нам об истории Западной Сахары. Что такое Фронт Полисарио?

— Западная Сахара долгое время была испанской колонией. Потом Испания ушла из нашей страны. Фронт Полисарио был создан 10 мая 73-го года еще во время испанского колониализма. Наш Фронт согласно всем резолюциям ООН является единственным законным представителем сахарского народа.

— Для борьбы за освобождение Западной Сахары.

— Да. Испания должна была организовать референдум в Западной Сахаре о будущем народа. Люди должны были сами определить, чего они хотят. Но, к сожалению, после ухода испанцев в 1975 году, в Западную Сахару 31 октября 75-го года вошли вооруженные силы Марокко.

Место испанских колонизаторов сразу заняли марокканские

Прошло уже почти полвека со времени вторжения Марокко в Западную Сахару. Хотя вначале Марокко поддерживала самоопределение народа. Власти этой страны заявляли об этом в начале 70-х годов.

Но в 74-м они уже начали утверждать, якобы Западная Сахара является частью Марокко. И когда наша страна наконец-то обрела независимость, они сразу ее захватили. Война против новых оккупантов у нас шла 16 лет.

Потом благодаря Организации африканских стран была определена резолюция 104, по которой надо проводить референдум в Западной Сахаре.

На основе этой резолюции Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о примирении.

29 апреля 91-го года Совет Безопасности принял резолюцию номер 690, по которой необходимо проводить референдум в Западной Сахаре. Была сформирована миссия ООН по проведению референдума.

Для этого с 6 сентября 91-го года было достигнуто прекращение огня между Фронтом Полисарио и Марокко под эгидой ООН, именно под эгидой этой миссии.

Каждая сторона должна остаться на своих позициях и не выдвигаться вперед. Это — очень важный момент. Так и было сделано. Власти Марокко обещали провести этот референдум в 92-м году.

Референдум готовится уже три десятилетия

Они его так и не организовали, потому что якобы начались проблемы со списками избирателей, начались переписки и так далее. Потом достигли соглашения, что основой базы избирателей для голосования будет испанская перепись населения 74-го года.

Старейшинами племен, шейхами были предоставлены новые данные по всему населению — с оккупированной и освобожденной частей, от сахарских беженцев. Этот список был сформирован только к 2007 году.

На референдуме наш народ должен был выбрать будущее Западной Сахары из трех вариантов:

независимость,

аннексия,

автономия.

Широкая автономия предполагает референдум

Но Марокко тут же сделало обратный ход. Оккупанты заявили, что отказываются от референдума, но предлагают нам так называемую широкую автономию. Хотя раньше они всегда соглашались на референдум.

Поскольку Марокко в конце концов все-таки предложило дать нам широкую автономию, Фронт Полисарио в ответ заявил: "Мы не против, но пусть будет три варианта. Если широкая автономия, то пусть сам народ выбирает, что он хочет".

Начался новый процесс обсуждений, но он до сих пор вообще никак не сдвинется с места.

ООН пишет, но забывает

С седьмого года было принято уже 17 резолюций Генеральной ассамблеи ООН и Совета Безопасности. Последняя резолюция 2548 из 16 пунктов была принята 30 октября.

Там впервые вообще не фигурирует вопрос об автономии и так далее, хотя раньше все время об этом говорили, а теперь такого нет.

Совет Безопасности попросил, чтобы генеральный секретарь назначил личного посланника по Западной Сахаре. Последний был полтора года назад, но он вообще ушел от этого процесса. Это, конечно, понятно, потому что Марокко все время отказывается от всяких встреч и переговоров.

Когда было принята резолюция 2494 в октябре 2019 года, Фронт Полисарио сказал, что будет пересматривать отношение к вопросу из-за пассивности ООН и Совета Безопасности.

XV съезд Фронт Полисарио, который был в декабре прошлого года, полностью поддержал такую позицию и дал новому руководству Фронта Полисарио поручение изучить этот вопрос и принять нужные шаги для его решения. Поэтому теперь мы тоже находимся в поиске новых путей и дальнейших действий.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев