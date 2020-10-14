Экс-кандидат в президенты РБ Светлана Тихановская заявила о возможности национальной забастовки.
Оппозиция фактически объявила Лукашенко ультиматум — по их мнению, он должен уйти в отставку до 25 октября. Также на него возлагается ответственность за беспорядки на улицах и заключенных в тюрьмах.
Тихановская добавила, что власти должны остановить насилие отпустить политзаключённых.
По ее словам, в случае невыполнения требований страну ждут национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.
"У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и всё это время беларусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест, — подчеркнула Тихановская. — Вы сажали нас всегда, а теперь стали сажать ещё больше. Вы запугивали нас всегда, а теперь стали запугивать еще больше. Вы всегда били мужчин, а теперь бьёте ещё женщин, детей и стариков".
Также она поставила Лукашенко на вид попытку "парализовать жизнь нашей страны, не понимая, что Беларусь — это больше, чем режим".
Напомним, выборы в стране состоялись 9 августа. ЦИК подсчитал голоса и объявил, что выиграл Александр Лукашенко. Белоруссию накрыли акции протеста, которые переросли в столкновения с силовиками.
Итак, Тихановская объявила Лукашенко "народный ультиматум" с требованием ухода и прекращением разгона протестов — иначе забастовки, перекрытия трасс, выход миллионов на улицы.
Такой опрос провели у себя авторы интернет-ресурсов и сообщество.
Впрочем, есть и другие социологические исследования.
В частности, в спец-опросе проекта "Политрук" вопрос ставили так: "Тихановская объявила Луке ультиматум. Обещает с 26 октября "национальную забастовку всех предприятий, блокировку всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах". ВАШ ЛИЧНЫЙ прогноз исхода"
В ответах имели место самые радикальные выводы:
Резюмирует ситуацию проект "Кремлевская прачка":
"Это проявление полного бессилия змагаров и окончательного отрыва их от реальности. На забастовку рабочие выходят только тогда, когда грубо нарушаются их трудовые права и возможности заработка на жизнь. Этого в Белоруссии и близко нет",- рассуждают его авторы.
"Угроза перестать покупать товары в магазинах не отвечает на вопрос, а где же их тогда покупать? Потребность в товарах первой необходимости постоянна в отличие от маникюрных салонов и барбершопов. Любые попытки блокировать дороги будут жестко пресечены силовиками, поскольку это ставит под угрозу обеспечение всех жителей страны",- считают они.
"Исходя из того, что Лукашенко начал диалог с представителями конструктивной оппозиции, дав при этом карт-бланш силовикам на применение оружия в случае попыток поднять бунт, полагаю, что ничего из заявленного Тихановской не произойдет",- констатируют эксперты.
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