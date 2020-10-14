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Автор Александр Шторм

Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко

Экс-кандидат в президенты РБ Светлана Тихановская заявила о возможности национальной забастовки.

Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко

Оппозиция фактически объявила Лукашенко ультиматум — по их мнению, он должен уйти в отставку до 25 октября. Также на него возлагается ответственность за беспорядки на улицах и заключенных в тюрьмах.

Тихановская добавила, что власти должны остановить насилие отпустить политзаключённых.

По ее словам, в случае невыполнения требований страну ждут национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.

"У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и всё это время беларусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест, — подчеркнула Тихановская. — Вы сажали нас всегда, а теперь стали сажать ещё больше. Вы запугивали нас всегда, а теперь стали запугивать еще больше. Вы всегда били мужчин, а теперь бьёте ещё женщин, детей и стариков".

Также она поставила Лукашенко на вид попытку "парализовать жизнь нашей страны, не понимая, что Беларусь — это больше, чем режим".

Напомним, выборы в стране состоялись 9 августа. ЦИК подсчитал голоса и объявил, что выиграл Александр Лукашенко. Белоруссию накрыли акции протеста, которые переросли в столкновения с силовиками.

Итак, Тихановская объявила Лукашенко "народный ультиматум" с требованием ухода и прекращением разгона протестов — иначе забастовки, перекрытия трасс, выход миллионов на улицы.

Что будет дальше

Такой опрос провели у себя авторы интернет-ресурсов и сообщество.

  • 4% заявили о том, что Лукашенко испугается, "уйдет и уедет в Ростов".
  • 21% придерживается мнения, что Лукашенко устроит протестующим Тяньаньмэнь-2.
  • 8% уверены, что России придется вводить войска и/или присоединять РБ.
  • 44% посчитали, что у "народного бунта" не хватит сил выполнить обещанное.
  • 20% считают возможным такой сценарий, что Лукашенко начнет превентивный террор и введет армию в города.
  • 3% думают, что это повод для ввода "миротворцев" НАТО после разгона 25 октября.
  • Версия, что Лукашенко выведет на битву "свою" площадь разделяют 6%.
  • Еще 8% ждут, что Лукашенко объявит о радикальных реформах.
  • И только 12% сказали об этом вопросе "не знаю".

Впрочем, есть и другие социологические исследования.

В частности, в спец-опросе проекта "Политрук" вопрос ставили так: "Тихановская объявила Луке ультиматум. Обещает с 26 октября "национальную забастовку всех предприятий, блокировку всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах". ВАШ ЛИЧНЫЙ прогноз исхода"

В ответах имели место самые радикальные выводы:

  • 7% пояснили, что "так и будет: вся страна выйдет как один, экономика встанет, Лукашенко придётся уйти!".
  • 33% при этом убеждены, что "так не будет. Выйдет пшик, ввиду чего политический вес оппозиции резко понизится. Неразумный ход".
  • 38% вообще уверены, что "будет как-то не так, практика богаче теории, реальных рычагов к ситуации нет ни у одной из сторон".
  • Позиция "Лукашенко испугается и примет условия Тихановской" не получила ни одного голоса. Но
  • 11% отметили, что "Тихановская что-то знает, делает "подставку" под запланированные шаги Лукашенко, дальше пойдёт торг".
  • И еще 11% пришли к выводу, что "либо это отрыв от реальности, либо сознательная дискредитация БЧБ-революции ради освобождения мужа".

Резюмирует ситуацию проект "Кремлевская прачка":

"Это проявление полного бессилия змагаров и окончательного отрыва их от реальности. На забастовку рабочие выходят только тогда, когда грубо нарушаются их трудовые права и возможности заработка на жизнь. Этого в Белоруссии и близко нет",- рассуждают его авторы.

"Угроза перестать покупать товары в магазинах не отвечает на вопрос, а где же их тогда покупать? Потребность в товарах первой необходимости постоянна в отличие от маникюрных салонов и барбершопов. Любые попытки блокировать дороги будут жестко пресечены силовиками, поскольку это ставит под угрозу обеспечение всех жителей страны",- считают они.

"Исходя из того, что Лукашенко начал диалог с представителями конструктивной оппозиции, дав при этом карт-бланш силовикам на применение оружия в случае попыток поднять бунт, полагаю, что ничего из заявленного Тихановской не произойдет",- констатируют эксперты.

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Темы александр лукашенко светлана тихановская протесты в белоруссии
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