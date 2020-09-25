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Автор Антон Куликов

Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности (СНБО) Украины генерал-майор Сергей Кривонос заявил, что возможности вернуть Крым силовым путем у Киева нет. Но это отнюдь не означает отсутствия стратегии — план есть и еще какой.

Оставить Россию

"Крымская платформа" — проект (прожект?) Заленского

Здесь стоит напомнить, что недавно, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Владимир Зеленский позвал "друзей Украины" к участию в так называемой "Крымской платформе".

"Пользуясь случаем, хочу пригласить наших друзей к участию в создании международной Крымской платформы с целью совместных действий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова", — сказал он.

"Друзья Украины", правда, пока в очередь на запись выстраиваться не спешат. Да и вообще особо инициативу эту не комментируют.

Сергей Кривонос, отвечая в эфире телеканала "Дом" (созданного для вещания на Донбасс и Крым), развил тему этой самой "платформы". Понятно, что раз президент эту идею предложил, то замсекретаря СНБО ее всемерно одобряет.

Очень важно создание такой "платформы", подчеркнул он. Потому что "мы четко понимаем, что решать проблему силовым путем Украина не может на данном этапе, потому что есть проблемы".

"Это, во-первых, война в Донбассе, и вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем", — пояснил Кривонос.

"Стратегия" Киева

Ну а раз так, то, заявил Кривонос, сейчас главная задача — сотрудничество с мировыми лидерами и усиление ограничительных мер против Российской Федерации.

"И выводить Россию этими санкциями на такой уровень, что вопрос (будет стоять так): или отдадут Крым, или они останутся без штанов, условно говоря", — сообщил замсекретаря СНБО.

Но при этом Украина должна усиливать собственную обороноспособность, чтобы "при необходимости действовать силовыми методами", подчеркнул он.

Как относится к сказанному Кривоносом? Как к обычному для Киева прожектерству, не более того. Здесь стоит напомнить, что некоторое время назад бывший секретарь СНБО Александр Турчинов, который ныне является членом партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", заявлял, что у нынешнего президента Украине есть все возможности для наступления на Крым. Чего у него, Турчинова, в 2014 году не было.

"…у господина Зеленского есть все возможности, в отличие от 2014 года, реализовать наступление на Крым, и мы ему готовы в этом помочь. Но, к большому сожалению, я боюсь, что "договорняк" с Россией для него значительно важнее, чем защита украинской земли", — заявлял, в частности, Турчинов.

Так что все эти "наступления" и "стратегии" куда большее отношение имеют к политической борьбе на Украине. Следить за этим следует (мало ли какое обострение может случиться), но преувеличивать их значение не стоит.

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Темы владимир зеленский воссоединение крыма с россией
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