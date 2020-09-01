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Автор Любовь Степушова

Зачем Москва повышает обороноспособность Киева и Тбилиси

Мир » Бывший СССР

Почему Россия не пользуется санкциями в отношении правительств, которые проводят против неё крайне враждебную политику, объясняет эксперт Антон Бредихин.

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Москва крайне благосклонна к своим недругам. Так, глава МИД Сергей Лавров заявил, что при признании легитимности Петра Порошенко им была учтена просьба Берлина и Парижа. И это в тот момент, когда Берлин и Париж уже ввели антироссийские санкции. Также непонятно, почему "Газпром" заключил крайне невыгодный для России транзитный договор с Украиной: "качай или плати", что в условиях сокращения прокачки газа в Европу выливается в недополучении доходов для бюджета РФ. Россия до сих пор является главным торговым и инвестиционным партнером Киева.

Такое враждебное государство, как Грузия, оказывается, сбывает в Россию 80% своих персиков и нектаринов, около 84 % вина и почти 46 % минеральной и другой воды (данные за 2019 год), как явствует из сообщения Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии. В то же время в стране жестко ограничена трансляция передач на русском языке — не более 10% экранного времени, штрафуется также и отсутствие субтитров. Нелишне напомнить, что националистические демарши грузин в 2019 году, которые привели к закрытию прямого авиасообщения с Россией. Кстати, Сергей Лавров придерживается точки зрения, что оно должно быть восстановлено.

Возникает вопрос: а могут в МИДе работать иначе — заботясь о своей стране? Потому что в ведомстве, по сути, способствует укреплению обороноспособности Грузии и Украины, обеспечивая им доходы бюджета.

А кто сказал, что Грузия больше не попытается восстановить свою "территориальную целостность", как и Украина?

Россия "выжидает", когда грузины решат "вернуться в родное русло"

Как сказал "Правде.Ру" политолог, кандидат исторических наук, главный редактор научного журнала "Архонт" Антон Бредихин, у России на постсоветском пространстве доминирует "выжидательная позиция", поскольку "все его народы все равно, рано или поздно, вернутся в родное русло".

"Россия выстраивает отношения к этим странам, не исходя из того, кто ими руководит, а кто там проживает", — сказал Антон Бредихин.

Политолог на собственном опыте убедился, что у граждан Грузии, "сохраняется позитивное отношение к России".

"Грузины не считают, что это была война (август 2008 года) между нашими народами. Они считают, что это была война (Михаила) Саакашвили, который, закусывая галстуком, на досуге решил сходить на быструю кровопролитную бойню, хотел провести геноцид осетинского народа по примеру Звиада Гамсахурдии", — отметил Антон Бредихин.

Почему Грузии лучше с Россией, чем с Турцией

По словам политолога, "люди в Грузии прекрасно понимают, что экономика страны лучше будет строиться с Россией, чем с Турцией". Например в Аджарии уже нет ничего от Грузии — там всё турецкое. Панкисское ущелье тоже не подчиняется Тбилиси. На востоке страны та же самая ситуация — там влияние Баку, а не Тбилиси, отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, в России проживает "гигантская" грузинская диаспора.

"Если бы эти люди видели в России врага, они бы уехали из России за 30 лет. Но никто не уезжает, наоборот, продолжают свое дело", — сказал Антон Бредихин.

Россия сможет подготовить пророссийского кандидата в Грузии

"Политическая заморозка отношений межу Москвой и Тбилиси носит временный характер. И Москва мыслит себя глобально, Москва, как Третий Рим, видит, что в дальнейшем территория Грузии в каком-то формате вернется в Россию, народ выскажет свое мнение", — отметил политолог.

По мнению эксперта, с приходом в Россотрудничество Евгения Примакова, Россия станет развивать "более глубокие отношения" по линии мягкой силы — формированию сетки НКО на территории Грузии, которая в дальнейшем сможет выдвинуть пророссийского кандидата — "человека, который сможет, подчиняясь мнению народа, изменить курс страны в сторону России".

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