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Автор Александр Шторм

Чего добились страны СССР за годы независимости

Политика

Постсоветские страны за 30 лет независимости достигли разных результатов. Итоги самостоятельности не всегда утешительны — да и критерии "нормальной" страны уже другие.

Как отметил в своем Facebook Павел Пряников, "можно уже подводить краткие экономические итоги последних 30 лет на постсоветском пространстве".

По его словам, Россия только несколько лет назад окончательно восстановилась до уровня РСФСР 1990 года — считается, что у нас 10 тыс. долларов подушевого ВВП на человека (примерно уровень Малайзии, в Европе — Румынии). То есть три десятка дет страна потратила на то, чтобы вернуться на уровень, с которого начала свою независимость.

Годы "вставания с колен", управления "гениальными менеджерами", полководцами и стратегами могли только продемонстрировать, что с учётом застоя с конца 1970-х макроэкономически для России последние 40 лет — эпоха "Великого Застоя".

Что касается Прибалтики, то в составе СССР они жили чуть лучше, чем остальные. Можно как угодно к ним относиться, но сегодня подушевой ВВП стран — 15-20 тыс. долларов. Т. е. за последние 30 лет немного прибавили, но лишь благодаря России и ЕС. "Хватило ума не перекрывать полностью транзит и приторговывать ВНЖ",- пишут эксперты. Что не отменяет негативных отношений межу политиками.

Украина и Молдавия, к сожалению, стали эпицентром плясок в вышиванках и нацстроительства. ОТ РСФСР в составе СССР они отличались не слишком (это те же 10 тыс. долларов подушевого ВВП). Но на сегодняшний день этот показатель у них — около 2,5-3 тыс. Т. е. за 30 лет экономический уровень у них обрушился в 4(!) раза при регулярном подкармливании их РФ. Сегодня страны-соседи по списку таких "корифеев ВВП", как Нигерия, Лаос и Гондурас.

Вопреки упорству Лукашенко, ВВП Белоруссии - 6 тыс. долларов. Это примерно 60% от их советского уровня (сомнительное "экономическое чудо"). Во многом белорусам удалось не деградировать до уровня Украины только потому, что Россия устраивает денежные вливания ежегодно на уровне 10% белорусского ВВП.

Пряников добавил, что "это как если бы России кто-то каждый год дарил по 140 млрд. долларов, 10% нашего ВВП, или по 10 трлн. руб. (это половина федерального бюджета)".

Кавказ со своим нацстроительстом обвалил себе показатель до 4 тыс. долларов подушевого ВВП (даже газо-нефтяной Азербайджан умудряется так бедно жить; это уровень Анголы-Сальвадора). Экономика могла быть выше в 2-3 раза.

Казахстан благодаря полезным ископаемым удержался на уровне России — 9 тыс. долларов. Нефть, газ, металлы не дали стране провалиться ниже того показателя, который был у них в 1990 году.

Средняя Азия при этом скатилась в Средние века.

  • Например, в Таджикистане подушевой ВВП 800 долларов. Конечно, они и в СССР не шиковали, но обрушение их экономики можно оценить в 8 раз. Примерно так же обстоят дела в Гаити и Руанде. И это — ещё при подкормке Россией (невозвратные кредиты, перечисления гастарбайтеров, военная база и т. д.).
  • Киргизия - 1200 долларов.
  • Узбекистан - 1500 (соседи — Камерун и Замбия).
  • Туркмения - 7500 долларов кое-как ценой полного отъема прав у жителей сумела за счёт экспорта газа сохранить примерно свой позднесоветский уровень.

Так что 30 лет дали возможность всем странам проявить себя и показать результаты самостоятельного плавания.

Мы можем наблюдать итоги цивилизационной катастрофы (10 стран из 15-ти) и опрятной бедности (Прибалтика, Россия, Казахстан), резюмирует автор.

Однако, эксперты обсуждают и то, какую страну теперь можно называть "нормальной", а жизнь в ней — достойной.

Американский "град на холме" давно перестал быть даже идеализированным примером для подражания. Только у экспертов нет четкого понимания, что можно противопоставить российскому "Мордору" — так как проблем в мире накопилось слишком много.

С учетом того, с какой частотой сейчас стреляют в крупных городах Америки, никакого резона нахваливать ее нет. Это конечно ломает шаблон тем, кто за последние 20 лет нахваливали исключительно западный политический, идеологический и партийный плюрализм. Республиканцы и демократы, ведя позиционную подковёрную борьбу за Белый Дом, Конгресс, администрации штатов и крупные промышленные и финансовые активы, достали уже всех внутри страны, да и границами не ограничились.

Хотя система всегда смотрелась очень стабильно, в пресловутом 2020 году выяснилось, что жители и политические силы образцовой в прошлом демократии сегодня сами себя весьма безапелляционно делят на "фашистов" и "марксистов" — две непримиримые идеологически заряженные группировки.

"Если в Америке ты сегодня топишь за BLM, геев, зелёную энергетику и свободный приём мигрантов на территории страны, то ты марксист. Если придерживаешься традиционных взглядов на семью, религию, нефть-газ и гендерное однообразие — фашист или нацист. Это не мы придумали, оба термина регулярно попадают в эфир их федеральных каналов и озвучиваются политическим бомондом, начиная прям с президента", — отмечают аналитики телеграм-канала "Орда".

В Европе же воинствующие "Альтернатива для Германии" и французский "Национальный Фронт" в последние годы умудрились привлечь большое количество последователей на фоне неоднозначной миграционной политики ЕС и внедрения более либеральных представлений о браке и Церкви.

Во что это сегодня выливается, можно наблюдать по ежедневным протестам с широким применением огнестрела, коктейлей Молотова, брусчатки и спецтехники. В отдельно взятых демократических государствах бесконечно дерутся между собой разные электоральные группы.

Критерии "здорового государства"

  • Таким образом, сегодняшнее здоровое государство — это страна, способная принять собственную историю во всём её многообразии. Способная к анализу своих ошибок и не ведущаяся на требования платить и каяться.
  • Также это страна, с уважением относящаяся к собственным вооружённым силам и силам правопорядка. Способная планировать на одно-два-три десятилетия вперёд, и оперирующая не электоральными циклами, а долгосрочным устойчивым развитием, занимающаяся своим воспроизводством, и дающая условно равные возможности для реализации.
  • Страна, которая не загоняет оппозицию дубинками обратно в подъезды. По факту, протесты в РФ кончились ничем именно потому, что государство с протестантами обращалось бережно и не "накрутило" всех на радикализм.
  • Страна, живущая по средствам, а не в кредит, потому что "да они просто ещё денег напечатают" не вечно, вопреки популярному заблуждению. И не бегающая с идеями смены режима там, где есть бизнес-интересы.

И что совсем уж непереносимо для некоторых — всего этого можно вполне добиться в стране с одной партией, одним президентом и и вечно "не таким народом"…

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