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Автор Любовь Степушова

МИД России удивил поляков своей позицией: "чего изволите"

Политика » Власть » Правительство

Российский МИД снова удивил своей позицией поощрения русофобии и искажения исторической правды. На этот раз одобрением визита поляков в Смоленск.

Польский премьер Матеуш Моравецкий в своей статье назвал СССР пособником нацистской Германии.

МИД России в положении: "чего изволите"

Приезжающей в Смоленск и Катынь польской делегации будет оказана должная помощь со стороны Москвы. Об этом заявили в МИД РФ 26 февраля, передает ТАСС. Приезд делегации из Варшавы намечен на 10 апреля, согласно запросу польского МИД в адрес Москвы.

15 февраля глава польского МИД Яцек Чапутович через посольство Польши в Москве направил ноту в МИД России с просьбой поддержать организацию государственного визита Польши 10 апреля в Смоленск и Катынь. Глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик объявил, что планируется поездка премьера Матеуша Моравецкого.

Из Польши раздавались голоса, что Россия может не помочь в организации мероприятия из-за испортившихся отношений между Москвой и Варшавой. Такие же голоса раздавались и в России. Действительно, никогда еще они не были настолько плохи.

Для Польши СССР — сторонник Третьего рейха и оккупант

Тот же самый Моравецкий написал статью, в которой назвал Советский Союз "сторонником" нацистской Германии. Он уточнил, что "советская оккупация" стоила Польше "миллионов жизней" и она продлилась еще 45 лет после окончания войны.

Мария Захарова назвала "за гранью добра и зла" фразу Моравецкого о том, что "хотя Красная армия впоследствии действительно освободила "Освенцим", но концлагерь мог бы быть освобожден на полгода раньше".

Для России Польша — "антисемит и сволочь"

В конце декабря 2019 года Владимир Путин, отвечая на попытки пересмотра поляками причин и итогов Второй мировой войны, заявил, среди прочего, что она разразилась не из-за "сотрудничества нацизма и тоталитаризма" заключением пакта Молотова-Риббентропа, а после Мюнхенского пакта 1938 года, в результате которого Польша поучаствовала в дележе Чехословакии.

Путин заявил на коллегии Минобороны, что у него есть документы, которые указывают на то, что польский посол в Третьем рейхе Юзеф Липски разделял мнение нацистов о евреях. Президент России назвал Липски "сволочью и антисемитской свиньей" за то, что тот "полностью солидаризировался с Гитлером в его антиеврейских, антисемитских настроениях и, более того, за издевательства над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве".

Путин добавил, что "точно такие же люди, которые вели переговоры с Гитлером, теперь разрушают памятники солдат Красной армии, которые освободили Европу и европейцев от нацизма". Казалось бы, очевидна позиция президента - жестко отстаивать историческую правду в общении с поляками.

У Лаврова "не могут представить", что кто-то в Польше подумает о русских плохо

Однако в МИД России, как пишет сайт wiadomosci.onet.pl, заявили по вопросу визита Моравецкого, что "не могут представить, что кто-то в Польше может подумать, что в России могут возникнуть какие-то препятствия".

Как выяснил корреспондент RMF, "Кремль отвергает подозрение, что он может каким-либо образом создать препятствия для организации визита представителей польских властей и родственников погибших на 10-ю годовщину Смоленской катастрофы и 80-летие Катынской резни", — говорится на сайте радиостанции.

Такая позиция удивила не только поляков, но и автора этой статьи.

Удивительно всеядные люди работают в российском МИД, мало того, что они поощряют визит человека, который представляет мерзкую позицию Польши по искажению исторической правды, но даже "представить себе не могут" ситуацию, когда ему можно запретить въезд в страну!

Конечно, легче только на словах быть грозными и обличительными (вспомним, кроме слов Марии Захаровой, недавнее грузинским журналисткам от Сергея Лаврова: "Девочки, вы больные"), а на деле угодничать откровенным отморозкам.

Поощрение русофобии — политика МИД РФ

Ранее тот же Лавров в сентябре прошлого года не посмел отменить свою поездку на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорк после того, как 10 членам российской делегации США без объяснения причин не предоставили визы.

С тех пор никто в США и не думает менять свою позицию, а Москва бесполезно ищет правду в западных ангажированных судах.

Лавров также сыграл решающую роль в признании легитимности режима Петра Порошенко, действовал он, по его словам, опираясь на просьбу Берлина и Парижа, а не русского населения Донбасса. При этом министр игнорировал тот момент, что к концу 2014 года Германия и Франция уже вели себя крайне вызывающе по отношению к России из-за "крымской весны".

По сути, Россия на Украине действиями своего внешнеполитического ведомства стабилизировала режим, который пришел к власти в ходе государственного переворота.

Именно по причине позиции российских дипломатов по отношению к явным врагам России в позе: "чего изволите" Москва всякий раз лишь усугубляет свое положение — нерукопожатного партнера на Западе.

Остается ответить на вопрос, что за этим стоит: непрофессионализм или саботаж внешнеполитической линии президента?

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Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому

Темы польша мид россии сергей лавров матеуш моравецкий искажение истории вторая мировая война смоленская катастрофа
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