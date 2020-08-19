Ситуация, которая складывается в Белоруссии, отличается от событий, происходивших на Украине и в Грузии. Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Понять бы еще, насколько эту точку зрения французского бизнесмена с опытом работы в структурах Евросоюза разделяют его коллеги.
"Белоруссия находится на границе с Европой, между Европой и Россией, ситуация там не такая, которая складывалась, к примеру, на Украине или в Грузии. Белоруссия имеет тесные отношения с Россией. Кроме того, большинство населения положительно относится к тесным отношениям с Россией", — сказал еврокомиссар в эфире радиостанции Europe1.
То есть Украина и Грузия настолько же тесных отношений с Россией не имели, с точки зрения Бретона. И, следовательно, там было проще. А то что большинство белорусов положительно относится к связям с РФ — это хорошо или плохо с точки зрения еврокомиссара? Или это просто фактор, который осложняет для Евросоюза поиск вариантов реагирования на события в Белоруссии?
Впрочем, сам Бретон, похоже, относится к числу тех европейских политиков, которые считают, что форсировать события не стоит. По его словам, "сегодня для нас очевидно, что нужна деэскалация, надо достаточно быстро найти решение, чтобы избежать ухудшения ситуации".
В среду, напомним, главы государств Евросоюза на саммите должны будут принять решения, касающиеся санкций против Белоруссии. В том, что санкции будут ужесточены, сомнений нет. В этом не сомневается и еврокомиссар.
Очевидно, впрочем, что они будут введены против отдельных людей, а не против секторов белорусской экономики.
Накануне заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что одни только санкции могут способствовать еще большему сотрудничеству Белоруссии и России.
"Ограничение санкциями без предоставления перспективы (сотрудничества) еще глубже втянет Белоруссию в сферу российского влияния. Белорусы должны выбрать собственный путь развития и иметь реальный выбор, а наша роль заключается в том, чтобы этот выбор им предложить", — заявил Яблоньский.
Здесь интересно отметить, что сотрудничество с Евросоюзом рассматривается как альтернатива сотрудничеству с Россией.
То есть со времен событий 2013-2014 годов, когда такую же "альтернативу" ЕС предлагал Украине, никаких выводов европейские политики из последовавших событий не сделали. Хотя и это вполне объяснимо — куда проще назвать виноватой во всем Россию, нежели признать собственные ошибки.
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