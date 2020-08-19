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Автор Антон Куликов

Европа признала: Белоруссия не Украина

Мир

Ситуация, которая складывается в Белоруссии, отличается от событий, происходивших на Украине и в Грузии. Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. Понять бы еще, насколько эту точку зрения французского бизнесмена с опытом работы в структурах Евросоюза разделяют его коллеги.

Что сказал еврокомиссар

"Белоруссия находится на границе с Европой, между Европой и Россией, ситуация там не такая, которая складывалась, к примеру, на Украине или в Грузии. Белоруссия имеет тесные отношения с Россией. Кроме того, большинство населения положительно относится к тесным отношениям с Россией", — сказал еврокомиссар в эфире радиостанции Europe1.

То есть Украина и Грузия настолько же тесных отношений с Россией не имели, с точки зрения Бретона. И, следовательно, там было проще. А то что большинство белорусов положительно относится к связям с РФ — это хорошо или плохо с точки зрения еврокомиссара? Или это просто фактор, который осложняет для Евросоюза поиск вариантов реагирования на события в Белоруссии?

Впрочем, сам Бретон, похоже, относится к числу тех европейских политиков, которые считают, что форсировать события не стоит. По его словам, "сегодня для нас очевидно, что нужна деэскалация, надо достаточно быстро найти решение, чтобы избежать ухудшения ситуации".

Дилемма Евросоюза

В среду, напомним, главы государств Евросоюза на саммите должны будут принять решения, касающиеся санкций против Белоруссии. В том, что санкции будут ужесточены, сомнений нет. В этом не сомневается и еврокомиссар.

Очевидно, впрочем, что они будут введены против отдельных людей, а не против секторов белорусской экономики.

Накануне заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что одни только санкции могут способствовать еще большему сотрудничеству Белоруссии и России.

"Ограничение санкциями без предоставления перспективы (сотрудничества) еще глубже втянет Белоруссию в сферу российского влияния. Белорусы должны выбрать собственный путь развития и иметь реальный выбор, а наша роль заключается в том, чтобы этот выбор им предложить", — заявил Яблоньский.

Здесь интересно отметить, что сотрудничество с Евросоюзом рассматривается как альтернатива сотрудничеству с Россией.

То есть со времен событий 2013-2014 годов, когда такую же "альтернативу" ЕС предлагал Украине, никаких выводов европейские политики из последовавших событий не сделали. Хотя и это вполне объяснимо — куда проще назвать виноватой во всем Россию, нежели признать собственные ошибки.

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Темы белоруссия 2020 санкции евросоюза
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