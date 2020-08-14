Белорусский политолог Болкунец: к честным выборам власть не готова

Зачем Лукашенко нужна провокация с российским гражданами и в чем главная заслуга Тихановской, рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой белорусский экономист и политолог Дмитрий Викторович Болкунец.

Эфир от 06.08.2020

Кому это надо?

— Дмитрий Викторович, что происходит в Белоруссии? Речь идет о задержании российских граждан и обвинении их в подготовке цветной революции в Белоруссии. Также есть новость о том, что стягиваются войска в Минск и назревает нечто страшное. Зачем все это надо Александру Григорьевичу?

— Александр Григорьевич очень ярким словом называет выборы — "вакханалия". В Белоруссии сейчас происходит предвыборная вакханалия, которая завершится 9 августа обнародованием официальных данных, в которых Александр Лукашенко получит безоговорочную победу в 90-97 % голосов. Явно это будет резонировать с данными другой стороны. В Белоруссии появилась онлайн-платформа "Голос", на ней уже 800-900 тысяч человек зарегистрировались. Граждан допустили наблюдать за выборами, и они решили свои голоса посчитать. В Белоруссии появился IT-парк, там много IT-ников, они написали специальную программу. Люди должны сфотографировать бюллетень, отправить его.

Очевидно, что 800-900 тысяч граждан, которые на этой платформе зарегистрировались, оппозиционно настроены к Лукашенко. Ясно, что по данным, которые они обнародуют, он проиграет выборы. Будет лобовое столкновение, поэтому Александр Лукашенко пытается с самого старта предвыборной кампании, с начала мая, искать врагов, которые хотят нарушить баланс и стабильность в обществе и убрать его из президентского кресла.

Поэтому возникли истории с боевиками, с заговором банкиров. Человек, 20 лет возглавлявший Белгазпромбанк, находится в СИЗО КГБ, и Лукашенко сознательно обвиняет его во вмешательстве в президентские выборы.

Россия впервые не поддержит Лукашенко на президентских выборах, впервые не направляет наблюдателей.

Думаю, будет правильно, если Россия не будет признавать результаты выборов, иначе Россия берет на себя ответственность и за последствия, которые могут быть по итогам выборов, а самое главное, в лице белорусских граждан Россия предстанет в образе страны, которая поддерживает Лукашенко. Это будет очень негативный эффект, потому что сегодня у него колоссально высокий антирейтинг, за последние две недели более 200 тысяч человек вышли на улицы, требуя перемен, честных выборов. Эти люди будут считать, что благодаря России Лукашенко сидит у власти.

— На платформе зарегистрировалось 800 тысяч, население Белоруссии 9 миллионов. Сколько из них избирателей?

— Около 7 миллионов. Часть людей готова пойти против власти, но не 100 %, бесспорно. Лукашенко боится честных выборов, на честных выборах он бы проиграл. Никогда таких протестов не было в Белоруссии за все 30 лет независимости. Лукашенко очень нервно реагирует. Он позавчера выступал с посланием к парламенту в попытке консолидировать элиты. За несколько дней до этого посещал воинские части, спецназ. Он пытается сейчас:

с одной стороны, немного запугать общество;

с другой стороны, донести элитам, что власть контролирует все, не надо никуда бежать, никакие другие штабы поддерживать.

Лукашенко боится потерять власть. Провокацию с российскими гражданами он сделал, потому что ждал реакции России. Он ждал, что ему позвонят из Кремля, но звонка не было и не будет. Россия выдержала очень правильную паузу, в выборы она вообще не вмешивалась никаким боком. Я считаю, это было очень разумное решение — никак не комментировать ситуацию на уровне высоких политиков. Некоторые депутаты только делали высказывания, а серьезно никто не поддерживал выборы в Белоруссии.

Выбор белорусского народа

— Думаю, что Россия хотела бы в рамках союзного государства сохранить в Белоруссии стабильность. Россия не заинтересована в майданах и дестабилизации, учитывая, что у нас нет полноценной границы между странами.

Конечно, Россия заинтересована в том, чтобы в Белоруссии прошли спокойные выборы в соответствии с законодательством, и пусть белорусские граждане сами решат, с кем они хотят быть, с Лукашенко, Петровым, Ивановым, с Тихановской. Это будет выбор белорусского народа.

Так же, как был выбор армянского народа, когда произошли известные события в Армении. Лукашенко боится, что такое возникнет в Белоруссии, и он тогда не будет нужен ни белорусам, ни россиянам, в России его тоже фактически не признают и скажут, что победил другой кандидат.

— Тогда в Армении был лидер, Николо Пашинян, за ним пошли люди. Здесь такого лидера нет.

— Есть, Тихановская. До мая ее никто не знал. Она жена блогера Сергея Тихановского, который находится в тюрьме с июня. Она вместо мужа пошла на выборы. Когда не допустили к выборам Виктора Бабарико, который собрал почти полмиллиона подписей, что является рекордом для Белоруссии, и Валерия Цепкало, дипломата, бывшего руководителя и основателя IT-парка в Белоруссии, который собрал более 150 тысяч подписей, тогда эти три штабы объединились, и Тихановскую допустили.

Тихановская смогла консолидировать протестный электорат. Это ее главное достижение.

Она собрала на прошлой неделе в Минске крупнейший за 30 лет оппозиционный митинг. Там не было никаких боевиков, вышли:

пенсионеры,

рабочие,

молодежь,

студенты,

мамы с колясками.

Они хотят честных выборов, просят: дайте возможность провести выборы, как положено по закону, и дайте возможность проголосовать. Но власть пока не готова.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова