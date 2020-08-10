Валерий Карбалевич: белорусы травмированы, как после гражданской войны

Белорусы травмированы после выборов президента, как травмируется общество после гражданской войны, считает белорусский публицист Валерий Карбалевич.

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Протестовали после выборов в 33 городах

По предварительным результатам воскресных президентских выборов в Белоруссии, действующий президент Александр Лукашенко получил 80,2 процента голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская — 9,9 процента, сообщила в понедельник ЦИК.

Ни один из других кандидатов не набрал даже 2 процентов. Явка составила 84,2 процента. Против всех проголосовали 6,02 процента избирателей

Белорусы, не согласные с озвученными цифрами, массово вышли на улицы. Протестующие в Минске воздвигли на улицах баррикады. Силовики использовали против демонстрантов резиновые пули, водометы и шумовые гранаты. Протест в столице закончился в 2 часа ночи.

Белорусская служба безопасности подтвердила применение "особых мер" против демонстрантов в Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь местного МВД Ольга Чемоданова.

"Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены принять особые меры в отношении участников беспорядков. Была использована специальная техника и светошумовые гранаты", — сказала она.

По сообщению МИД Белоруссии, в ходе беспорядков 9 августа пострадали 39 правоохранителей и более 50 гражданских лиц. Акции протеста проходили в 33 населенных пунктах В результате беспорядков задержаны около 3 тысяч человек, пишет Belta со ссылкой на МВД.

В СК Белоруссии объявили, что возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции. Участникам и организаторам массовых беспорядков грозит до 8 и 15 лет лишения свободы.

Штаб Светланы Тихановской заявил, что готов к долговременному протесту.

"В Белоруссии нет выборов, как института"

Как сказал "Правде.Ру" белорусский политолог и публицист Валерий Карбалевич, цифры, озвученные ЦИК, не имеют никакого отношения к реальному голосованию людей, потому что "выборов в Белоруссии нет уже 20 лет как института".

"Самое любопытное, что на 8-ми участках взяли и реально посчитали голоса. И там оказалось, что Тихановская побеждает Лукашенко с отрывом в 2-3-4 раза. Я думаю, что примерно и есть, в Минске, по крайней мере, именно такой расклад", — отметил публицист.

По его мнению, "совершенно очевидно", что "в электоральном смысле Лукашенко эти выборы проиграл".

В уличные протестах, по словам Валерия Карбалевича, нет единого руководства, единого плана,, они носят, скорее, стихийный характер и были жестко подавлены властями впервые с применением спецсредств.

"Запад тут ни при чем"

Но вопрос, поддержит ли Запад этот протест, Валерий Карбалевич ответил, что "Запад здесь ни при чем, идет революция — стихийный взрыв общественного бессознательного протеста".

"Майдан — это плохо. А что делать людям, если власть не хочет считать их голоса. А Запад тут, вообще, ни при чем. Кстати, за весь ход избирательной кампании белорусские власти ни разу не обвинили Запад во вмешательстве, наоборот, во вмешательстве обвиняли Россию. Я не думаю, что Москва на самом деле вмешивалась. Но риторика белорусских властей именно такая была", — сказал публицист.

Белоруссия травмирована, как после гражданской войны

Валерий Карбалевич полагает, что люди не успокоятся, но насколько протесты будут массовыми и насколько они будут нарастать, политолог затруднился сказать, потому что подавление со стороны властей "было жестоким".

"Белоруссия получила травмированное общество в ходе этой избирательной кампании. Для большинства белорусов итоги выборы стали шоком, потому что всем очевидно, что большинство населения сегодня против Лукашенко. Легитимность и выборов, и власти Лукашенко, и самого политического режима в результате таких действий очень сомнительна. Травму получила и власть, травму получило и общество. Теперь с этой тяжелой психологической травмой, которую, как правило, социумы получают после какой-то гражданской войны, белорусам придется жить дальше — это самый главный вывод", — сказал Влерий Карбалевич.

Россия выборы признала, Запад не будет вводить санкций

Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах. Такие же приветствия направлены от президентов Китая и Казахстана.

Первый президент Белоруссии Станислав Шушкевич сказал в интервью изданию wiadomosci. onet.pl, что Москва примет Лукашенко "что бы ни случилось сегодня".

"Лукашенко — не тот диктатор, который сбегает, он будет использовать армию против демонстрантов, а не отказываться от власти", — сказал Шушкевич.

Западные страны не будут вводить какие-либо меры против Александра Лукашенко, даже если сочтут, что объявленные итоги президентских выборов не отражают реальную ситуацию, и будут готовы "простить" белорусскому лидеру все нарушения из-за его "противостояния" с Россией накануне голосования, заявил РИА Новости находящийся в Брюсселе независимый аналитик Гилберт Доктороу.

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