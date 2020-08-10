Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко "проиграл страну".

"Это дикость и позор сажать в тюрьму кандидатов в президенты, а потом в ночь подсчёта голосов арестовывать протестующих. Конечно, вся Белоруссия восстала против Лукашенко. Сегодня мы наблюдаем его окончательное поражение. Он проиграл не только молодёжь, но и среднее и старшее поколение, не только гражданских, но и тех, кто в погонах, — всю страну", — утверждает политик.

"Это конец большевистскому режиму в этой республике. Спасибо белорусам. Молодцы! Наконец, набрались мужества и сказали жёсткое нет диктатуре", — добавил Жириновский.