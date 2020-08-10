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Автор Антон Куликов

"Прекрасный результат": в России хвалят Лукашенко

Политика

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах в Белоруссии. Одним из первых мировых лидеров — с победой Лукашенко также поздравили председатель КНР Си Цзиньпин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

С надеждой на сотрудничество

В поздравлении Путин отметил, что рассчитывает — деятельность Лукашенко "будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности".

Вообще говоря, после недавних — и неоднократных — выпадов белорусского президента в адрес России возникли сомнения в том, что Москва вообще будет поздравлять Лукашенко с победой. Хотя, наверное, мало кто сомневался, что именно он победит.

С другой стороны, государство союзное. А стало быть, отсутствие поздравления или даже хоть сколько-нибудь заметное затягивание с ним дало бы повод для новой порции рассуждений о проблемах в отношениях между Москвой и Минском.

"Прекрасный результат"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поздравил Белоруссию с "прекрасным результатом".

"По результатам выборов в Белоруссии нужно поздравить белорусский народ и Лукашенко с прекрасным результатом, а также всех нас, потому что стабильность Белоруссии — это одновременное укрепление стабильности и в РФ", — сказал Зюганов в понедельник "Интерфаксу".

Оппозицию он обвинил в отсутствии опыта, уважения к своей истории и понимания складывающейся ситуации. И назвал ее представителей "подставными людьми".

Геннадий Андреевич также сообщил, что "службы безопасности Белоруссии справились очень достойно". Это на фоне сообщений о задержаниях российских журналистов (причем из изданий совершенно разной идеологической направленности), и так и непонятной ситуации с задержанными на прошлой неделе "наемниками".

"Думаю, что те провокации, которые были перед выборами, улягутся. Огромную роль в этом сыграл звонок Президента России Владимира Путина Александру Лукашенко по той ситуации, которая случилась с задержанными российскими "чоповцами". Ситуация разъяснилась, и те, кто рассчитывал раскачать её и превратить Минск во второй майдан, потерпели неудачу", — это первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Но разве "ситуация разъяснилась"? В воскресенье Лукашенко заявил, что ему все равно, была ли история с "чоповцами" результатом действий третьей стороны и он будет действовать "по факту".

Из лидеров российских политических партий критикует Лукашенко только Владимир Жириновский. Но насколько хватит запала Владимира Вольфовича — вопрос открытый.

А вообще заметно, что на официальном уровне Москва старательно избегает резких заявлений в адрес белорусского президента. Даст ли это какой-либо эффект?

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Темы геннадий зюганов владимир джабаров союзное государство александр лукашенко
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