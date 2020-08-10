Протест в Белоруссии перешел в ожесточенную схватку с ОМОНом

Протест против итогов президентских выборов в Белоруссии (которые еще даже не объявлены официально) перешел в столкновения с полицией.

Как сообщает RT, спецназ применил светошумовые гранаты и водометы против протестующих, пытавшихся возвести баррикады в центре Минска. Толпы людей оттеснили от площади Победы, главной точки сбора активистов в центре Минска.

#Belarus election: Riot police push protesters away after they try to erect barricades in central #Minsk https://t.co/iZgvwov1J6 pic.twitter.com/zdZHcUqZC5 — RT (@RT_com) August 9, 2020

По данным местных СМИ, две водометные машины, двигавшиеся вместе с колонной, использовались для того, чтобы отогнать людей от импровизированной баррикады, преграждавшей дорогу.

Police storming a barricade in Minsk pic.twitter.com/X1RgwQgyGl — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 9, 2020

Несколько активистов, а также по меньшей мере один милиционер были ранены в столкновениях. Официального подтверждения этому от медицинских структур пока нет.

Толпа не расходится

Несмотря на все усилия правоохранителей, протестующие продолжают митинговать. По прогнозам, Лукашенко получит колоссальные 81,35 % голосов, в то время как главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, как ожидается, получит 8%.

Тихановская уже отказалась признать итоги выборов, заявив, что результаты на 3 избирательных участках, где “не было фальсификаций”, показали, что побеждает она.

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