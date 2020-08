Протест против итогов президентских выборов в Белоруссии (которые еще даже не объявлены официально) перешел в столкновения с полицией.

Как сообщает RT, спецназ применил светошумовые гранаты и водометы против протестующих, пытавшихся возвести баррикады в центре Минска. Толпы людей оттеснили от площади Победы, главной точки сбора активистов в центре Минска.

#Belarus election: Riot police push protesters away after they try to erect barricades in central #Minsk https://t.co/iZgvwov1J6 pic.twitter.com/zdZHcUqZC5