Протест против итогов президентских выборов в Белоруссии (которые еще даже не объявлены официально) перешел в столкновения с полицией.
Как сообщает RT, спецназ применил светошумовые гранаты и водометы против протестующих, пытавшихся возвести баррикады в центре Минска. Толпы людей оттеснили от площади Победы, главной точки сбора активистов в центре Минска.
#Belarus election: Police deploy water cannons in #Minskhttps://t.co/j5c4ffxtGH pic.twitter.com/S7gad3W00g— RT (@RT_com) August 9, 2020
#Belarus election: Riot police push protesters away after they try to erect barricades in central #Minsk https://t.co/iZgvwov1J6 pic.twitter.com/zdZHcUqZC5— RT (@RT_com) August 9, 2020
По данным местных СМИ, две водометные машины, двигавшиеся вместе с колонной, использовались для того, чтобы отогнать людей от импровизированной баррикады, преграждавшей дорогу.
Police storming a barricade in Minsk pic.twitter.com/X1RgwQgyGl— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) August 9, 2020
Несколько активистов, а также по меньшей мере один милиционер были ранены в столкновениях. Официального подтверждения этому от медицинских структур пока нет.
Несмотря на все усилия правоохранителей, протестующие продолжают митинговать. По прогнозам, Лукашенко получит колоссальные 81,35 % голосов, в то время как главный оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, как ожидается, получит 8%.
Тихановская уже отказалась признать итоги выборов, заявив, что результаты на 3 избирательных участках, где “не было фальсификаций”, показали, что побеждает она.
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