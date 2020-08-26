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Автор Вадим Горшенин

К чему приведет Беларусь взятие россиян в заложники?

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Александр Лукашенко на весь мир обвинил десятки граждан России в терроризме, потом заявил, что они собирались дестабилизировать ситуацию. Есть ли у Белоруссии хоть какие-то доказательства? Будут ли? Или придворным политтехнологам важней раздуть скандал, неважно, какой ценой? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии "Правды.ру" рассказал председателю совета директоров Вадиму Горшенину член президиума движения "Офицеры России" генерал ФСБ Александр Михайлов, который достаточно много лет своей жизни отдал и КГБ СССР.

Читайте начало интервью:

— Александр, доказательства, которые предъявил Лукашенко белорусскому народу и всему миру, известны. Можно ли относиться к ним серьезно? Что не хватает для того, чтобы поверить, что эти ребята действительно какие-то боевики, которые приехали именно для того, о чем говорит Александр Григорьевич?

— Само понятие боевик в отношении гражданина Российской Федерации является оскорбительным и унизительным. В данном случае это — просто клеветнические измышления, потому что, во-первых, люди приехали легально, по российским паспортам.

Они открыто приехали в форме и носили эту форму, которую идентифицируют как некий атрибут боевых подразделений. Но у них нет ни оружия, ни какой-то подрывной литературы. У них вообще нет ничего запрещенного. Даже эта форма — камуфляжная. Я бы не сказал, что это — военная форма. Это — просто милитаризированное специальное обмундирование. И более за этим ничего нет.

Продолжаются разговоры: а куда они должны были ехать? Да какое вам дело, куда они должны были ехать? Есть определенные межгосударственные соглашения, в рамках которых никто не должен спрашивать: куда ты едешь? Они в Беларусь въехали официально, легально. Они не скрывали свою личность.

И конечно, все, что сейчас вокруг происходит, особенно связанное с тем, что якобы они там где-то воевали — это уже дело десятое, потому что это — граждане Российской Федерации, приехавшие в Беларусь.

У нас российскую границу пересекают десятки тысяч белорусских граждан. Мы ко всем относимся с высочайшим почтением, уважением и вниманием. Мы же не подозреваем, что белорусский дальнобойщик, который пересекает границу Российской Федерации, он на своей фуре совершит террористический акт, например, въехав на пешеходную зону.

Мы же даже не предполагаем таких вещей, потому что мы прекрасно знаем, что белорусский народ — близкий народ нам. И на знамени Победы, кстати, написано: 2-й Белорусский фронт.

Куда ведет шпиономания

Когда осуществляются такие недружественные акции, это может привести к далеко идущим последствиям. Как потом относиться к этим политикам? Тем более что изначально разговор идет о том, чтобы передавать Украине этих граждан Российской Федерации. Они отказались от украинского гражданства, стали нашими гражданами. Гражданина России не имеет права передавать кому-либо другое государство.

Поэтому мне кажется, что здесь очень много истеричного в связи с предстоящими выборами. Но все это закладывает такую бомбу под наши отношения, что даже страшно представить. Это озадачило политиков, представителей вооруженных сил, специальных служб, представителей права. Огромное количество людей возмущены такими действиями белорусской стороны.

Ребята, если мы сейчас будем хватать всех белорусских гастарбайтеров, которые работают у нас здесь, останавливать автомашины и обвинять любого гражданина Республики Беларусь, что он является каким-то потенциальным террористом, то счет пойдет на сотни тысяч или даже миллионы.

Это может очень далеко завести. Поэтому нам надо сначала как минимум выйти на нулевую отметку и с этого постараться начать наши отношения с начала.

— В комментариях пишет Александр: Они — не заложники, они — террористы. Мы сейчас говорим, что для таких заявлений нужны доказательства, а их нет абсолютно никаких. Но некоторым, как видно, они не требуются. Что-то нам все-таки предъявили?

— Там вообще никаких элементов для обвинения нет. Когда начинают наши слушатели или читатели утверждать, что это — террористы, это — чисто голословное обвинение, это — оскорбление, это — заведомо ложный донос. Мы можем как угодно юридически это сформулировать, потому что в данном случае это — совершенно безосновательное утверждение.

Особенности мышления

Это — очень большая беда. И с этим мы, к сожалению, будем еще долго жить, потому что турбулентность в нашем обществе очень высокая, люди воспринимают мир только в черно-белых красках. Они не ищут оттенки, они даже не пытаются разобраться в самой ситуации.

Для того чтобы обвинить человека в подготовке каких-либо террористических акций, надо просто внимательно посмотреть, а есть ли умысел. Умысел определяет преступление. В чем люди видят преступный умысел, обвиняя их террористами?

Кстати говоря, насколько я помню, за все время существования нашего постсоветского пространства, не было ни одного враждебного акта граждан России в отношении Белоруссии.

Почему именно сейчас разгорелся этот скандал? — Потому что в Беларуси — выборы. И во время выборов политтехнологи делают все что угодно, по сути реализуя сценарий фильма "Хвост вертит собакой". Вот кто накрутил президента, я плохо представляю.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Темы терроризм россия и белоруссия выборы в белоруссии александр лукашенко
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