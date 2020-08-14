Российские заложники Лукашенко должны быть освобождены

В послании парламенту и народу Александр Лукашенко заявил, что российские граждане были арестованы в связи с возможной организацией беспорядков в Белоруссии. Хотя по личным делам этих сотрудников ЧВК не скажешь, что они являются специалистами в организации массовых беспорядков.

Совет безопасности России никаких конкретных мер по освобождению россиян пока не выработал. Об этом в прямом эфире шёл разговор двух членов президиума движения "Офицеры России" — генерала ФСБ Александра Михайлова и председателя совета директоров "Правда.Ру" Вадима Горшенина.

— То, что произошло с нашими ребятами в Белоруссии — практически захват в заложники, не может не волновать всех наших граждан. И мы понимаем, что каждый из нас может оказаться на их месте. И не только в Белоруссии, в любой другой стране.

Об этом сегодня мы решили поговорить с Александром Михайловым, который работал в КГБ СССР и ФСБ России. Александр, что вы и ваши друзья думаете о сложившейся ситуации с нашими парнями, которые оказались сейчас в белорусских застенках?

— Мы как раз встречались со своими коллегами, которые служили в советское время в Комитете государственной безопасности и очень активно взаимодействовали с нашими коллегами из Комитета госбезопасности Белорусской ССР. Конечно, для нас очень многие вещи в случившемся носят совершенно непонятный характер. Создается ощущение, что мы возвращаемся в эпоху беззакония.

На протяжении последних десятилетий специальные службы и разные правоохранительные органы занимаются реабилитацией жертв незаконных репрессий. Это было начато еще во время позднего СССР. Когда мы читали эти дела, видели, насколько бездарным, предвзятым было следствие, которое приводило просто к уничтожению людей, ломке их судеб и судеб их близких.

КГБ Белоруссии вернулось в 37-й год

И то, что произошло сейчас в Белоруссии с нашими ребятами, напоминает именно это. Ни мы, ни белорусские спецслужбы и прокуратура — никто — не владеет прямыми доказательствами какой-либо их вины в чем-то.

Вообще вся эта постановка носит весьма опереточный характер. Даже непонятно, как можно такое допустить? Как могут так действовать люди, которые ведут следствие?

Разве они не понимают, что в такой форме какая-либо экспансия на территории другой страны не осуществляется? Не могут приехать люди в военной форме, размещаться компактно, ходить строем. Это же — просто абсурд. Поэтому, конечно, все что сейчас построено в качестве обвинения, носит весьма умозрительно-политизированный характер.

Заметим, что в словах даже президента Белоруссии Лукашенко звучит как основной тезис, который в свое время был провозглашен Вышинским: признание — царица доказательств. Но в данном случае это — просто признание в том, что люди приехали и должны были уехать! И это уже является каким-то обвинением российских граждан…

Я подчеркиваю, российские граждане, которые независимо от их принадлежности к профессиональному сообществу оказались заложниками политической игры в самое неподходящее для политических решений время. Там идет выборная кампания. Естественно, все страсти накалены очень здорово, в том числе у президента Белоруссии, потому что он видит, какая обстановка складывается вокруг выборов.

Но этот ход — просто недружественный шаг в отношении России. И не только. Это — недружественный шаг даже по отношению к закону, который сегодня существует в Белоруссии. Никто закон там не отменял, о чем говорит и сам президент Лукашенко. Никто не отменял те нормы, которые требуются для возбуждения уголовного дела, те доказательства, которые требуются для уголовного дела.

Когда начинается управление сверху специальными службами (а мы понимаем, что задача была поставлена не председателем КГБ Беларуси, а именно президентом Беларуси), такое приводит к очень печальным последствиям.

Высший прокурор Лукашенко

Кроме того, Александр Лукашенко заявил еще и о том, что хочет собрать за одним столом прокуроров Белоруссии, Украины и России.

Это что такая за стрелка?! Бандиты так собирались. И вообще прокуратуры на Украине, в Белоруссии и в России является независимыми органами. И согласно действующим во всех наших странах законодательствам даже президент страны не имеет право давать ей поручения.

А тут высший представитель государства хочет собрать на эту непонятную стрелку прокуроров, не только своей страны, но и соседних государств, для того чтобы что-то урегулировать. Если вы говорите, что в Белоруссии существует закон, и вы строго ему следуете, тогда уж и следуйте этому закону.

Только оснований для проведения каких-то карательных операций в отношении граждан Российской Федерации у него по сути нет. Это все — только разговоры. Есть только какие-то косвенные, очень далеко косвенные доказательства. Но самое главное, что эти доказательства в его интерпретации становятся утверждением, что в праве в принципе исключено.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев