Почему столкнулись войска Азербайджана и Армении

Бои на границе Армении и Азербайджана 12 -13 июля уже назвали "двухдневной войной". Причем столкновения произошли не в районе спорного Нагорного Карабаха, а значительно севернее на границе между Тавушской областью Армении и Товузского района Азербайджана. Почему именно там? Что за военное столкновение происходит сейчас на армяно-азербайджанской границе? В программе "Точка зрения" рассказывает директор Института Кавказа Александр Искандарян.

— Произошел военный конфликт между Арменией и Азербайджаном на границе, причем не в районе Нагорного Карабаха, а значительно севернее. С чем он связан?

— Да, это действительно не на границе Нагорно-Карабахской республики, действительно севернее — на границе собственно Армении и Азербайджана в Тамушском районе. Речь идет о международной признанной границе. Нагорный Карабах — непризнанная республика, а тут два признанных международно-правовых субъекта.

Нельзя сказать, что карабахский конфликт существует и выражается в стрельбе, нападениях и так далее только на карабахской границе. Напряжение бывает время от времени на разных участках армяно-азербайджанской границы. Бывают столкновения большие вплоть до артиллерийских обстрелов, бывают поменьше — но не слишком часто. Так что последние события — не абсолютная новость.

— Такое бывало и раньше…

— Боевых столкновений текущего масштаба не было чрезвычайно давно, но прецедент был. Многие люди жалуются на это — практически невозможно работать в поле из-за опасности обстрела. Дорога иногда обстреливается. В общем, места отнюдь не безопасные.

— Что там происходило в этот раз, какие бои?

— Это длилось чуть больше двух суток. Поначалу участвовали пехота и пограничники. С азербайджанской стороны пытались захватить высоту между двумя селами, которая господствует над местностью. Закончилось ничем. Азербайджан говорил о четырех погибших, сейчас они признали одиннадцать. В реальности обычно оказывается больше. Среди азербайджанских погибших есть генерал и полковник, так что это серьезно.

После этого были задействованы как минимум один танк и артиллерия, задействованы минометы. Были удары по жилым кварталам, по официальным сообщениям, гражданских жертв нет на момент дачи интервью.

С армянской стороны погибло два офицера, майор и капитан. В ходе обстрела сбито несколько беспилотников. Сейчас это все равно остается локальным столкновением.

— Все-таки убить генерала — надо, чтобы планировалась большая операция, чтобы такой человек приехал на передний край и руководил.

— Что планировали, это другой разговор. Перейдет ли это в более широкий масштаб, отразится ли на карабахской границе, зависит от высшего руководства Азербайджана. Очень надеюсь, что насилие удастся остановить, раскручивать эту спираль до бесконечности рискованно для обеих сторон.

Высоту берут суток, и не получается. Что можно? Ударить по населенному пункту, погибнет сколько-то гражданских, будет ответный удар. Я надеюсь, что хватит рационализма у азербайджанского командования. С другой стороны, кому-то надо сохранить лицо. Генерал, полковник, прочие погибшие — это много для такого столкновения.

— Замглавы Минобороны Азербайджана Керим Велиев заявил: "Кровь наших шахидов не останется неотмщённой". Какая месть предполагается?

— Работает на внутреннюю аудиторию. Как могут в Азербайджане отнестись к происходящему? Было заявление чуть ли не главы республики, который говорил, что уже отомстил, показывали артиллерийский удар по Армении.

О том я и говорю, когда отмечаю, что надо спасти лицо. Нужно как-то научиться существовать с этой ситуацией.

— США недавно ударили по иранскому генералу Сулеймани — это не было планом широкой эскалации. Просто решили убить организатора, как они считают, нападения на Америку. Здесь речь нет о части более широкой операции? Провокация локальная, иои попытка прощупать армян на возможность сопротивления?

— Не думаю, что это спланированная акция именно против конкретного убитого генерала. Но это часть того обострения, что происходит на границе. То, что он там находился, значит, что обострение серьезное.

О роли ОДКБ и России

— Расскажите о роли ОДКБ — Договора о коллективной безопасности, куда входит Армения и не входит Азербайджан. Ереван ей прикрывается как щитом. Мол, Баку ничего не сделает, так как ОДКБ непременно ответит. В каком случае ОДКБ ответит конкретными военными действиями?

— ОДКБ уже сделала заявление, довольно безличное. Призывы к миру, скажем так. Сколь-либо серьезных надежд у Армении по поводу этой организации нет. Если работа делается, она делается по дипломатическим каналам. В случае России я думаю, что речь идет о переводе насилия в переговорный формат. Может быть, такое происходит.

— Но возможно ли вмешательство России именно военным путем? Введение каких-то миротворцев, воинских частей, чтобы разделить стороны, остановить наступление?

— Я думаю, что в случае такого размера столкновений — он все же локальный — ждать этого сложно. Не думаю, что это будет про нас.

— Насколько дестабилизирует ситуация в Нагорном Карабахе и на границе весь кавказский регион? Это сильный дестабилизирующий фактор?

— Локальный для Кавказа, конечно. Он влияет на закрытость границ между Армений и Азербайджаном. Карабахский конфликт приводит к тому, что весь регион напичкан оружием. По количеству не ядерного вооружения это второй или третий регион в мире — Большой Кавказ. Есть еще Абхазия, Южная Осетия, много его на российской части.

Политика и Азербайджана, и Армении завязана на карабахский конфликт. Тут соперничество как военное, так и политическое, выражаемое в отношениях с Россией, закупках вооружения и так далее. Кроме того, Россия воевала с Грузией в 2008 году. У России с Грузией нет дипломатических отношений. И карабахский конфликт держит весь регион в напряжении.

— В Баку были призывы уже чуть ли не идти на фронт. По-вашему, возможны ли стихийные проявления, военные действия вне регулярных сил? Сильное обострение? Во время конфликта 2008 года наши части чуть было не дошли до Тбилиси. Просто развернулись и ушли обратно. Такой вариант возможен?

— Речь идет об одной небольшой высоте на границе. Взять ее не получается. Все-таки соотношения военных потенциалов России и Грузии против Армении и Азербайджана несравнимы. Тогда русские не вошли в Тбилиси, не захотев усугубить конфликт.

— А здесь есть военный паритет?

— Более или менее какой-то военный баланс есть. Если бы его не было, ситуация была бы совершенно другой. Я даже не о сегодняшнем дне говорю, а вообще. Мы видим, каким образом развивается ситуация, и это показывает, какое соотношение сил между Арменией и Азербайджаном. Мы видим и на этом столкновении тоже. Поэтому такие вот апокалиптические сценарии мне представить трудно.

Что касается добровольцев, это в значительной степени пиар-акции.

Во-первых, я не думаю, что Азербайджан — это та страна, где люди самовольно могут ходить и пытаться воевать сами в независимости от государственных органов, государственного призыва, приказов Верховного главнокомандующего и так далее.

Во-вторых, я не думаю, что люди, которые даже и устраивают какие-то митинги или встречи, демонстрации на улицах Баку, приход этих людей куда-нибудь к линии фронта может очень сильно помочь азербайджанским вооруженным силам, если не наоборот.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев