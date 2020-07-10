Как долго будет "свадебным" президентом Владимир Зеленский

Президент Украины продолжает катастрофически терять свою популярность — число его избирателей уменьшилось вдвое.

Без программы, идеологии и команды

Опрос Киевского международного института социологии (КМИС) засвидетельствовал неприятные для "зелёного" президента данные: сейчас за Зеленского проголосовали бы лишь 37,6% респондентов. А ведь весной 2019 года ему отдали свои голоса более 73% избирателей. В чём причина столь стремительного обрушения рейтинга? Секрета в этом никакого нет: это популизм и демагогия гаранта, а главное — невыполнение всех предвыборных обещаний.

Кроме того, у президента нет трёх главных составляющих главы государства: внятной программы действий, определённой идеологии и команды единомышленников, готовых эффективно руководить. Причём везде Зеленский абсолютно несамостоятелен: к своему экономическому диктату МВФ (больше напоминающему ультиматумы и шантаж) добавил политические требования, а кадрами занимаются посольство США и Джордж Сорос.

Возможно, сам молодой президент и хотел бы выполнить хотя бы некоторые из своих обещаний, но он упирается, с одной стороны, в саботаж многих министров, генпрокуратуры и даже СБУ (хотя он назначил руководить ею своего друга детства), с другой стороны, ему мешает панический страх перед радикалами, которые очень агрессивно реагируют на любой его "неправильный" шажок в сторону. Дошло до того, что "патриоты" открыто угрожают физической расправой всей президентской семье — и на это не последовало никакой реакции ни самого президента, ни правоохранителей. Зеленский продолжает снимать свои видеообращения и выкладывать их в соцсетях, однако 90% пользователей негативно реагируют на них и пишут едкие и даже оскорбительные комментарии. А на недавней встрече с жителями Черновцов гаранта так закидали вопросами и претензиями, что он трусливо сбежал от людей.

На этом фоне развивает бурную деятельность экс-президент Пётр Порошенко, сохранивший своих фанатов и даже увеличивший их число за счёт разочаровавшихся сторонников вновь сбежавшего из политики Святослава Вакарчука (этот проект Сороса оказался мертворождённым).

Активно критикует президента и блогер Анатолий Шарий, на сторонников которого безнаказанно нападают радикалы. Однако Шарий предъявляет претензии именно Зеленскому, при этом ни словом не упоминая главу МВД Арсена Авакова, которому подчинены полиция и нацгвардия, а также подконтрольны разномастные "патриоты". Нещадно критикуют гаранта и главные оппозиционеры во главе с Виктором Медведчуком.

В связи со всем этим встаёт логичный вопрос: удастся ли "свадебному" президенту Зеленскому (уже мечтающему о своём втором сроке) удержаться у власти и как долго?

Зеленский катастрофически теряет популярность

Действительно, рейтинг президента упал почти в 2 раза, и ещё больше уменьшилась популярность его политической силы, отмечает политолог и экономист Владимир Степанюк.

"Люди, голосовавшие за Зеленского, всё больше убеждаются не только в том, что он и "Слуги народа" предали своего избирателя, но и в полной их несостоятельности по управлению страной. Поэтому любые выборы сейчас для власти проигрышные. Обращает внимание то, что впервые в опросном списке появился Виктор Медведчук. И хотя у него пока не так много процентов, но если его рейтинг сложить с показателем однопартийца Юрия Бойко, то их единый кандидат выходит во второй тур и, учитывая тенденцию роста ненависти к нынешней власти, будет иметь реальный шанс на избрание. Как только такая диспозиция начнёт становиться очевидной и необратимой, внешние силы совместно с нашими олигархами могут спровоцировать досрочные выборы президента. У Зеленского может быть только один вариант досидеть свою каденцию в кресле: использовать постулат "царь — хороший, а бояре — плохие". И как следствие — досрочные парламентские выборы, после которых уже не будет у "слуг" никакого монобольшинства, а он потеряет почти всю свою власть. Что касается радикалов, то они работают в основном за деньги, поэтому когда не будет финансирования, то их акции прекратятся (или они начнут служить новой власти). А с самыми буйными из них может случиться то, что было в Германии в 1934 (и то, что не сделал Зеленский год назад, а Янукович — в 2014). Я не думаю, что США будут толкать на путч своего клиента Порошенко, даже если победит его "партнёр" Байден. Фактически Байден в таком состоянии, что править будет не он, и американцам не нужно продолжение скандалов, связанных с Украиной. Порошенко, думаю, просто борется за своё влияние на Украине и своё будущее — политическое и просто жизненное", — отмечает Степанюк.

Не является секретом, что среди тех 73% голосов избирателей, отданных за Зеленского, собственно симпатиков будущего президента была в лучшем случае половина (что и показывает упомянутый выше соцопрос). Часть голосовала под впечатлением от Василия Голобородько (персонажа сериала "Слуга народа", которого играл Зеленский), а большинство осознанно вывели в победители актёра — лишь бы избавиться от кровавого деспота Порошенко. Тем более шоумен обещал такое, что пришлось по душе жителям страны: прекратить противостояние и восстановить мир в Донбассе посредством выполнения Минских соглашений. Кроме этого главного пункта, в перечне были и иные приятные моменты:

уменьшить непомерные тарифы ЖКХ;

пересмотреть политику тотальной украинизации;

посадить Порошенко и др.

Страна невыполненных обещаний

Выполнения этих обещаний украинцы так и не дождались. Мира в Донбассе не было и нет, а минские переговоры специально завели в тупик, поэтому навязчивая идея Зеленского снова поговорить с сильными мира сего в "нормандском формате" в ближайшее время нереальна по его же вине. В этих условиях оппозиционный лидер Виктор Медведчук организовал межпарламентский диалог депутатов Украины, Франции, Германии и России.

Поскольку обещание о пересмотре законов о государственном языке и образовании (несмотря на давление Венецианской комиссии, властей Венгрии и России) также не выполнено, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" снова обратил внимание главы государства, что по-прежнему грубо нарушаются положения статьи 10 Основного закона, гарантирующей свободное использование и развитие русского языка. Кстати, Конституционный суд сейчас как раз рассматривает иск "ОПЗЖ" по этому поводу. На заседании суда представитель президента изложил точку зрения патрона:

"Оснований для каких-либо изменений нет. Никакого неравенства статуса языков в законе о госязыке нет".

Кроме того, избегая упоминания Великой Отечественной войны, Зеленский (как и предшественник) фактически игнорирует День Победы и отмечает 8 мая введённый Порошенко непонятный "день памяти и примирения".

Видя это безобразие, 9 мая Медведчук заявил о создании общественного движения "Украинский фронт в защиту исторической памяти", целью которого будет борьба за повышение пенсий ветеранам ВОВ и восстановление их льгот, обеспечение достойного медицинского обслуживания и финансирование организаций ветеранов. Кстати, эта инициатива перекликается с позицией таких мировых лидеров, как Дональд Трамп и Владимир Путин. В частности, Трамп, выступая в День независимости у монумента на горе Рашмор, публично осудил "беспощадную кампанию по уничтожению нашей истории, клевете на наших героев, стиранию наших ценностей и зомбированию наших детей". А Владимир Путин недавно опубликовал статью, где раскритиковал усилия Запада по искажению исторической памяти и переписыванию истории.

Я перечислил лишь малое число действий (или, наоборот, бездействия) нынешнего президента страны, которые логично привели к печальному для него и "Слуг народа" результату — потерю симпатий электората и перетекания их к оппозиционерам. Как говорится, за что боролись…