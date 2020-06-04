Водка, реактор, "Новичок": как Запад демонизирует Россию

Россия обвинялась во вмешательстве в американские выборы в 2017 году, в 2018-м предполагали, что Москва в ответе за действия против Скрипалей. И в 2020 году тоже ничего не изменилось.

«К вечному триумвирату «водка - балалайка - матрешка» в последние годы на Западе добавили новый символ - русские хакеры. Правда, их никто никогда не видел», пишут журналисты НТВ.

«Сегодня в Москве представили доклад о антироссийских кампаниях. Разбираемся, кто и как пытается переложить ответственность за собственные просчеты на Россию», - отметили у себя представители компании.

Весьма вероятно, что это Россия в ответе за действия против Сергея и Юлии Скрипалей - заявляла не так давно занимавшая тогда пост премьер-министра Великобритании Тереза Мэй.

«Руку Москвы» в беспорядках в Америке обнаружили и демократы, как обычно, совершенно не озаботившись ни доказательствами, ни здравым смыслом.

Напомним, в марте русским хакерам уже повесили обвинение в дезинформации по коронавирусу. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дезинформацией сами заявления по этому поводу. По ее словам, беспорядки в США - это национальная трагедия, а кадры с места событий вызывают «ужас и оторопь».

Но внешнеполитические провалы можно свалить на заокеанских врагов, чем американцы сейчас вовсю и пользуются. В посольстве РФ уже по этому поводу заявили, что Москва отвергает обвинения в причастности к беспорядкам.

«Россия хочет, чтобы в США как можно быстрее были восстановлены порядок и конституционные права людей», - приводит телеграм-канал «Карточный домик: Россия» слова российского посла. Но вообще закрутить тему для внутреннего потребления - шаг вполне в духе американского демократического истеблишмента.

К примеру, в паблике «Методичка» поразмыслили на предмет того, что "Вашингтон Пост" припомнила Трампу высказывания о Горбачеве и подавлении восстания на площади Тяньаньмэнь.

"Что вы скоро увидите в СССР - это революция. Есть все её признаки с демонстрациями и пикетами. Россия вышла из-под контроля, и руководство это знает. Вот в чем моя проблема с Горбачевым. Недостаточно твердая рука", - сказал Трамп в интервью Playboy в 1990 году. Подавление восстания на Тяньаньмэнь Трамп назвал проявлением силы.

В 2014 и 2015 годах Трамп критиковал Обаму за позволение разгореться бунтам чернокожих в США: "Явное и безудержное уничтожение имущества в Балтиморе, когда полиция стоит и смотрит. Это должно быть урок о том, как НЕ справляются с беспорядками. ПЕЧАЛЬНО!"

Вывод демократического журналиста - Трамп давно хотел усилить полицейщину и подыгрывает силе иностранных лидеров, которые "имеют ужасные рекорды в области прав человека": Путину, президенту Турции, председателю КНР и президенту Филиппин.