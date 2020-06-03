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Автор Антон Куликов

Как Трамп опять напугал союзников Россией

Мир

Власти государств, входящих в "Большую семерку", наперебой кинулись комментировать идею президента США Дональда Трампа перенести встречу G7 на сентябрь и пригласить на нее Россию. Причем комментируют в основном то, о чем речи в общем-то и не шло.

Из-за чего был отменен саммит в июне

Напомним, ранее президент США заявил, что отложит проведение саммита, который был запланирован на конец июня. Причем Белый дом планировал личную встречу глав государств и правительств, входящих в "Большую семерку".

Судя по сообщениям прессы, произошло это после довольно напряженного разговора Трампа с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Фрау канцлерин якобы заявила, что в условиях пандемии не готова подтвердить свой визит в США. Ну и кроме того, стороны разошлись в оценках и по другим вопросам — от "Северного потока-2" до отношений с Китаем.

Официальных подтверждений содержания переговоров не было, как не было и информации от представителей Трампа и Меркель в какой атмосфере они прошли. Но коль президент США вскоре после этого заявил о переносе саммита, то надо полагать, что сообщения прессы были не так уж далеки от истины.

Но помимо переноса саммита Трамп сообщил еще одну вещь, взбудоражившую партнеров США по G7. Он заявил, что собирается пригласить поучаствовать в саммите Австралию, Россию, Южную Корею и Индию. И добавил, что считает G7 "очень устаревшей группой стран" в нынешнем формате.

Такую оценку "Большой семерки", конечно, в Москве поддерживают. Но Трамп не вел речь о возвращении России в эту организацию. И идея, в общем, у Белого дома в том, чтобы сколотить некий антикитайский альянс. Тайны в Вашингтоне из этого не делают.

Реакция на инициативу Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока конкретной информации об участии России в саммите нет. И выразил надежду, что вопрос будет решен по дипломатическим каналам.

Напомним, что на этой неделе президенты России и США провели телефонный разговор. Но ясности относительно участия нашей страны в саммите не появилось.

Зато в Южной Корее и Австралии уже заявили, что руководители этих стран в США поедут.

Первым отреагировал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который, в очередной раз обвинив Россию в нарушении норм международного права, дал понять, что в G7 нашу страну не ждут. Примерно в том же духе высказались в Великобритании.

Представители Франции, Германии и Евросоюза упирали больше на то, что определение состава участников организации определяется единогласным решением. Мол, не США это решать, пусть даже в этом году это государство председатель.

Повторимся, Трамп не сказал ничего, что можно было бы трактовать как его намерение отстаивать возвращение России в G7. Хотя ранее он высказывался в том духе, что РФ в организации не хватает. Потому и реакция других участников организации последовала незамедлительно. Это тот случай, когда говорят, что дуют на воду.

Президент США от идеи пригласить президента России на саммит не отказывается. В среду он заявил, что пригласить Путина — это здравый смысл, а присутствие России на встрече G7 облегчит решение многих проблем.

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Темы саммит g7 джастин трюдо ангела меркель
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