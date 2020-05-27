Возвращение блудного грузинского сына в украинскую политику

После того, как идея назначения Михаила Саакашвили вице-премьером украинского правительства провалилась, Владимир Зеленский всё же сумел найти вариант трудоустройства беглого грузинского президента.

Была придумана практически ничего не значащая должность — руководитель национального исполкома реформ. Что за функции у этого комитета и каковы права и обязанности его главы, при этом озвучено не было.

Назначение Саакашвили вызвало в Грузии бурный протест

Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе написал письмо своему украинскому коллеге — спикеру Верховной рады Дмитрию Розумкову.

"Общеизвестно, что грузинский суд заочно признал Михаила Саакашвили виновным по ряду серьёзных уголовных преступлений. На нём лежит политическая ответственность за систематический провал защиты прав человека, злоупотребление властью, ограничение свободы СМИ, нарушение права на собственность и за угрозу проведению свободных выборов. Его назначение пошатнёт отношения между нашими государствами", — говорится в письме.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также прокомментировала назначение бывшего коллеги.

Её покоробило, что это произошло без консультации с Грузией: "Это было невзвешенное решение, оно было принято без предупреждения и даже простого уведомления из вежливости, что осложнило многовековые отношения между странами".

"Трудоустройство нашим стратегическим партнёром осуждённого за тяжкие преступления и разыскиваемого нами человека для нас категорически неприемлемо. Равно как и то, что экс-президента моей страны таскали за волосы в одном из украинских ресторанов и вывели его при помощи полиции. Мы отзовём нашего посла как минимум для консультаций", — заявил премьер-министр Георгий Гахария.

Это, собственно, и произошло: посол Грузии на Украине Теймураз Шарашенидзе отбыл в Тбилиси и попал под 14-дневный карантин. Но уже на этой неделе он отбудет свой "срок" и встретится с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани. Они обсудят возможное развитие дальнейших отношений с Украиной.

"Мы проведём серьёзный анализ того, как должны продолжиться двусторонние отношения. Несмотря на серьёзную проблему, мы продолжаем стратегическое партнёрство с Украиной", — отметил Залкалиани.

Напомним, что Саакашвили на родине приговорён к двум тюремным срокам в общей сложности на 6 лет, продолжается расследование ещё нескольких уголовных дел против него.

Однако сам он продолжает притворяться храбрецом и одновременно шантажировать свою родину: "Если Украина исчезнет для Грузии, то там будут пустые прилавки, начнётся массовый голод и прочие беды".

Чушь это, конечно, а впрочем, чего ещё ожидать от политического клоуна?

Лидер партии "Единая Грузия" и бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе полагает, что этим назначением Киев продемонстрировал неуважение к грузинской власти, кроме того, она предрекает, что Зеленский вскоре пожалеет об этом назначении. Как это случилось и с его предшественником Петром Порошенко.

Главный редактор "Грузинформа" Арно Хидирбегишвили придерживается такого же мнения: "Саакашвили со своими сомнительными реформами и скандалами долго не сможет задержаться. В итоге грузинский народ будет оскорблён, и нарушатся многовековые добрые отношения между нашими странами. Стоит ли это всего этого? Думаю, нет".

Впрочем, и многие украинские эксперты уверены, что "лезгинка" Михо недолго продлится, они даже готовы в тотализаторе делать ставки, через какое время назначенец начнёт "катить бочку" на своего работодателя Зеленского. Большинство дают на это максимум полгода.

Однако сам молодой украинский президент то ли не видит, что он "пустил козла в огород", то ли и в этом случае он выполняет распоряжение "вашингтонского обкома".

"Искренне поздравляю Михаила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс нацсовету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", — наивно надеется Владимир Зеленский.

Возникает впечатление, что изгоя его американские кураторы просто решили куда-нибудь пристроить, даже несмотря на то, что он "заработал" на Украине большой негатив к себе. Даже в президентской фракции "Слуга народа" взбунтовались против его назначения в правительство, поэтому ему придумали символическую должность.

"Назначение Михаила Саакашвили главой национального совета реформ Украины ничего не изменит в грузино-украинских стратегических отношениях — они основаны вовсе не на отдельных лицах, поэтому грузинское правительство не станет ухудшать отношения с Украиной", — уверена независимый журналист Мзевинар Хуцишвили.

"На самом деле правительство Грузии хочет как-то сохранить своё лицо, и смысл их заявления заключается в том, что в результате нашего вынужденного давления Украина немного изменила своё решение. Отзыв посла является скорее символическим политическим жестом. Правящая партия "Грузинская мечта" понимает, что часто наши страны рассматриваются в тандеме: как ассоциированные с Евросоюзом и стремящиеся в НАТО. Поэтому видение и форма сотрудничества, которое у нас было с Украиной, не пострадает. Кроме того, я не думаю, что Саакашвили на Украине на своём посту надолго задержится: он привык к самостоятельности, а на Украине у него никогда не было такой возможности. Он даже жаловался, что должность губернатора Одесской области не позволяла делать всё то, что ему хотелось. Ведь на Украине есть определённые сдерживающие факторы, олигархи, разные политические группы, в конце концов, Конституция и президент", — комментирует обозреватель.

Тайна назначения Саакашвили

Время покажет, почему на самом деле Зеленский назначил Саакашвили на эту должность: то ли он искренне желает проведения реформ, то ли он отвлекает внимание людей, которые недовольны его правлением. Так что пока мы не знаем, был ли этот шаг обусловлен внутриполитической конъюнктурой или он вызван давлением международных партнёров, то ли он действительно верит в реформаторское видение Саакашвили.

"Зеленский у власти уже год. Доверие и ожидания поначалу были довольно высокими в украинском обществе. За это время он не смог достичь желаемых результатов в социально-экономической ситуации, в борьбе с коррупцией, в проведении обещанных реформ и, главное, не установил мир в Донбассе. На него осуществляется сильное давление как со стороны Запада, так и внутри страны. И в этой ситуации ему нужны новые люди, чтобы оппоненты не говорили, что он противник реформ. На Западе есть определённые круги, в которых полагают, что опыт Саакашвили может быть полезен и для Украины. Эта категория политиков считает, что нужен такой лидер, который уничтожит советскую бюрократию и реформирует страну. Однако я не думаю, что Саакашвили станет лидером на Украине, т. к. в украинской политике свои правила. В этой стране хорошо принимают иноземцев, но конкуренция в политической среде очень большая, поэтому шансы на успех у Саакашвили очень малы", — резюмирует Хуцишвили.

Из биографии Саакашвили

Напомним биографию "блудного грузинского сына". Михо стал президентом Грузии в 2004 году после т. н. "революции роз", а фактически — госпереворота по банальному американскому сценарию. Когда в Грузии поняли, что ими управляет прохиндей, он пошёл на хитрость: объявил досрочные президентские выборы, которые выиграл на остатках своего рейтинга. Однако он не досидел в своём кресле до конца второго срока и сбежал из Грузии под юбку жены (она гражданка Нидерландов). После этого на родине против него открыли сразу несколько уголовных дел по многим статьям.

В 2015 вместе с частью своей команды он прибыл на Украину, где приютивший его Пётр Порошенко подарил ему украинский паспорт и пост губернатора Одесской области. Однако строительство привычных ему "потёмкинских деревень" не задалось, его вынудили уйти с должности ввиду полной профнепригодности. Михо обиделся, организовал собственную партию и попытался замутить майдан против Порошенко, после чего он был лишён гражданства и позорно выслан из страны. Однако занявший пост президента Зеленский наступил на те же грузинские грабли и снова предоставил беглому экс-президенту украинское гражданство.

Наверняка помните, что во время "первого пришествия" у Саакашвили установились особо "тёплые" отношения с шефом МВД Арсеном Аваковым. Что дало экспертам повод предположить, что Зеленский с помощью Михо хочет уменьшить влияние "серого кардинала", который неуклонно усиливает свои позиции.

"Именно Аваков сыграл не последнюю роль в том, что Саакашвили не получил в итоге пост вице-премьера. Грузин очень конфликтный человек, поэтому через некоторое время мы будем наблюдать раздор в правящих верхах Украины", — предрекает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

И я в этом абсолютно согласен с авторитетным политологом.