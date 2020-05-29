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Автор Инна Новикова

Как относятся к Китаю в мире и почему

Мир

Главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова поинтересовалась у китаиста, доктора исторических наук, директора Института Дальнего Востока РАН, профессора Алексея Маслова, откуда у некоторых людей такой ужас перед китайцами.

В Ухани - новая вспышка COVID-19. Что опять скрывает Китай?

Читайте начало интервью:

— Что делается в Китае для улучшения экологической ситуации?

— Китай предпринял очень много мер для того, чтобы улучшить экологическую ситуацию. Любая экология — это дополнительные вложения. Чтобы восстановить экологическую ситуацию, Китай должен был вкладывать почти шесть процентов своего ВВП. Пока мы все наслаждались дешевыми китайскими продуктами — США, прежде всего, — все любили обвинять Китай в загрязнении окружающей среды. Сейчас Китай начал вкладывать в это довольно много, но ведь проблема в другом — невозможно закрыть заводы, где можно установить очистные сооружения. Китай по-другому выходит из ситуации. Основная идея Китая сегодня — это переключиться с массового товарного производства дешевой и менее качественной продукции на производство высокотехнологичной продукции, которая меньше загрязняет окружающую среду и которая в основном дороже по себестоимости.

Мы должны понимать простую вещь: массовое дешевое товарное производство, которое не очень чистое для окружающей среды, оно куда уйдет? Уйдет в Бангладеш, в Пакистан, во Вьетнам частично и там будет повторяться китайская модель. Она все время будет так или иначе влиять на окружающую среду. Либо вы хотите все дешево и сердито — вот вам китайская модель 1990-х годов. Либо вы хотите качественно и очень чистоплотно с точки зрения окружающей среды, но тогда вы получаете на 15-20 процентов дороже любое изделие.

— Болезненная тема для наших жителей Восточной Сибири и Дальнего Востока — китайские граждане на этих территориях. Что сейчас происходит там?

— До начала коронавируса, то есть до конца 2019 года, приток китайских граждан на российскую территорию Дальнего Востока объяснялся простой вещью: в Китае все было относительно дешево. Можно было дешево произвести и продать на российской территории, чтобы заработать. Этим объяснялись толпы китайцев, которые въезжали тогда на российский Дальний Восток, зачастую не декларируя никакой продукции. Это был челночный туризм: приехали на три-пять дней, продали, уехали обратно в Китай.

Но ситуация изменилась, изменился индекс цен. Например, многие вещи в России сегодня дешевле, чем в Китае. Зарплата в Китае значительно больше, чем в России, поэтому многим китайцам стало неинтересно приезжать в Россию, поскольку невозможно что-то продавать очень выгодно. А вот когда мы говорим, что китайцы вывозят лес, вообще самым варварским способом губят природные ископаемые российские, я думаю, что никто не видел, чтобы китайцы рубили лес в России, тайно его грузили на лесовозы и вывозили. Делают это российские граждане и продают их в Китай. Поэтому надо бороться не с Китаем, а с российскими браконьерами, с российскими незаконными вырубками. Мы прекрасно понимаем, что не заметить вот эту вырубку — очень сложно. Это вопросы к местным властям.

Надо бить своих, чтобы чужие боялись

Я знаю нескольких губернаторов на Дальнем Востоке, которые, понимая, что творится, очень жестко это все пресекли. У них была политическая воля. Говорить о том, что китайцы заселяют Россию, абсолютно неверно. По разным подсчетам, за пределами Китая проживает от 60 до 90 миллионов китайцев. Это очень мало относительно того, что в Китае проживает миллиард 400 человек.

Почему же такой страх перед Китаем? Во-первых, есть психологическая ксенофобия, которая всегда была. Во-вторых, многие китайцы, приезжая в другие страны, скупают целые области промышленности. Для этого не нужно, чтобы приехали сто или миллион китайцев. Достаточно, чтобы приехал один китайский бизнесмен, грамотно договорился и купил бы завод.

Китаю интересна не Россия, их интерес в Европе

Совсем недавно Китай купил порт Пирей в Греции. Сегодня это порт, который управляется китайской компанией. Кто был в Греции, вряд ли видел в этом порту десятки тысяч китайцев — их там нет. Но порт управляется китайской компанией. Поэтому надо искать не китайцев как таковых, а китайские деньги. Если вы хотите защитить свою экономику, что правильно, надо смотреть, куда Китай заводит деньги. В этом плане российская экономика хорошо защищена, поскольку Китай не очень стремится скупать в России. А вот в Европе, особенно в Центральной и Восточной Европе, сейчас введен регулярный скрининг, то есть проверка китайских инвестиций на предмет опасности для национальной экономики.

Вакуума в экономической природе не бывает. Если у нас на Дальнем Востоке нет в большом количестве своих новых заводов, инновационных производств, туда все равно кто-нибудь будет приходить:

  • китайцы,
  • корейцы,
  • японцы.

Всегда это будет лакомый кусок. Поэтому ответ очень простой: развивайте свое производство, контролируйте экономику и никто туда просто не сумеет зайти.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер

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