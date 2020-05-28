Россия, Китай и США: что изменится благодаря пандемии COVID-19

Главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова в беседе с китаистом, доктором исторических наук, директором Института Дальнего Востока РАН, профессором Алексеем Масловым выяснила, что следует ожидать после бодания США с КНР и чем окончится новая холодная война.

В Ухани - новая вспышка COVID-19. Что опять скрывает Китай?

Читайте начало интервью:

США боится Китая?

— США очень давно опасается промышленного роста Китая.

— За всем этим стоит очень хорошо продуманный план. Его продумали далеко не глупые люди, я имею в виду с американской стороны. Идея была очень проста. Если мы посмотрим, что публиковалось в серьезной американской прессе в 2018–2019 годах, а не какими-то кликушами, которых полным-полно и в США:

Китай — основная угроза США с точки зрения мирового господства, если США сегодня не остановят Китай, то завтра будет уже поздно.

Причем в росте Китая виноваты в том числе и американские элиты, которые сдались Китаю, стали с ним заигрывать и получать от него деньги.

Не случайно в США идет борьба с теми людьми, которые позитивно относятся к Китаю или говорят: давайте торговать, а не воевать. США очень грамотно ввели новый тезис. Он был введен в 2019-м году Майком Помпео и Трампом, но он присутствует и в научной аналитической литературе.

Надо отделить "хороших" китайцев от "плохих" китайских коммунистов, то есть разделить коммунистическую идею, с которой надо бороться, от китайцев, которые оболванены этой идеей.

Я очень утрировано передаю некоторые концепции этих работ. Идея была очень простая. Надо зацепиться за любую позицию, чтобы начать на Китай давить.

2018-й и 2019-й годы прошли под знаком тарифной войны, когда США начали давить КНР тарифами. Одновременно развивалось наступление на китайские технологии, когда обвиняли в шпионаже Huawei, ZTE и другие компании. Китай не успел отмыться от этих обвинений, как получил новую порцию по поводу коронавируса.

Идет глубоко эшелонированная атака на Китай. США умеют атаковать, мы должны это хорошо понимать. Все начинается с очень маленькой зацепки, нелепых обвинений в том, что Китай создал коронавирус.

Кажется, это ерунда, какие-то городские сумасшедшие говорят, но США умеют, ухватившись за этот кончик нити, раскручивать его до конца. Конгресс США обсуждает это не только на уровне аппарата Администрации президента. Китай будут дожимать по полной программе.

Китай, у которого сейчас блестящие позиции с точки зрения роста экономики, должен искать новую модель и новый язык для объяснения своей позиции. Вот чем сейчас, на мой взгляд, занят Китай.

— Когда Трамп шел на выборы, его лозунг был: "Сделаем Америку снова великой". Один из пунктов — вывод промышленного производства из того же Китая и возвращение его в Америку. Это рабочие места для граждан США. Решатся ли США на вывод производств из Китая?

— Ни Трамп, ни любой другой президент, ни императоры, которые могут приказать американским производствам уходить из Китая. В данной ситуации Трамп очень грамотно создает альтернативные площадки в США или в других странах, куда американские компании могут уйти. Посмотрите на фирму Apple, которая уже объявила о том, что почти до 40 процентов своего производства iPhone они в конечном счете могут производить в Индии, где дешевле рабочая сила.

Все объясняется не политическими, а скорее экономическими вещами. Та же самая Apple говорит, что заводы уже есть и будут создаваться в Бразилии.

Американский и китайский бизнес очень глубоко проникли друг в друга. Может быть, мы до конца не всегда осознаем, насколько глубоко. Взаимные инвестиции составляют 170-190 миллиардов долларов с каждой стороны. До 2018 года Китай почти не создавал новых производств в США, а более 90 процентов скупал уже существующие американские заводы, фабрики, предприятия, гостиницы, на которых работают американские граждане. Поэтому, если Китай изгонять из США, значит каким-то образом надо будет разбираться с этой собственностью.

Американцы, которые производят многие вещи в Китае, не очень заинтересованы выводить свои предприятия из Китая. В этой ситуации ни Трамп, ни Си Цзиньпин приказать не могут.

Что ответит Китай?

— В ответ на ограничительные меры сената США Китай также может адекватно ответить. Прокомментируйте, пожалуйста.

— Китай неоднократно уже заявлял об этом. Проблема Китая в том, что он никак не может ни с какой стороны ухватить США. В конце декабря 2019 года, подписав первую фазу соглашения, американцы заставили Китай закупать свою продукцию почти на 200 миллиардов долларов в течение двух лет. И Китай выполнял обязательства, даже в период пандемии. Китай открыл свои дополнительные рынки для Америки. Он подтвердил, что готов закупать на 72 миллиарда долларов только в этом году продукции США.

Китай, казалось бы, все выполнял, но на этом фоне все равно идет атака на Китай.

Думаю, что у Китая есть рычаги воздействия, но эти рычаги во многом обрушивают и китайскую, и мировую экономику. Например, Китай может выставить заградительные повышенные цены на закупку редкоземельных металлов. Сегодня Китай контролирует почти полностью мировой рынок редкоземельных металлов, которые используются в печатных платах, в микрочипах. Учитывая, что американцы производят не только для США, но и для многих других стран мира микрочипы (заводы Intel и многие другие), это больно ударит по мировому рынку.

Китай может активно сбрасывать американские облигации, долговые обязательства и пытаться привести к обесцениванию американских ценных бумаг, но это нарушит на самом деле и экономики других стран.

Китай будет пытаться, на мой взгляд, сработать не просто одномоментно, а будет планомерно выстраивать эшелонированную оборону, например, вводить свои альтернативные кибервалюты, суверенный киберюань, который будет вводиться среди союзников Китая. Китай будет пытаться активно влезать в экономики Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии, то есть создавать свой макроэкономический регион.

В любом случае, чтобы ни предпринималось со стороны США или Китая, это приводит нас к новой холодной войне. Практически всем странам, в том числе и России, будет не очень комфортно жить.

Влияние пандемии на отношения стран

— Как пандемия повлияет на отношения в треугольнике Россия-Китай-Америка?

Когда обсуждают этот вопрос, считают, с кем должна быть Россия. Китай нам более симпатичен, но, честно говоря, наши устремления с Китаем совпадают по очень многим позициям:

свобода рынков,

самое главное, отсутствие санкций в отношении любых стран

Но есть и другая сторона вопроса. К сожалению, мы не успели отстроить свою экономическую модель, которая позволяла бы России играть самостоятельную роль. Это не значит, что мы должны были быть крупнее, чем Китай или США, но мы могли бы переналадить свои экономические связи.

В последние два-три года в области международных отношений Россия очень увлеклась какими-то, на мой взгляд, декларативными концепциями, которые активно обсуждались, но которые вообще никак не опирались на реальную ситуацию ни в Китае, ни в США.

Они были оторваны от земли. Концепция ради концепции.

Сейчас на фоне этого негатива появляется один очень важный момент. Если США и Китай настолько болезненно воспринимаются многими странами, есть третий путь. У США — экспорт глобальной демократии, у Китая — инвестирование капитала, покупка целых секторов экономики в других странах. Третий путь — создание мироустойчивых независимых стран, которые не хотят быть ни под зонтиком США, ни под зонтиком Китая, при этом не сражаясь с ними. Какие-то заходы у России были. Например, идея большой Евразии и так далее.

Сейчас нам важно продемонстрировать собственные позиции и не торопясь отстраивать свою концепцию глобального позиционирования, чего России как раз и не хватает.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер