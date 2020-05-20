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Автор Инна Новикова

Нино Бурджанадзе: Грузии ценны и Европа, и российская экономика

Мир » Бывший СССР » Грузия

Глава партии "Единая Грузия — демократическое движение" Нино Бурджанадзе рассказала главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой об экономических устремлениях Грузии к России и Евросоюзу.

Нино Бурджанадзе: коронавирус, Россия и Грузинские проблемы

Читайте начало интервью:

— Грузия подписала недавно договор об ассоциации с Евросоюзом, по которому сделана ставка на туризм в ущерб другим отраслям, включая сельское хозяйство. При том, что здесь растет все, что может расти и цветет все, что может. И что теперь будет? Да и с туризмом, который на несколько ближайших лет "не вытянет" экономику.

— Грузинскую экономику ожидают очень серьезные проблемы. Даже во время Саакашвили, хотя его реформы расхваливали на весь мир, две трети населения жили за чертой бедности. Хотя Грузия никогда не была бедной. И сейчас восемь лет правления Иванишвили ничего не изменили. Из-за общемировых проблем в экономике туризм теперь потеряет очень многое.

Первый удар по этой сфере пришелся на прошлый год, когда после протестов российский президент Владимир Путин решил закрыть авиасообщение с Грузией. И слава Богу, что он не поддержал Государственную Думу, предлагавшую полномасштабные санкции и сворачивание вообще всей деятельности у нас. Это было весьма мудрое решение. Но были запланированы приезды, гостиницы, билеты — все начало обнуляться.

Ну а сейчас мало кому будет до туризма. И сейчас на него ставить неправильно. Нужна была дотация сельского хозяйства со стороны государства — а сейчас половина земель пустуют.

Апрель-май — государство ничего не сделало, чтобы помочь сельскохозяйственным работникам, когда нужно пахать и сеять. Плоды этого мы, конечно, пожнем еще осенью, когда не будет урожая.

Несмотря на все рекомендации, я не вижу сейчас в правительстве ни политическую, ни интеллектуальную силу, способную вывести страну из кризиса.

Экспорт

— Грузия является единственной в мире страной, которая 95% необходимого объема пшеницы закупает у одного государства — у России. И многие озабочены тем, что Россия прекратит поставки и вернутся, по сути, девяностые годы.

— Я читала такие заявления, и там был политический подтекст, что Россия чуть ли не хочет нас голодом уморить.

Конечно, нет, у вас у самих немалые проблемы, и из-за них Россия может не суметь поставлять такое же количество пшеницы.

Нужно вести с российскими властями переговоры, заранее знать, сколько нам могут продать и поставить, и заранее принимать меры, чтоб потом не кричали, что ваша страна нас морит голодом.

Так что я думаю, что здесь чисто экономический интерес двух государств, и не надо вообще доводить до проблемы, грамотно заранее договариваться и строить планы, уже исходя из российских возможностей.

— Какая сейчас ситуация с энергоносителями? Где страна их закупает, и какие в этом плане отношения, опять же, с Россией?

— С энергоносителями мы тоже серьезно зависим от России. И несмотря на сложные политические отношения, отношения по поводу них не вызывали вопросов за последние годы. Не было такого, что энергоносители использовались как рычаг давления на Грузию. Так и должно быть, это должно быть нормой отношений. Что и должны осознать ура-патриоты, которые считают, что надо рвать все отношения с Россией.

Да, отношения сложные, интересы часто радикально противоположные друг другу, но есть и совпадающие.

И я считаю, что Грузия может в хорошем смысле слова использовать российский рынок, куда прорываются огромные страны всего мира.

В России все же помнят и любят нашу продукцию — вино, цитрусы, чай, многое другое. Думаю, что сотрудничество может быть взаимовыгодным.

Вслед за европейской цивилизацией

— Прокомментируйте, пожалуйста, результаты договора об ассоциации с Евросоюзом, упомянутого в самом начале.

— Для нас очень важны политические и экономические отношения с Европой, пусть у нее сейчас своя огромная головная боль. Позитив в том, что в европейских государствах более благоприятные условия для жизни своих граждан. Почему мы, вот, не смогли — есть и объективные, и субъективные вещи.

Серьезный отпечаток наложила Великая Отечественная война, 75-летие Победы которой мы отмечаем, низкий поклон всем ветеранам, воевавшим за нас, вне зависимости от национальности. Мой отец где-то в 60-е годы ездил на поезде в районе Курска и говорил, что были такие места, где не были убраны подбитые танки — настолько масштабной была разруха. Она наложила отпечаток на все постсоветское пространство.

Пример Европейского Союза для нас важен, чтобы построить реально демократическое, процветающее государство, где граждане себя чувствуют более защищенно и живут в лучших условиях.

И поэтому, конечно же, мы стремимся очень многому научиться у этих государств. В первую очередь для нас важно то, что быть ближе к Евросоюзу в этом плане означает и многие политические реформы, которые очень важны и для страны (это и справедливые выборы, это и нормальное правосудие, и права человека, и многое другое), но также и определённые нормы, которые поднимают уровень экономической жизни.

Но, к сожалению, надо сказать, что нам ещё очень далеко до тех стандартов, которые существуют в Европе. Между прочим, я также желаю всем, и в России, чтобы и вы справились с коронавирусом, и с теми проблемами, которые есть.

Россия — одна из богатейших стран, если не самая богатая в мире, и я думаю, что да, действительно, нужно ещё много сделать для того, чтобы вот эти вот все возможности максимально все государства могли использовать во благо своих народов.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

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Темы грузия евросоюз экономика нино бурджанадзе
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