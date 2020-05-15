Бурджанадзе: 2 президента Грузии не нормализовали отношения с Россией

Глава партии "Единая Грузия — демократическое движение" Нино Бурджанадзе о том, почему, несмотря на любовь к туристам, грузины не идут навстречу России.

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— Очень волнует ситуация с отношениями России и Грузии. Когда были беспорядки в Тбилиси, президент страны Саломе Зурабишвили называла Россию врагом и говорила, что способствующие внутреннему конфликту осуществляют пророссийскую политику. Конечно, нами были с горечью восприняты слова "Россия — наш враг и оккупант". И потом еще звучат фразы: "Приезжайте, мы хорошо относимся к туристам". Что в этом плане происходит сейчас?

— Не совсем взаимоисключающие вещи… Хотя в политическом плане российско-грузинские отношения в очень тяжком положении, и мы никак не можем выйти из такого тупика, все же в дикую русофобию эти настроения не переходят. Для меня это очень важно, и это вам подтвердят десятки тысяч российских туристов, которые были совершенно удивлены тем доброжелательным и теплым отношением, с которым они столкнулись.

Даже в самый разгар антироссийских выступлений я спрашивала у приходящих ко мне журналистов: а вот что лично вы ощущаете за пределами этих демонстраций. Они все же говорили, что лично по-человечески нет ненависти к русскому человеку, приезжему из России.

Но одним настроением людей ситуацию не нормализуешь. Нужны политические сдвиги.

И одна из серьезнейших претензий к нашему руководству у меня в том, что за восемь лет у власти провластная партия "Грузинская мечта" ничего не сделала для позитивного прорыва в отношениях России и Грузии.

Когда в 2012 году всенародно избрали президента Иванишвили, то будет восстановлена справедливость после правления Саакашвили, а одним из наказом было как раз улучшить российско-грузинские отношения. И при этом партии стали чуть ли не соревноваться, кто из них окажется более прозападной!

Иванишвили тогда подал четкий сигнал, что Бурджанадзе — прорусская, и он со мной сотрудничать не будет. Что было огромной неожиданностью, я действительно надеялась на нормализацию отношений.

При двух президентах, трех или четырех премьерах на прямой диалог с Россией никто не пошел. С ее лидерами. Очень волнует ситуация с Абхазией и Южной Осетий, где конфликты накладывают на Россию, хотя есть и наша вина. На так называемой границе с Южной Осетией, постоянно меняющей очертания, когда люди просыпаются и видят свой огород на другой территории — это тоже не дает позитива.

Со стороны России я неоднократно слышали призывы к диалогу. Проблемы решатся не сразу, но разгребать их надо.

— Во время событий прошлого года я видела много молодежи с плакатами на английском, и комментировали это многие тем, что это "отчет перед заказчиками". Почему английский язык, когда конфликт между Россией и Грузией?

— Нужно правдиво сказать, что большинство нынешней грузинской молодежи лучше говорит по-английски, чем по-русски. И это большая досада: не знать языка Пушкина и Достоевского, когда это доступно — это большая культурная потеря.

Если уж ты считаешь кого-то врагом, чего я бы не хотела — ты должен в любом случае знать этот язык. Всему виной Саакашвили и его команда, которые вытесняли русский из культурного слоя молодежи.

Я все же думаю, что это исправимо. К тому же молодые люди понимали, что протесты показывают СМИ всего мира, и чисто с молодежным эстузиазмом хотели, чтобы во всем мире знали об их протесте.

— Кстати, насчет Саакашвили. Прошла информация о назначении его главой украинского Совета по реформам при президенте. Есть точки зрения, что Зеленский это делал назло порошенковцам. Почему Грузия протестует против назначения Саакашвили в другой стране?

— Не было бы к нему претензий — никто не обратил внимание ни на какие его зарубежные назначения. Но здесь же вопрос в другом!

Против Саакашвили возбуждены уголовные дела, он в международном розыске!

И когда государство, с которым партнерские отношения, такого человека назначает на столь важную должность — это пощечина для наших властей. Но ранее Порошенко сильно пожалел о назначении Саакашвили, а теперь, думаю, пожалеет и Зеленский.

Больше, чем украинские власти, здесь виновны наши. После 2012 года Иванишвили вместо того, чтобы покарать Саакашвили, начал с ним преступное заигрывание. Уголовные дела появились — по поводу каких-то купленных за государственный счет пиджаков… Я с самого начала назвала это фарсом. Другие дела перекрыли такие вот несерьезные.

Иванишвили хотел сохранить Саакашвили как пугало такое, что "вот не нравится нынешняя власть — придет Мишико".

— Но если человек в международном розыске, то могут же быть запросы к руководству страны, и Интерпола, и прочих организаций!

— Как раз в том и дело, что, с одной стороны, официально наше руководство отправляло требование арестовать Саакашвили и депортировать в Грузию, но с другой стороны, они же звонили по телефону и говорили, что не надо его арестовывать и присылать, потому что в Грузии сейчас и без него хватает проблем, пусть будет там, где есть, и так далее.

И такая двуликость руководства в этом очень таком серьезном деле (все-таки дело касалось бывшего президента), это, конечно, очень негативно повлияло на имидж грузинского руководства, и люди на Западе, в том числе и на Украине, поняли, что они просто лукавят.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев