Иран усмирил COVID-19 и вытесняет США с Ближнего Востока

Что происходит в Иране? Как живет эта страна? Почему ее экономика успешно развивается, несмотря на долгие американские санкции? За счет чего иранцы справились с коронавирусом? Что означают очередные угрозы США в адрес Ирана? Как будет складываться ситуация на Ближнем Востоке в ближайшем будущем? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru рассказал эксперт по Ближнему Востоку, политолог, иранист Маис Курбанов.

Хроники COVID-19: Иран – санкции и пандемия

Читайте начало интервью:

Чем живёт Иран?

— Маис, какая промышленность развита в Иране?

— Практически все отрасли промышленности в Иране хорошо развиты, и вся экономика растет на самом деле, а не по отчетам, как в большинстве других стран.

Среди передовых у них — автомобильное строение, медицинская промышленность — на самом высшем уровне.

Собственно здравоохранение — тоже налажено очень хорошо, и главное — оно доступно для всех людей. Все это и позволило иранцам успешно справиться с коронавирусом.

Более того, теперь они готовы помогать и другим странам, в том числе аппаратами ИВЛ.

Недавно мы стали свидетелями, как они отправили на орбиту спутник, причем — без всякой посторонней помощи. Американцы, конечно, недовольны. Они всегда приписывают им много всевозможных грехов и нехороших поступков. Поэтому и тут сразу заявили, что якобы, аппаратура на нем — очень плохая, поэтому даже сигнал идет слабый и прерывается.

Это все они говорят только от зависти и раздражения, что их санкционная политика в отношении Ирана не дает никаких результатов и полностью проваливается. Можно посмотреть на военную промышленность Ирана. Кроме ядерного, нет оружия, которым он не обладает. И все оно производится внутри страны.

Я думаю, если бы они захотели, то за короткий срок смогли бы создать и ядерное оружие. Но они совсем не стремятся к этому, так как Верховный лидер Ирана — Рахбар — Али Хаменеи считает это страшным грехом.

Иранцы, наоборот, призывают весь мир отказаться от ядерного оружия.

В Иране сильно развито сельское хозяйство. Мы знаем, что из Ирана в Россию поступает очень много продуктов, в которых Россия сегодня нуждается. На российских рынках и в магазинах — изобилие иранской продукции. Иранцы — народ-работяги, они любят работу.

В произведенных в Иране продуктах отсутствует ГМО. Такое там просто невозможно, потому что за это у них наказали бы очень серьезно.

Да и все общество сразу выступило бы против такого производителя. Иранская продукция считается одной из качественнейших продуктов в мире.

Что США делают в Иране?

— США постоянно не только постоянно обвиняют Иран, но и продолжают вводить санкции, всячески угрожают и даже реально применяют силу. Недавно был очередной инцидент, после которого американцы заявили, что будут атаковать иранские катера в Персидском заливе. Иран же ответил, что их катер совершал плановое патрулирование своих территориальных вод в Персидском заливе. Иран — у себя дома. А вот что там делают американцы?

— Да они же везде лезут. Это уже даже никого не удивляет. Трамп действительно дал указание уничтожать катера, которые приблизятся к их кораблям. Вот только Пентагон был не в курсе.

В Америке такая система, что без Пентагона сам президент не имеет права давать такие приказы, потому что он — не профессионал, не понимает в военных действиях. Потом они начали, как всегда, оправдываться — типа он не хотел этого говорить, имел в виду совсем другое.

Дело в том, что иранские катера намного быстроходнее, чем американские корабли. Иран ответил на угрозы в духе, что только попробуйте, тогда получите соответствующий ответ. Американцы все больше прибегают к таким агрессивным и пропагандистским шагам, потому что они чувствуют, что на Ближнем Востоке отступают и теряют влияние.

Иран, наоборот, идет вперед. По всем аспектам Иран имеете очень большое уважение на Ближнем Востоке, в той же Сирии, в том же Ираке, в том же Ливане. Его авторитет растет.

Другие государства теперь призывают Иран помочь им разобраться во внутриполитических конфликтах.

От американцев же все отказываются. Даже Афганистан, который много лет американцы хотели натравить на Иран, несмотря на отличия в религиозных вопросах, ваххабитские понятия, идет к Ирану и предлагает дружбу.

Америка боится, что Иран может закрыть Ормузский пролив, и это очень отрицательно скажется на мировой, а фактически — на американской экономике, потому что 40-50 процентов углеводородов вывозится именно по этому проливу.

Иран неоднократно предупреждал, что в случае военных действий сразу закроет этот пролив.

Сейчас даже Саудовская Аравия заинтересована дружить с Ираном. Это рано или поздно, но неизбежно произойдет. В недавнем прошлом злейший враг Ирак, который много лет воевал с Ираном, сегодня стал уже самым близким его союзником.

Все больше ближневосточных стран выходят из-под влияния США и коллективного Запада, начинают проводить все более самостоятельную политику.

Вот поэтому американцы и злятся все сильней, угрожают все больше, но реально сделать могут все меньше и меньше.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев