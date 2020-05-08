В Азербайджане начались реформы. Или это их видимость?

В Азербайджане впервые за 20 лет сменился генпрокурор, начались увольнения и аресты чиновников по обвинениям в коррупции. Это реформы или их видимость?

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3 миллиона долларов наличными "под подушкой"

В Азербайджане за прошедший месяц должностей лишились главы пяти районных администраций в Лянкяранском, Евлахском, Саатлинском, Сальянском, Дашкесанском и Гаджикабульском районах. В середине апреля генпрокуратура и Служба госбезопасности Азербайджана совместно заявили об аресте главы города Исмаиллы. Местные СМИ сообщают, что, что причиной ареста стало присвоение чиновником финансовой помощи, выделяемой государством населению района в условиях карантинного режима.

6 мая был подписан указ об отстранении и аресте главы Имишлинского района Вильяма Гаджиева.

Он обвиняется в том, что под предлогом оказания социальной помощи присвоил часть выделяемых из бюджета средств, за взятки раздавал квартиры, присваивал заработную плату, которая перечислялась на карты безработных и малообеспеченных лиц, привлеченных к общественным работам. В доме его доме при обыске оперативники нашли 3 млн долларов наличными.

29 апреля азербайджанские агентства сообщили о задержании главы Билясуварского района Махира Гулиева, его заместителя, главврача центральной больницы и ряда других чиновников.

В тот же день с должности ушел генпрокурор Закир Гаралов, занимавший этот пост в течение 20 лет.

Как пишет "Би-Би-Си", "чистка" чиновничьих рядов в стране началась еще осенью 2019-го. Тогда под удар попали и "старожилы" администрации президента, начавшие политическую карьеру еще в советские годы. Один из них — теперь уже бывший глава администрации президента Рамиз Мехтиев, старый соратник Гейдара Алиева, отца нынешнего президента Ильхама Алиева.

У Азербайджана кончились деньги

Как пишет газета "Зеркало", в Азербайджане за время тучных годов "золотой нефтяной эры" сформировался "неэффективный бюрократический аппарат", который больше думал о своих карманах, нежели об улучшении уровня жизни народа.

Денег было много и на коррупцию смотрели сквозь пальцы, сейчас же экономические реалии поменялись: "государству, придется считать каждую копейку и улучшить эффективность сбора налогов". Для этого, по мнению газеты, правительству нужно предпринять три важных шага:

привести в порядок судебно-правовую систему страны; избавиться от чиновников-паразитов, которым судьба народа и государства безразлична, и они собираются воровать и дальше; назначать кадры не по родственным узам или племенному происхождению, а по профессиональным навыкам того или иного специалиста.

Алиев реализует обещанные реформы

Как сказал "Правде.Ру" директор Центра политических инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу, когда президент Ильхам Алиев переизбрался в 2018 году, он обещал реформы во всех отраслях: в политике, экономике, социальной сфере, сфере управления.

В Азербайджане, пояснил эксперт, была нехватка финансовых средств и президент распорядился, чтобы в районах, особенно, при исполнительной власти создавались новые бюджетные места работы. А главы исполнительной власти "настолько одурели, что эти средства забирают, кладут себе в карман".

"Я думаю, это просто аморально и преступно. У главы исполнительной власти сколько денег, зачем ему нужно еще то, что президент бедному прислал — 250 или 500 манатов?", — возмутился политолог.

Замена генпрокурора призвана усилить борьбу с коррупцией, продолжил Мубариз Ахметоглу. Эксперт уверен, что, предлагая Кямрана Алиева — бывшего главу Антикоррупционного комитета на должность генпрокурора, президент Азербайджана подтвердил свою решимость продолжать реформы.

Это просто чистки, а не глубокие изменения

Однако есть и другие мнения, так бывший следователь Зардобской районной прокуратуры, активист Руфат Сафаров в комментарии порталу "Кавказский узел" заявил, что Генеральная прокуратура в Азербайджане превратилась в инструмент реализации заказов по наказанию политических противников власти. Органы прокуратуры активно занимались уголовным преследованием оппозиционеров, гражданских активистов, журналистов, блогеров, правозащитников.

"В то же время, многие громкие дела, такие как убийства журналистов Эльмара Гусейнова и Рафига Таги остались нераскрытыми", — сказал Сафаров .

На его взгляд, реформирование прокуратуры невозможно без кардинального преобразования политической системы.

"Пока не будет изменен политический ландшафт, создана система формирования власти на демократической основе путем честных выборов, прокуратура будет оставаться карательным органом", — уверен Сафаров.

В четверг азербайджанские журналисты опубликовали фотографию автомобиля Эльшан Бабашова — сына главы Газахского района. Это "Гелендваген" ценой 275 тыс. долларов. В то время как одни в Азербайджане скидываются по 100 и 20 манат, собирая помощь нуждающимся, другие складывают в тайник миллионы долларов, выставляя в Instagram фотографии из богатой жизни.

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