Парламент Азербайджана избран легитимно. Такое заявление по итогам выборов сделали наблюдатели.
По словам главы наблюдательной миссии Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заместителя генсека организации Шерали Джонона, выборы прошли успешно.
"Миссия признаёт прошедшие выборы легитимными, прозрачными, достоверными и демократичными", — подчеркнул он.
Российские наблюдатели это мнение подтвердили.
По предварительным данным, 65 из 125 мест в парламенте Азербайджана получит правящая партия "Новый Азербайджан". Ее возглавляет президент страны Ильхам Алиев.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".