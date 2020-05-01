Жительница США: американцев не волнует, откуда взялся вирус

Проживающая в штате Нью-Джерси Екатерина Гурьянова рассказала зрителям видеоканала "Правда.Ру", как протекает карантин в США. Подробности о ситуации от инсайдера.

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— В США введен режим чрезвычайной ситуации?

— У нас режим чрезвычайной ситуации, по-моему, с 9-го, может, с 10-го марта. В эти дни Нью-Йорк и Нью-Джерси объявили о чрезвычайной ситуации.

— Китай достаточно эффективно и быстро все это преодолевал. Что в Америке говорят, какого происхождения этот вирус — искусственный или естественный?

— То, искусственный этот вирус или нет, на самом деле, людей не очень волнует. Поэтому разговоров на эту тему немного. Все разговоры о том, что нужно сделать, чтобы меньше людей заболело. Главные вопросы — когда сделают вакцину, какими лекарствами лечить, будет ли иммунитет.

В основном, людей интересуют практические вопросы, а не теории и спекуляции на тему, откуда этот вирус взялся.

— Американцы — люди дисциплинированные или не очень? Соблюдают все меры или уже не боятся?

— На мой взгляд, это сильно зависит от уровня образования. Люди с более низким уровнем образования, к сожалению, ведут себя менее дисциплинированно. Но сейчас, если честно, уже столько страха нагнали средства массовой информации, наш губернатор ежедневно выступает с двухчасовыми брифингами, на которых умоляет людей сидеть дома. У нас нет карантина, у нас режим самоизоляции. В принципе, это приказ губернатора — сидеть дома. Мы можем ходить в магазин. Точнее, ездить, потому что в Нью-Джерси мало кто ходит. В аптеку, в банки, на почту. Нам разрешено гулять, но все парки закрыты, поэтому гулять можно по улицам, в своем дворе. Гулять можно только с членами своей семьи, то есть с кем ты непосредственно живешь.

Кто такие корона-идиоты

— Проверяют ли документы, например, с кем гуляешь?

— Нет, Америка — демократическая страна. Сложно это все контролировать, поэтому взывают к сознательности. Люди, в основном, проявляют сознательность. Если мне навстречу идет человек, он переходит на другую сторону. Если нет возможности, отходит на газон, чтобы была безопасная дистанция между людьми. То же самое соблюдается в магазинах. По приказу губернатора магазины могут быть заполнены только наполовину. В каждом магазине очередь на вход и специальный человек отсчитывает выходящих и запускает входящих, чтобы в магазине покупатели могли соблюдать более-менее безопасную дистанцию. Некоторые, как их называют в местной прессе, болваны или олухи, все-таки продолжают собираться. То какой-нибудь концерт на лужайке, то пытаются на свежем воздухе в теннис поиграть. Все подобные ситуации преследуются. Приезжает полиция, всех разгоняют и даже штрафуют.

— В Британии их называют "корона-идиоты".

— Да, да. Есть такая шутка. У нас просто их болванами называют, потому что, конечно, в такой момент собираться группами — это неправильно. Очень сложно с молодежью, потому что они себя чувствуют в большей безопасности, и, конечно, им очень всем обидно сидеть по домам и не общаться. По статистике в Нью-Джерси, умерших до 30 лет только один процент. На вчерашний день уже 2 800 человек умерших. Это только один процент.

— Только в штате Нью-Джерси?

— Да. Буквально на днях умерли от коронавируса медбрат скорой, 24 года, полицейский, 30 лет. Конечно, это нельзя сравнить с количеством умерших в возрасте после 85-ти, но это молодые жизни.

- В этой новой ситуации, наверное, появились какие-то новые бизнесы, новые услуги?

— Сантехника, к сожалению, не вызовешь. Эти бизнесы страдают тоже.

— Сантехник по телефону скажет, что делать и как делать.

— Нет, так не получится. Смотря какая проблема, конечно. Некоторые бизнесы процветают. Сложно с доставкой, все жалуются. Я сама езжу в магазин. Но мои знакомые, которые боятся это делать, жалуются, что не только доставка, но и такая услуга, когда ты заказываешь продукты и забираешь уже сложенные в пакеты, будет доступна лишь через две недели. Слишком большая очередь из желающих. Но есть какие-то плюсы. Другой мой сосед, у него колбасный заводик. Сейчас большой спрос на сосиски, так что его сотрудники работают в три смены вместо одной. Пришлось нанять новых. Супермаркеты и большие сети, как Walmart. Практически там все можно купить от телевизора до зубочистки. Такой бизнес процветает.

Помощь, которую оказывает штат и федеральное правительство. Американские граждане с годовым доходом меньше 75 тысяч долларов получают 1 200 долларов на взрослых членов семьи и по 500 долларов на детей. У кого от 75 до 90 тысяч долларов в год (имеется в виду суммарный доход на семью) получают чуть-чуть меньше. Не помню, насколько. Также есть разные программы для малого бизнеса. Ты можешь взять в долг у государства 10 тысяч, 20 тысяч и платить своим работникам, чтобы они не умерли с голоду. И когда это все закончится, теоретически под очень маленький процент ты должен будешь их вернуть. Хотя ходят слухи, что, может быть, всем, кто взял, простят. Губернатор штата Нью-Джерси объявил, но я думаю, что в Нью-Йорке то же самое, что ты можешь временно не платить страховые месячные взносы и никакие штрафы начисляться не будут. Для одних страховок этот срок два месяца, для других — три. В Америке все застраховано. Страхование медицины, здоровья, дома, автомобиля.

— Выпускные экзамены, поступление в университет, что у вас об этом говорят?

— Говорят много. Отменили огромное количество тестов, городские контрольные. Финальные тесты в государственных школах отменены. С поступлением сложный вопрос, потому что для поступления сдаются экзамены типа ЕГЭ, и они тоже пока отменены. Их можно сдавать несколько раз в год. Которые были запланированы на весну и начало лета, уже отменены. Когда их можно будет сдать, пока никто не знает.

Американский лайфхак

— Пока еще нет вакцины, у нас очень популярны имбирь, лимон, мед. Был период, когда они пропали с прилавков. У вас в ходу какие мифы, что надо употреблять, чтобы как-то поддержать иммунитет?

— Мифов особо нет. Но я заметила, что когда все это началось, имбирь и чеснок явно разбирают в одном магазине, в котором я обычно покупаю. Пропали на время, потом подвезли. Так что, думаю, многие придерживаются этой теории, что лимон, имбирь, чеснок и все такое могут каким-то образом помочь.

— У вас нет каких-то таких особых хитростей, чтобы защититься от коронавируса?

— Нет. Все так напуганы, что лечить нечем, вакцины нет, а некоторые люди, к сожалению, переносят вирус очень тяжело.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер