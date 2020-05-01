Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Автор Инна Новикова

Жительница США: американцев не волнует, откуда взялся вирус

Мир

Проживающая в штате Нью-Джерси Екатерина Гурьянова рассказала зрителям видеоканала "Правда.Ру", как протекает карантин в США. Подробности о ситуации от инсайдера.

Хроники COVID-19: США в огне пандемии

Читайте начало интервью:

— В США введен режим чрезвычайной ситуации?

— У нас режим чрезвычайной ситуации, по-моему, с 9-го, может, с 10-го марта. В эти дни Нью-Йорк и Нью-Джерси объявили о чрезвычайной ситуации.

— Китай достаточно эффективно и быстро все это преодолевал. Что в Америке говорят, какого происхождения этот вирус — искусственный или естественный?

— То, искусственный этот вирус или нет, на самом деле, людей не очень волнует. Поэтому разговоров на эту тему немного. Все разговоры о том, что нужно сделать, чтобы меньше людей заболело. Главные вопросы — когда сделают вакцину, какими лекарствами лечить, будет ли иммунитет.

В основном, людей интересуют практические вопросы, а не теории и спекуляции на тему, откуда этот вирус взялся.

— Американцы — люди дисциплинированные или не очень? Соблюдают все меры или уже не боятся?

— На мой взгляд, это сильно зависит от уровня образования. Люди с более низким уровнем образования, к сожалению, ведут себя менее дисциплинированно. Но сейчас, если честно, уже столько страха нагнали средства массовой информации, наш губернатор ежедневно выступает с двухчасовыми брифингами, на которых умоляет людей сидеть дома. У нас нет карантина, у нас режим самоизоляции. В принципе, это приказ губернатора — сидеть дома. Мы можем ходить в магазин. Точнее, ездить, потому что в Нью-Джерси мало кто ходит. В аптеку, в банки, на почту. Нам разрешено гулять, но все парки закрыты, поэтому гулять можно по улицам, в своем дворе. Гулять можно только с членами своей семьи, то есть с кем ты непосредственно живешь.

Кто такие корона-идиоты

Проверяют ли документы, например, с кем гуляешь?

— Нет, Америка — демократическая страна. Сложно это все контролировать, поэтому взывают к сознательности. Люди, в основном, проявляют сознательность. Если мне навстречу идет человек, он переходит на другую сторону. Если нет возможности, отходит на газон, чтобы была безопасная дистанция между людьми. То же самое соблюдается в магазинах. По приказу губернатора магазины могут быть заполнены только наполовину. В каждом магазине очередь на вход и специальный человек отсчитывает выходящих и запускает входящих, чтобы в магазине покупатели могли соблюдать более-менее безопасную дистанцию. Некоторые, как их называют в местной прессе, болваны или олухи, все-таки продолжают собираться. То какой-нибудь концерт на лужайке, то пытаются на свежем воздухе в теннис поиграть. Все подобные ситуации преследуются. Приезжает полиция, всех разгоняют и даже штрафуют.

— В Британии их называют "корона-идиоты".

— Да, да. Есть такая шутка. У нас просто их болванами называют, потому что, конечно, в такой момент собираться группами — это неправильно. Очень сложно с молодежью, потому что они себя чувствуют в большей безопасности, и, конечно, им очень всем обидно сидеть по домам и не общаться. По статистике в Нью-Джерси, умерших до 30 лет только один процент. На вчерашний день уже 2 800 человек умерших. Это только один процент.

— Только в штате Нью-Джерси?

— Да. Буквально на днях умерли от коронавируса медбрат скорой, 24 года, полицейский, 30 лет. Конечно, это нельзя сравнить с количеством умерших в возрасте после 85-ти, но это молодые жизни.

- В этой новой ситуации, наверное, появились какие-то новые бизнесы, новые услуги?

— Сантехника, к сожалению, не вызовешь. Эти бизнесы страдают тоже.

— Сантехник по телефону скажет, что делать и как делать.

— Нет, так не получится. Смотря какая проблема, конечно. Некоторые бизнесы процветают. Сложно с доставкой, все жалуются. Я сама езжу в магазин. Но мои знакомые, которые боятся это делать, жалуются, что не только доставка, но и такая услуга, когда ты заказываешь продукты и забираешь уже сложенные в пакеты, будет доступна лишь через две недели. Слишком большая очередь из желающих. Но есть какие-то плюсы. Другой мой сосед, у него колбасный заводик. Сейчас большой спрос на сосиски, так что его сотрудники работают в три смены вместо одной. Пришлось нанять новых. Супермаркеты и большие сети, как Walmart. Практически там все можно купить от телевизора до зубочистки. Такой бизнес процветает.

Помощь, которую оказывает штат и федеральное правительство. Американские граждане с годовым доходом меньше 75 тысяч долларов получают 1 200 долларов на взрослых членов семьи и по 500 долларов на детей. У кого от 75 до 90 тысяч долларов в год (имеется в виду суммарный доход на семью) получают чуть-чуть меньше. Не помню, насколько. Также есть разные программы для малого бизнеса. Ты можешь взять в долг у государства 10 тысяч, 20 тысяч и платить своим работникам, чтобы они не умерли с голоду. И когда это все закончится, теоретически под очень маленький процент ты должен будешь их вернуть. Хотя ходят слухи, что, может быть, всем, кто взял, простят. Губернатор штата Нью-Джерси объявил, но я думаю, что в Нью-Йорке то же самое, что ты можешь временно не платить страховые месячные взносы и никакие штрафы начисляться не будут. Для одних страховок этот срок два месяца, для других — три. В Америке все застраховано. Страхование медицины, здоровья, дома, автомобиля.

Выпускные экзамены, поступление в университет, что у вас об этом говорят?

— Говорят много. Отменили огромное количество тестов, городские контрольные. Финальные тесты в государственных школах отменены. С поступлением сложный вопрос, потому что для поступления сдаются экзамены типа ЕГЭ, и они тоже пока отменены. Их можно сдавать несколько раз в год. Которые были запланированы на весну и начало лета, уже отменены. Когда их можно будет сдать, пока никто не знает.

Американский лайфхак

Пока еще нет вакцины, у нас очень популярны имбирь, лимон, мед. Был период, когда они пропали с прилавков. У вас в ходу какие мифы, что надо употреблять, чтобы как-то поддержать иммунитет?

Мифов особо нет. Но я заметила, что когда все это началось, имбирь и чеснок явно разбирают в одном магазине, в котором я обычно покупаю. Пропали на время, потом подвезли. Так что, думаю, многие придерживаются этой теории, что лимон, имбирь, чеснок и все такое могут каким-то образом помочь.

— У вас нет каких-то таких особых хитростей, чтобы защититься от коронавируса?

— Нет. Все так напуганы, что лечить нечем, вакцины нет, а некоторые люди, к сожалению, переносят вирус очень тяжело.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер

Темы сша covid-19 нью-джерси коронавирус коронавирус в сша происхождение коронавируса
Новости Все >
Биологи нашли животных, которым нужно дышать углекислым газом
В Пекине для туристов вновь открыли Запретный город
Власти Карелии ввели запрет на турпоездки на Соловецкие острова
Депутат Госдумы: наша задача – выйти на плато
Россиянам разрешат управлять светофорами со смартфона
Главврач больницы в Коммунарке назвал новый симптом коронавируса
Социолог: кризис больше всего скажется на городах-миллионниках
Политолог: "Белоусов один из самых крепких кадров в России"
Шестерых арестовали за участие в акции протеста во Владикавказе
Военные продезинфицировали здание горбольницы в Чите
Последние материалы
В Пекине для туристов вновь открыли Запретный город
Власти Карелии ввели запрет на турпоездки на Соловецкие острова
Депутат Госдумы: наша задача – выйти на плато
Жительница США: американцев не волнует, откуда взялся вирус
Россиянам разрешат управлять светофорами со смартфона
Главврач больницы в Коммунарке назвал новый симптом коронавируса
Социолог: кризис больше всего скажется на городах-миллионниках
Политолог: "Белоусов один из самых крепких кадров в России"
Шестерых арестовали за участие в акции протеста во Владикавказе
Военные продезинфицировали здание горбольницы в Чите
Популярное
Общество
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности

Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.

В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Общество
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Диета
Чем нужно питаться при воспалении легких
Новости Украины
Кремлю предложили больше не отвечать на звонки Зеленского
Любовь Степушова Французские генералы предложили начать стратегический диалог с Москвой Любовь Степушова Василий Амирджанов Россия поборет саранчу в Африке за $10 млн. Свои подождут Василий Амирджанов Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Комментарии
Как быстро и без нервных срывов перейти на удаленку
Скандал вокруг Коммунарки стал предметом обсуждения мировых СМИ
Песков: власти поддержат всех без исключения
Россиянам разрешат управлять светофорами со смартфона
Песков: власти поддержат всех без исключения
Сергей Марков: коронавирус у Мишустина - это не ЧП
Новая волна коронавируса накрывает Германию
Новая волна коронавируса накрывает Германию
Эксперт назвал главные заслуги Путина за последние два года
Эксперт назвал главные заслуги Путина за последние два года
Кремль может не справиться с последствиями коронакризиса
Джабаров о фильме "Шугалей": россияне узнают правду
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Французские генералы предложили начать стратегический диалог с Москвой
Диетолог назвала гречку "пустой едой"
Кремль может начать раздачу денег всем россиянам
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Скандал вокруг Коммунарки стал предметом обсуждения мировых СМИ
"Шестая" колонна России гораздо влиятельней и опасней "пятой"
Николай Платошкин о 150-летии со дня рождения Ленина
Оксана Самойлова пожаловалась на набор веса во время самоизоляции
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ