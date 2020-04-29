Пандемия в США: американцы не ждали такой беды

Жительница американского штата Нью-Джерси Екатерина Гурьянова рассказала главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, как выживают граждане США, об их отношении к президенту Трампу, как справляется с пандемией американская система здравоохранения.

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— Сейчас США лидер, к сожалению, и по числу заболевших, и по смертям. Расскажите нам, пожалуйста, о ситуации изнутри.

— В целом так и есть. Никто из американцев не ожидал, что наша страна пойдет по тому же пути, что Италия и Испания. Уже про Китай никто не говорит, потому что они по сравнению с нами более-менее справились. Огромное количество заболевших. В первую очередь в штате Нью-Йорк. В штате Нью-Джерси, где я живу, он второй по количеству заболевших и умерших. Это пригород Нью-Йорка — New York Metropolitan Area. Начали меры вводить здесь достаточно давно, но поздно. Вся проблема, конечно, в том, что ни в какой стране мира не ожидали того, что случится. Хотя могли бы, глядя на Китай. Как мы можем закрыть бизнес, рестораны, спортивные залы? Как мы можем не ходить на работу? Как мы, в конце концов, будем сидеть дома, никуда не выходя? В такие моменты теряется время. Если меры безопасности вводить раньше, то можно было бы спасти больше жизней.

Медпомощь в США при пандемии

— Больные лежат в коридоре, не всем могут оказать помощь. Система здравоохранения не справляется с потоком. Как развивается ситуация?

— Ситуация пока не лучше. У нас говорят, есть определенная стабильность по числу новых случаев заболеваний. Это число стабильно высокое, поэтому система здравоохранения Нью-Йорка и Нью-Джерси работает на пределе. Нельзя сказать, что ситуация катастрофическая. В коридорах еще пока не лежат, очередей, чтобы попасть в больницу, нет.

Есть многокилометровые очереди в тестовые центры, где делают тесты на коронавирус. Это очереди состоят из машин, люди в них не стоят. Берут тест, не выходя из машины. Но получить тест могут немногие, потому что их не хватает.

— Тесты платные?

— Все тесты, естественно, что-то стоят. Но для тех, у кого не очень хорошая страховка, губернатор Нью-Джерси пообещал, что штат берет на себя оплату этих тестов. У которых страховка хорошая, их оплачивает страховка. Но попасть на этот тест, в принципе, достаточно сложно. Многие врачи не советуют больным людям сидеть в машине всю ночь. Тестовые центры открываются в восемь утра и закрываются почти сразу, потому что в тех тестовых центрах, которые финансирует правительство, у них всего 500 тестов в день. На девятимиллионный Нью-Джерси с середины марта протестировано 129 тысяч человек. Это очень мало. Многие люди болеют дома.

— А зачем тестировать больного? Его нужно лечить, а тест, наверно, уже поздно проводить.

— Мне трудно сказать, зачем стоящие в многокилометровых очередях люди хотят получить тесты. Их делают только тем, у кого есть симптомы: меряют температуру, проверяют легкие. Нужно направление от врача, который проконсультировал по Скайпу и дал направление в тестовый центр.

Мне кажется, люди проходят тест из страха, что у них может начаться ухудшение и им надо ехать в госпиталь. И второе, чтобы сесть на карантин, не ходить в магазин, никого не заразить, просидеть две недели в полной изоляции.

— Среди ваших знакомых, соседей кто-то болел?

— Слава богу, мои близкие друзья все здоровы, но вот друзья моей дочери — молодые ребята, которые учились в Нью-Йорке в университете, заболели. Их протестировали. У них был коронавирус. Они уже выздоровели. Слава богу, ни у кого не было тяжелого течения болезни.

— Когда вы ходите в магазин, надеваете ли маски, перчатки или обрабатываете руки?

— Весь мир давно уже ходит в масках, а у нас до последнего говорили, что ходить в масках не нужно. Буквально на прошлой неделе стали носить. Во-первых, масок нет, но люди шьют их сами. Рассказывают, как их можно сделать из салфеток, из бумажных полотенец. В прошлый вторник губернатор Мерфи издал приказ, что все, кто заходит в магазин, должны быть с прикрытым лицом. И все сотрудники магазина тоже должны быть с прикрытым лицом. А за день до того, как он издал этот приказ, в моем ближайшем супермаркете все кассиры были без масок. Сейчас это приказ, поэтому они в масках.

Политическая сторона пандемии

— Что сейчас происходит с авторитетом Трампа? Сейчас приостановлено финансирование ВОЗ. Как американцы относятся к действиям правительства и президента?

— Думаю, что те, которые были против Трампа, остались при своем мнении. У меня есть знакомые медики, которые голосовали за Трампа. То, что он сейчас делает и говорит, никак их не вдохновляет. Допустим, взять ситуацию со Всемирной организацией здравоохранения.

Причины приостановки выплат Трамп назвал: "Всемирная организация здравоохранения своевременно не предупредила весь мир об эпидемии, поэтому Америка им платить больше не будет". У Трампа все время кто-то другой виноват, а не он.

— Есть ли какая-то информация, когда закончится карантин? Или это тема, о которой не говорят?

— Об этом все время говорят, потому что это волнует людей больше всего. Не так тяжело сидеть по домам, как-то, что люди нищают, потому что не зарабатывают и им просто не на что будет купить еду. В общем, говорят, но с большой осторожностью. Никто не знает, никто не может предсказать. Сначала должны посмотреть, как будут выравниваться цифры, когда начнется падение заболеваемости. И тогда мы с осторожностью будем говорить о том, когда мы можем открыться. Наш губернатор вчера сказал, что он, в принципе, надеется, что к середине июля мы сможем начать открываться. То же самое происходит на Западном берегу. Все штаты будут снимать ограничения одновременно. Никто не хочет, чтобы в одном штате сняли, и у них пик заболеваемости снова возрос и это каким-то образом повлияет на ситуацию в другом штате.

Поэтому все штаты, которые находятся вокруг Нью-Йорка: Массачусетс, Коннектикут, Нью-Джерси, Пенсильвания, Делавэр, Род-Айленд объединились в группу, чтобы координировать усилия по снятию карантина.

— Штатам сложно договариваться между собой? Губернатора Флориды чуть ли насильно пытались заставить ввести карантин.

— Губернатор имеет право решать. Естественно, мы очень сильно критикуем губернатора Флориды. Но мое личное мнение, которое основано только на тех данных, которые я получаю, что если бы все штаты и другие страны мира вводили карантины и эти меры по изоляции на неделю хотя бы раньше, то ситуация выглядела бы лучше.

Чем позже вводятся эти меры, тем хуже ситуация. Америка, к сожалению, тоже опоздала, хотя режим чрезвычайной ситуации в Нью-Джерси был введен где-то 9 марта.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер