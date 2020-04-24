Хроники COVID-19: как французы живут в условиях карантина

Предприниматель Алексей Тарасов, который битый месяц находится на карантине в Париже, делится впечатлениями о тамошней системе здравоохранения. Как французы привыкают ежедневно соблюдать простые нормы гигиены, что можно, а что запрещено в настоящее время и как государство позаботилось о безработных и предпринимателях.

Хроники COVID-19: Франция строит баррикады коронавирусу

— В числе стран на передней линии борьбы с пандемией оказалась Франция. Страна, которая имеет привычку строить баррикады. Какие баррикады французы построили коронавирусу? Насколько высок боевой дух, ведь уныние французам не свойственно.

— Большую часть времени я живу в Париже. Франция, действительно, была одной из стран, которая в какой-то момент сильно пострадала от коронавируса. Вторая из европейских после Италии.

Все мысли людей сейчас устремлены к тому, что будет после уже даже объявленной даты прекращения карантина. О том, как жить в карантине, мы уже знаем, а о том, как мы будем жить после — еще нет.

Россия недели на три-четыре идет позже Франции. Хочется поделиться и подсказать, но не всегда получается потому, что нас не всегда слышат друзья и даже близкие родственники.

Мы почти месяц находимся на объявленном государством полном карантине, который подразумевает то, что жители не могут выходить иначе, кроме как за покупками, к врачу и на работу. На работу можно выходить, только если нет возможности иметь удаленную работу. Поддерживаются все предприятия, связанные с инфраструктурой и с обеспечением жизни населения. Все кафе и бары закрыты уже месяц.

Французы привыкают мыть руки. Это не очень французская привычка. Французы гораздо меньше, чем русские, привыкли соблюдать меры гигиены. Связано это, скорее, наверно, с национальными особенностями. Не потому, что французы грязнули, а потому что грязь не всегда видна.

— Они привыкли пользоваться одеколоном и тальком?

— Да, дождь прошел, французская машина остается чистой, а не грязной в отличие от Москвы, потому что у нас, в России, дороги пыльные. Здесь можно проходить целый год в кроссовках и они никогда не станут серыми. В Москве можно один день проходить и уже надо отмывать. Поэтому правила гигиены французы осваивают заново. Они перестают целоваться друг с другом при встрече, как это было принято. Даже между мужчинами.

Два региона наиболее сильно охвачены эпидемией: Париж и Эльзас.

В Париже был введен, в частности, запрет на спортивные занятия вне дома. Если раньше можно было заниматься в любое время дня, то сейчас — только с восьми вечера и до девяти утра, для того, чтобы реже пересекаться с людьми на улице. Чтобы не пересекаться с любителями пробежек, которых всегда было много во Франции, но стало еще больше с кризисом.

В восемь часов вечера открываются все окна, жители поют и хлопают — это дань уважения персоналу, который борется с коронавирусом. В первую очередь, конечно, медицинским работникам.

— В течение часа можно гулять?

— Да, у нас послабление. Существует бланк, который каждый может распечатать или даже написать от руки. В нем кратко приводятся персональные данные и мотив выхода, время и час. С таким документом можно выйти на улицу, в частности, на расстояние километра от дома. Он действует на протяжении часа. QR-кодов у нас нет.

Регистрация разрешения на перемещение есть только для тех, кто декларирует, что он едет на работу, поскольку можно написать, что едешь на работу и поехать в другой конец города по своим делам. Чтобы этого избежать, ты должен еще иметь при себе удостоверение, которое должен оформить работодатель, в нем обоснована необходимость твоего наличия в том или ином месте города. Например, в офисе, что вообще говоря, считается не комильфо, потому что в офисе людям делать нечего. Можно работать дистанционно.

— В Москве три миллиона из восьми миллионов работающих обязаны быть на рабочих местах. Сколько приблизительно человек работают в Париже?

— Не работают все предприятия, связанные с массовым приемом населения в скученных местах. Например, отсутствует вся розничная коммерческая деятельность, кроме продуктовых магазинов. Закрыты все кафе и рестораны. Я связан с антикварным бизнесом, где происходит покупка предметов антиквариата на торгах. Все торги закрыты. При этом не запрещено проводить дистанционные торги через Интернет, чем пользоваться умеют пока не все, но некоторые умеют. Что касается количества людей, которые ездят на работу, я вам сказать не могу.

По моим прикидкам, примерно процентов шестьдесят, из них, наверно, восемьдесят процентов работают на удаленке. Может быть, даже больше. Я связывался со своими коллегами, бывшими партнерами, которые работают, например, в сфере производства далеко от Парижа. На заводе может работать около тридцати человек. Это предприятие с тремя тысячами квадратных метров цехов. Им разрешается работать, если они соблюдают меры защиты:

дистанцию,

регулярное мытье рук,

контроль со стороны руководства предприятия за соблюдением правил.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер