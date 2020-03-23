Политолог: Российские военные медики в стране-члене НАТО - это прорыв

Работа российских военных медиков в Италии — это психологический прорыв, возможно, поворотный момент в отношениях между Европой и Россией, считает политолог Сергей Станкевич.

Прибытие самолетов ВКС России в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом

Италия обратилась за помощью к России

От разговора президента Владимира Путина с премьером Италии Джузеппе Конте по телефону до вылета в Рим первых самолетов с помощью прошло меньше 24 часов. В воскресенье минобороны начало перебрасывать самолетами военно-транспортной авиации личный состав специальных бригад военных вирусологов и спецтехнику в Италию.

В состав сформированной для помощи Италии группировки вошли около 100 ведущих специалистов, она была собрана всего за одну ночь со всей европейской части России.

Это показывает уникальные возможности российской военно-транспортной авиации. Но это еще и политически выверенная операция.

Как сообщают "Известия", в группу вошли такие специалисты как:

замначальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-майор Сергей Кикоть — специалист в области применения систем спецобработки, работал в районах вспышек сибирской язвы и участвовал в ликвидации последствий паводков.

специалист в области применения систем спецобработки, работал в районах вспышек сибирской язвы и участвовал в ликвидации последствий паводков. полковник медицинской службы Алексей Смирнов — ведущий ученый-эпидемиолог, принимал участие в разработке вакцины против лихорадки Эбола

— ведущий ученый-эпидемиолог, принимал участие в разработке вакцины против лихорадки Эбола доцент Военно-медицинской академии и подполковник медицинской службы Александр Юманов, он развертывал в Гвинее мобильный госпиталь в рамках международной программы по борьбе с лихорадкой Эбола.

Политический, психологический прорыв

Как сказал "Правде.Ру" политолог, советник президента РФ Бориса Ельцина по политическим вопросам в 1991 -1993 годах Сергей Станкевич, Россия не напрашивалась в качестве помощника, это Конте обратился за помощью.

Кстати, ранее он принял помощь Китая, но этой помощи было недостаточно, ситуация катастрофическая, и он обратился к России, добавил политолог.

По словам Сергея Станкевича, в Китае эпидемия идет на спад, поэтому Пекин "спокойно может позволить себе, используя свой опыт и своих медиков, помогать". В России эпидемия идет по восходящей и еще не достигла пика. В этой ситуации принимать решение помогать — труднее. Но, по мнению Сергея Станкевича, решение совершенно оправданно.

"Италия — член НАТО, на ее территории находятся опорные военные базы НАТО. И тот факт, что Россия направляет туда военных медиков — это и политический, и психологический прорыв. Не этом фоне достаточно сложно будет впоследствии Италии голосовать в Евросоюзе за очередное продление антироссийских санкций. Может быть, это будет такой серьезный разворот в политике европейских стран, они поймут, что Европе пора от этой порочной санкционной практики отказываться, что европейское сотрудничество важнее", — сказал Сергей Станкевич.

Читайте по теме: Песков: Россия помогает Италии безвозмездно

Зачем Россия помогает Италии в борьбе с коронавирусом?

Corriere della Sera: В Италии пациенты умирают одни, их пакуют в пленку