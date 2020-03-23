Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Любовь Степушова

Политолог: Российские военные медики в стране-члене НАТО - это прорыв

Мир » Европа » Евросоюз

Работа российских военных медиков в Италии — это психологический прорыв, возможно, поворотный момент в отношениях между Европой и Россией, считает политолог Сергей Станкевич.

Прибытие самолетов ВКС России в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом

Италия обратилась за помощью к России

От разговора президента Владимира Путина с премьером Италии Джузеппе Конте по телефону до вылета в Рим первых самолетов с помощью прошло меньше 24 часов. В воскресенье минобороны начало перебрасывать самолетами военно-транспортной авиации личный состав специальных бригад военных вирусологов и спецтехнику в Италию.

В состав сформированной для помощи Италии группировки вошли около 100 ведущих специалистов, она была собрана всего за одну ночь со всей европейской части России.

Это показывает уникальные возможности российской военно-транспортной авиации. Но это еще и политически выверенная операция.

Как сообщают "Известия", в группу вошли такие специалисты как:

  • замначальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-майор Сергей Кикоть — специалист в области применения систем спецобработки, работал в районах вспышек сибирской язвы и участвовал в ликвидации последствий паводков.
  • полковник медицинской службы Алексей Смирнов — ведущий ученый-эпидемиолог, принимал участие в разработке вакцины против лихорадки Эбола
  • доцент Военно-медицинской академии и подполковник медицинской службы Александр Юманов, он развертывал в Гвинее мобильный госпиталь в рамках международной программы по борьбе с лихорадкой Эбола.

Политический, психологический прорыв

Как сказал "Правде.Ру" политолог, советник президента РФ Бориса Ельцина по политическим вопросам в 1991 -1993 годах Сергей Станкевич, Россия не напрашивалась в качестве помощника, это Конте обратился за помощью.

Кстати, ранее он принял помощь Китая, но этой помощи было недостаточно, ситуация катастрофическая, и он обратился к России, добавил политолог.

По словам Сергея Станкевича, в Китае эпидемия идет на спад, поэтому Пекин "спокойно может позволить себе, используя свой опыт и своих медиков, помогать". В России эпидемия идет по восходящей и еще не достигла пика. В этой ситуации принимать решение помогать — труднее. Но, по мнению Сергея Станкевича, решение совершенно оправданно.

"Италия — член НАТО, на ее территории находятся опорные военные базы НАТО. И тот факт, что Россия направляет туда военных медиков — это и политический, и психологический прорыв.  Не этом фоне достаточно сложно будет впоследствии Италии голосовать в Евросоюзе за очередное продление антироссийских санкций. Может быть, это будет такой серьезный разворот в политике европейских стран, они поймут, что Европе пора от этой порочной санкционной практики отказываться, что европейское сотрудничество важнее", — сказал Сергей Станкевич.

Читайте по теме: Песков: Россия помогает Италии безвозмездно

Зачем Россия помогает Италии в борьбе с коронавирусом?

Corriere della Sera: В Италии пациенты умирают одни, их пакуют в пленку

Темы италия коронавирус сергей станкевич минобороны россии
Новости Все >
Глава Минздрава Украины: в стране нужно вводить режим ЧП
Глава Роскомнадзора Александр Жаров уйдет в отставку
Путин не будет выполнять распоряжение Собянина
Гидрометцентр рассказал о погоде летом 2020 года
Крикунов будет тренировать "Динамо" несмотря на указ о самоизоляции
Актриса Ольга Куриленко излечилась от коронавируса
В Сирии состоялось второе российско-турецкое патрулирование трассы М4
Дата голосования по Конституции не изменилась
Россия помогает Италии безвозмездно
Газманов рассказал о своих вредных привычках
Последние материалы
Гидрометцентр рассказал о погоде летом 2020 года
Путин не будет выполнять распоряжение Собянина
Политолог: Российские военные медики в стране-члене НАТО - это прорыв
Крикунов будет тренировать "Динамо" несмотря на указ о самоизоляции
Актриса Ольга Куриленко излечилась от коронавируса
В Сирии состоялось второе российско-турецкое патрулирование трассы М4
Дата голосования по Конституции не изменилась
Россия помогает Италии безвозмездно
Газманов рассказал о своих вредных привычках
В России испытали человекоподобного робота для уборки ядерных отходов
Популярное
Мир. Новости мира
Ученые и журналисты: США заранее готовились к COVID-19

Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.

Ученые и журналисты: США заранее готовились к COVID-19
Главные СМИ России - против президента?
Власть
Главные СМИ России - против президента?
Новости Украины
На Украине опасаются, что Харьков может выйти из-под власти Киева
Экономика и бизнес
Российские ритейлеры уличили Лукашенко во лжи
Любовь Степушова Кернес проверяет Зеленского на дееспособность Любовь Степушова Петр Дерябин Как победить алкоголизм: откровения бывших алкоголиков Петр Дерябин Василий Амирджанов Пандемия: человечность и минута славы коронамародеров Василий Амирджанов
Комментарии
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?
За сутки в России коронавирусом заболели 53 человека
Ученые и журналисты: США заранее готовились к COVID-19
В Германии зятя Михаила Мишустина подозревают в отмывании денег
"Я в ярости": Гарри Каспаров нашел на CNN "путинскую пропаганду"
Нефтяные цены упали до 25 долларов
Проклятые миллиарды: где искать "заначки" Эскобара
Зачем Россия помогает Италии в борьбе с коронавирусом?
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Украинцы требуют отправить за ними в Доминикану борт Зеленского
На Украине опасаются, что Харьков может выйти из-под власти Киева
Главные СМИ России - против президента?
Главные СМИ России - против президента?
Путин: Белоруссия имеет право на самостоятельную политику
Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?
Референдум? Как бы Польша не присоединилась к Калининградской области
Главные СМИ России - против президента?
Белоруссия шантажирует Кремль "проигранной войной"
В Хабаровске подъезд жилого дома поместили на карантин из-за COVID-19
Главные СМИ России - против президента?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ