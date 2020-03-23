Зачем Россия помогает Италии в борьбе с коронавирусом?

Вчера, 21 марта, президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с итальянским премьером Джузеппе Конте подтвердил готовность помочь итальянской стороне в борьбе с эпидемией коронавируса. В Италию вылетели самолёты ВКС с медицинскими бригадами и оборудованием. Основные цели работы России в Италии — это дезинфекция территории и помощь в диагностике заболевших.

Но речь не об этом, а о реакции некоторой части российской общественности в социальных сетях. Эта часть стала, как ей кажется, справедливо и громко возмущаться. Формулировки там стандартные: а почему тогда Италии не снять в ответ антироссийские санкции? А зачем нам им помогать, давайте себе поможем. Ну и прочее стандартное по списку.

И здесь, конечно, можно покрутить пальцем у виска и напомнить об этике и гуманизме. Но есть мнение, что не сработает. Поэтому ситуацию стоит обговорить с прагматических позиций.

Чем помощь Италии важна и полезна России

Итак, по последним данным, в России заболевших коронавирусной инфекцией то ли 309, то ли 367 человек. На разных ресурсах данные разнятся. При этом умерших от коронавируса — 0. Ни одного человека. Да, и от 16 до 19 выздоровевших.

Россия при этом наращивает карантинные меры с закрытием границ, дистанционным обучением, рекомендациями по гигиене и санитарным нормам, а также рекомендует избегать людных мест и вообще стараться самоизолироваться, переводя все что можно на дистанционный и удаленный формат работы.

И это, кстати, у нашей страны очень неплохо получается. Потому что, вопреки всем стереотипам, большинство граждан у нас — это вполне сознательные люди. Которые, например, с детства приучены к тому, чтобы по дому не ходить в уличной обуви, мыть руки перед едой и после "туалетных процедур". А это уже гигиена и минимальное соблюдение санитарной безопасности.

При этом граждане действительно стали меньше посещать места скопления народа. Даже "истерика с гречкой" прошла как-то фрагментарно и кратковременно. Но давайте вспомним, что последние несколько лет у нас в случае любого панического слуха или какого-то кризиса почему-то всегда всплывает тема гречневой крупы. Не сахара-спичек-тушёнки, а именно гречки. С мирового финансового кризиса 2008 года, если не раньше. Впрочем, Бог с ней, с гречкой, поскольку и истерика вокруг неё, кажется, как-то в среднем по стране поутихла.

Что происходит в самой России

Главное, что Россия вполне достойно, спокойно, в рамках адекватных мер встретила инфекцию. И цифры заболевших по стране такой территории и с таким количеством населения говорят сами за себя. Однако земной шарик — штука тесная, а жизнь — вещь крайне непредсказуемая. А некоторые риски все же можно и нужно купировать. И здесь весьма показательный цифры Италии.

Так, вот, там 53 578 зараженных и 4825 уже умерших. Выздоровевших — 6072. Это первое место в Европе по зараженным и второе место в мире после Китая. Но если в Китае инфекция идет на спад, то в Италии пока таких радужных перспектив не предвидится. Кстати, отметим, что третье место в мире по зараженным — США. Там уже заразились 25 493 человека и 307 погибли.

Что для нас означают в первую очередь цифры Италии? А то, что у нас относительно недалеко — крупный очаг распространения потенциально смертельной болезни.

Что там с медициной, осознанностью населения и общим "раздолбайством", можно почитать в сети. Люди, которые хоть немного в теме, высказались. И все эти высказывания прямо или косвенно подтверждают, что Италия запросто может стать таким очагом, который накроет "второй волной" всю Европу, а заодно может накрыть и Россию. И цифры будут совсем другими.

Зачем помогать Италии?

И потому здесь все — как и в случае с войной против терроризма в Сирии. Угрозу лучше останавливать на дальних подступах. К тому же для российских специалистов это, как бы цинично не прозвучало, удачный кейс: работа в условиях полноценной пандемии, с десятками тысяч зараженных и тысячами смертей — уникальный опыт.

Грубо говоря, российские медики, биологи, вирусологи и военные посмотрят, "как не надо делать" и как, в случае чего, такую беду предотвращать.

Истерика особо ретивых "защитников Родины от коронавируса", которые требуют военных самолётов и карантина в Российскую глубинку, а не в Италию, была бы понятна, если бы у нас были десятки тысяч зараженных и тысячи погибших, а в той же Италии, напротив, наши, российские цифры по коронавирусу. Но сейчас у нас есть возможность помочь с выгодой для себя.

И да, мы, граждане РФ — люди милосердные и готовые помочь. Но когда вся эта пандемия кончится — а она рано или поздно кончится — кто сказал, что российское государство не напомнит Европе вообще и Италии в частности о том, кто им помог в самую трудную минуту?

Россия, учитывая политическую конъюнктуру последних лет, уже много о чем напомнила и еще напомнит Европе, да и западному сообществу в целом. Думается, и про эту помощь, совершенно безвозмездную и такую нужную сейчас итальянцам, когда будет нужно — мы вспомним.

А пока от семи самолетов, пары бригад врачей и дезинфицирующего оборудования от нас не убудет. При таких цифрах заражения и почти нулевой (и дай Бог, чтобы почти нулевой она и оставалась) смертности — можем себе позволить с большой пользой для себя.