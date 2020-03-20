Corriere della Sera: В Италии пациенты умирают одни, их пакуют в пленку

Врачи Италии работают на грани нервного срыва от неотпускающего ни на секунду чувства безысходности.

О буднях медиков, спасающих жизни в стране, где коронавирус свирепствует со страшной силой, рассказал хирург больницы "Тревильо" из города Бергамо (того самого, где для доставки тел умерших в крематории привлекли военные грузовики) газете Corriere della Sera.

"Наши пациенты умирают в больницах в полном одиночестве: родным запрещено приближаться к ним и пока они живы, и когда уже умерли. Их заворачивают в пленку и везут в морг… А мы остаемся опустошенные. Единственное, что способны чувствовать в этот момент, — гнев. Гнев от того, что у нас нет инструментов, чтобы помочь всем, кому могли бы", — рассказывает хирург.

Люди умирают потому, что не хватает аппаратов ИВЛ

По словам врача, главная проблема Италии в том, что не хватает самого важного для реанимации больных коронавирусной пневмонией - аппаратов искусственной вентиляции легких:

"У пациента происходит остановка дыхания, ты делаешь ему массаж сердца, он смотрит на тебя. Единственное, что может помочь — интубация. Но аппарата для вентиляции легких нет. Нам слишком часто приходится выбирать, кого интубировать, а кого оставить. Сейчас у нас приказ: приоритет сорокалетним. Мне 50. И я знаю, что вряд ли, если вдруг заражусь, дождусь очереди".

Ангелы надежды и вестники смерти

А еще врач во время пандемии — это единственный мост между пациентом и внешним миром. Близкие пациентов ждут новостей и передают через врачей записки. А пациенты — тоже через врачей — слова любви и ободрения. И именно врачи становятся вестниками смерти:

"Родным мы по телефону сообщаем об умерших, — рассказывает собеседница Corriere della Sera. — Мне недавно пришлось говорить с двумя детьми пациента, которые живут далеко друг от друга. Они даже оплакать его не могли вместе. Не говорю уже о том, чтобы подержать его за руку. Они умирают одни и в морг их везут завернутыми в пленку с дезинфицирующим средством…"

"Правда.Ру" ранее сообщала, что сегодня Италия установила печальный рекорд: в стране уже погибло от коронавируса людей больше, чем за все время эпидемии в китайском Ухане.

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