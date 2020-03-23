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Россия помогает Италии безвозмездно

Мир

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что гуманитарная помощь Италии для борьбы с коронавирусом предоставляется на безвозмездной основе.

"Абсурдно говорить, что какие-то контрнадежды возлагаются, это не так", — заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, Москва не ожидает, что Рим наложит вето на продление санкций со стороны Евросоюза.

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