Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому? Должна

Премьер Польши Моравецкий изволил пожелать 10 апреля побывать на месте гибели Леха Качиньского и его элиты под Смоленском. Обязана ли Россия его принимать?

Ветеран Великой Отечественной войны раскритиковал статью премьера Польши об освобождении Освенцима

Моравецкий: хочу в Смоленск

Матеуш Моравецкий заявил, что 10 апреля хочет побывать в Смоленске в 10-ю годовщину смоленской катастрофы президентского самолета, а также посетить мемориал в Катыне. Об этом польский премьер написал на своей странице в Facebook.

Глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик подтвердил, что "юридическая фирма уже предприняла действия в этом вопросе".

"Этот визит не будет двусторонним, мы не планируем переговоров с российским премьер-министром", — добавил Михал Дворчик в интервью RMF.

"Величайшая катастрофа" современной Польши

Глава канцелярии премьер-министра отметил, что он "захочет отдать дань памяти жертвам величайшей катастрофы в истории Польши после начала Второй мировой войны".

Заметим, что Дворчик обманывает почтенную публику из политических соображений. Так, в катастрофе Ил-62 "Николай Коперник" 14 марта 1980 года в районе Окенче (Варшава) погибли 87 человек, в катастрофе Ил-62M "Тадеуш Костюшко" 9 мая 1987 года в Варшаве — 183 человека. А при взрыве банковского здания Ротонда ПКО на самом главном перекрестке Варшавы — Рондо Дмовского 15 февраля 1979 года погибли 49 служащих и клиентов банка, а 110 человек были ранены. Официально причиной был признан взрыв газа, но среди жителей было распространено мнение о возможном теракте.

Но это все были простые поляки, а не "элита", и Россию в их гибели не обвинить, поэтому к "величайшим катастрофам" они отнесены быть не могут.

Моравецкий — персона нон-грата в России

А надо ли Москве давать разрешение Моравецкому посещать Смоленск и Катынь после омерзительной статьи, которую он написал о роли СССР в "развязывании" Второй мировой войны?

По его словам, Советский Союз был "сторонником" нацистской Германии и на самом деле не освобождал Варшаву. А "советская оккупация" стоила Польше "миллионов жизней", и она продлилась еще 45 лет после окончания войны. Мария Захарова назвала "за гранью добра и зла" фразу Моравецкого о том, что "хотя Красная армия впоследствии действительно освободила "Освенцим", но концлагерь мог бы быть освобожден на полгода раньше".

"Это не статья, это настоящее самоубийство: четыре страницы, которыми премьер-министр Польши убил в себе человека", — заключила официальный представитель российского МИД. Так значит, если человека нет, нет и проблемы, пусть Моравецкий посещает захоронения погибших в Польше.

Как сказал "Правде.Ру" заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, если первое лицо государства, которое обязано своим восстановлением России, набирается наглости на уровне первых лиц выступать с жесткими заявлениями антироссийского характера, то надо отвечать жестко.

"Мы не отфиксировали свою позицию в отношении их решения о сносе памятников советским солдатам, а надо было бы выслать посла, который пришел с такой наглой просьбой в Министерство иностранных дел. Значит в этот раз надо особо не церемониться и можно вполне рассмотреть вопрос о том, чтобы не допускать его (Моравецкого) в страну", — сказал дипломат. "Поляки могут использовать этот визит абсолютно в антироссийских целях, как они неоднократно делали, распространяя всякие клеветнические слухи с самолетом (и это доказано документально), где они были виноваты сами", — резюмировал Андрей Бакланов.

Российское посольство в Варшаве заявило, что пока просьбы о поездке Моравецкого в Россию не поступало, сообщило РИА "Новости".

Величайшие манипуляторы Польши

Напомним, что 10 апреля 2010 года во время приземления в Смоленске разбился правительственный польский самолет Ту-154, 96 человек погибли, включая президента Леха Качиньского, его жену, парламентариев, высокопоставленных военных.

С тех пор поляки всячески стараются доказать, что эта катастрофа была подстроена российскими спецслужбами.

Вначале говорили, что причиной послужил искусственный туман, который нагнали русские.

Потом утверждали, будто воздух над аэропортом наполнили гелием.

Была версия "магнитного оружия": якобы русские что-то сделали то ли на земле, то ли со спутника, и в самолете отключилась электроника.

Спустя время начали расползаться сплетни о том, что президент пал жертвой "страшного заговора" Дональда Туска и Владимира Путина.

В прошлом году министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил на "Польском радио", что британские эксперты из Forensic Explosives Laboratory нашли на обломках самолета следы взрывчатки, в том числе тротила.

Расследованием Межгосударственного авиационного комитета (МАК) России в 2011 году было установлено, что все системы самолета до столкновения с землей работали нормально, но из-за тумана видимость на аэродроме была ниже допустимой для посадки, о чем экипаж рейса 101 был извещен. Он сам принял решение не уходить на запасной аэродром.

В окончательном отчете расследования МАК назвал причинами катастрофы неправильные действия экипажа самолета и психологическое давление на него.

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