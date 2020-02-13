Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Любовь Степушова

Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому? Должна

Мир » Европа » Евросоюз

Премьер Польши Моравецкий изволил пожелать 10 апреля побывать на месте гибели Леха Качиньского и его элиты под Смоленском. Обязана ли Россия его принимать?

Ветеран Великой Отечественной войны раскритиковал статью премьера Польши об освобождении Освенцима

Моравецкий: хочу в Смоленск

Матеуш Моравецкий заявил, что 10 апреля хочет побывать в Смоленске в 10-ю годовщину смоленской катастрофы президентского самолета, а также посетить мемориал в Катыне. Об этом польский премьер написал на своей странице в Facebook.

Глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик подтвердил, что "юридическая фирма уже предприняла действия в этом вопросе".

"Этот визит не будет двусторонним, мы не планируем переговоров с российским премьер-министром", — добавил Михал Дворчик в интервью RMF.

"Величайшая катастрофа" современной Польши

Глава канцелярии премьер-министра отметил, что он "захочет отдать дань памяти жертвам величайшей катастрофы в истории Польши после начала Второй мировой войны".

Заметим, что Дворчик обманывает почтенную публику из политических соображений. Так, в катастрофе Ил-62 "Николай Коперник" 14 марта 1980 года в районе Окенче (Варшава) погибли 87 человек, в катастрофе Ил-62M "Тадеуш Костюшко" 9 мая 1987 года в Варшаве — 183 человека. А при взрыве банковского здания Ротонда ПКО на самом главном перекрестке Варшавы — Рондо Дмовского 15 февраля 1979 года погибли 49 служащих и клиентов банка, а 110 человек были ранены. Официально причиной был признан взрыв газа, но среди жителей было распространено мнение о возможном теракте.

Но это все были простые поляки, а не "элита", и Россию в их гибели не обвинить, поэтому к "величайшим катастрофам" они отнесены быть не могут.

Моравецкий — персона нон-грата в России

А надо ли Москве давать разрешение Моравецкому посещать Смоленск и Катынь после омерзительной статьи, которую он написал о роли СССР в "развязывании" Второй мировой войны?

По его словам, Советский Союз был "сторонником" нацистской Германии и на самом деле не освобождал Варшаву. А "советская оккупация" стоила Польше "миллионов жизней", и она продлилась еще 45 лет после окончания войны. Мария Захарова назвала "за гранью добра и зла" фразу Моравецкого о том, что "хотя Красная армия впоследствии действительно освободила "Освенцим", но концлагерь мог бы быть освобожден на полгода раньше".

"Это не статья, это настоящее самоубийство: четыре страницы, которыми премьер-министр Польши убил в себе человека", — заключила официальный представитель российского МИД.

Так значит, если человека нет, нет и проблемы, пусть Моравецкий посещает захоронения погибших в Польше.

Как сказал "Правде.Ру" заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, если первое лицо государства, которое обязано своим восстановлением России, набирается наглости на уровне первых лиц выступать с жесткими заявлениями антироссийского характера, то надо отвечать жестко.

"Мы не отфиксировали свою позицию в отношении их решения о сносе памятников советским солдатам, а надо было бы выслать посла, который пришел с такой наглой просьбой в Министерство иностранных дел. Значит в этот раз надо особо не церемониться и можно вполне рассмотреть вопрос о том, чтобы не допускать его (Моравецкого) в страну", — сказал дипломат.

"Поляки могут использовать этот визит абсолютно в антироссийских целях, как они неоднократно делали, распространяя всякие клеветнические слухи с самолетом (и это доказано документально), где они были виноваты сами", — резюмировал Андрей Бакланов.

Российское посольство в Варшаве заявило, что пока просьбы о поездке Моравецкого в Россию не поступало, сообщило РИА "Новости".

Величайшие манипуляторы Польши 

Напомним, что 10 апреля 2010 года во время приземления в Смоленске разбился правительственный польский самолет Ту-154, 96 человек погибли, включая президента Леха Качиньского, его жену, парламентариев, высокопоставленных военных.

С тех пор поляки всячески стараются доказать, что эта катастрофа была подстроена российскими спецслужбами.

  • Вначале говорили, что причиной послужил искусственный туман, который нагнали русские.
  • Потом утверждали, будто воздух над аэропортом наполнили гелием.
  • Была версия "магнитного оружия": якобы русские что-то сделали то ли на земле, то ли со спутника, и в самолете отключилась электроника.
  • Спустя время начали расползаться сплетни о том, что президент пал жертвой "страшного заговора" Дональда Туска и Владимира Путина.
  • В прошлом году министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил на "Польском радио", что британские эксперты из Forensic Explosives Laboratory нашли на обломках самолета следы взрывчатки, в том числе тротила.

Расследованием Межгосударственного авиационного комитета (МАК) России в 2011 году было установлено, что все системы самолета до столкновения с землей работали нормально, но из-за тумана видимость на аэродроме была ниже допустимой для посадки, о чем экипаж рейса 101 был извещен. Он сам принял решение не уходить на запасной аэродром.

В окончательном отчете расследования МАК назвал причинами катастрофы неправильные действия экипажа самолета и психологическое давление на него.

Читайте по теме:

О чем Путин предупредил Польшу на коллегии Минобороны

Эксперты не нашли следов взрывчатки на разбившемся под Смоленском Ту-154

Польская оппозиция предложила союз с Россией

Темы ту-154 польша русофобия лех качиньский андрей бакланов матеуш моравецкий смоленская катастрофа
Актуальная аналитика
Евросоюз
Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому? Должна
Авто
В погоне за духом настоящего "Дакара": покорение Сахары
Ваше здоровье
Украина может стать очагом распространения коронавируса
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Ростовские туристы вместо Китая едут в ОАЭ
Губернатор Калужской области подал в отставку
В боях за Дебальцево Украина потеряла 2,5 тысяч единиц бронетехники
В районе пляжей США обосновались аулы-людоеды
Чемпионат Европы по биатлону перенесен из Эстонии в Белоруссию
Россия приступила к модернизации Су-24М2 для Алжира
Фуркад собрался подать иск в суд против Резцовой
Почему в России продают некачественные продукты питания?
Гиперзвуковое оружие РФ остановило попытки сдерживания России
Агент Кокорина подтвердил переход футболиста в "Сочи"
Последние материалы
Ростовские туристы вместо Китая едут в ОАЭ
Губернатор Калужской области подал в отставку
В боях за Дебальцево Украина потеряла 2,5 тысяч единиц бронетехники
В районе пляжей США обосновались аулы-людоеды
Чемпионат Европы по биатлону перенесен из Эстонии в Белоруссию
Россия приступила к модернизации Су-24М2 для Алжира
Фуркад собрался подать иск в суд против Резцовой
Почему в России продают некачественные продукты питания?
Гиперзвуковое оружие РФ остановило попытки сдерживания России
Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому? Должна
Популярное
Военные новости
Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500

Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.

Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Новости Украины
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Шоу-бизнес
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Военные новости
"Белые лебеди" могут получить гиперзвуковые "Кинжалы"
Любовь Степушова Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому? Должна Любовь Степушова Петр Фадеев Центробанки "напечатают" цифровые деньги Петр Фадеев Соломон Соловьев Водолеи поющие и летающие - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Может ли Россия запретить въезд русофобу Моравецкому? Должна
Особняк Наины Ельциной: большой, уютный и роскошный
Фуркад собрался подать иск в суд против Резцовой
Российским пенсионерам повысили доплату за возраст
Для победы над Россией НАТО надо научиться перемещаться по грязи
Россиянку, ударившую ножом насильника, передумали наказывать
Интересные факты о тех, кто всегда рядом: о воробьях!
Блумберг: ругать Россию за Крым? А сами-то мы как получили Калифорнию?
В России проработают понятия семьи
Резцова прокомментировала слова Фуркада про "старческий маразм"
Украинские реформы поддерживают в НАТО
Сбербанк сообщил о росте показателя безработицы среди среднего класса
Российским пенсионерам повысили доплату за возраст
День "северных территорий": Курилы навсегда русские
Геноцид армян в годы Османской империи признали в Сирии
Сбербанк сообщил о росте показателя безработицы среди среднего класса
Госдума предложила ввести скидку на оплату ЖКХ
Блумберг: ругать Россию за Крым? А сами-то мы как получили Калифорнию?
Австралийский мальчик ради сюжета на ТВ съел двух мух в прямом эфире
Зенитный комплекс С-500 будет сбивать даже то, что еще не придумали
Неприятные перспективы Белоруссии: пусть живет, как хочет
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ