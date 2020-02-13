Премьер Польши Моравецкий изволил пожелать 10 апреля побывать на месте гибели Леха Качиньского и его элиты под Смоленском. Обязана ли Россия его принимать?
Матеуш Моравецкий заявил, что 10 апреля хочет побывать в Смоленске в 10-ю годовщину смоленской катастрофы президентского самолета, а также посетить мемориал в Катыне. Об этом польский премьер написал на своей странице в Facebook.
Глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик подтвердил, что "юридическая фирма уже предприняла действия в этом вопросе".
"Этот визит не будет двусторонним, мы не планируем переговоров с российским премьер-министром", — добавил Михал Дворчик в интервью RMF.
Глава канцелярии премьер-министра отметил, что он "захочет отдать дань памяти жертвам величайшей катастрофы в истории Польши после начала Второй мировой войны".
Заметим, что Дворчик обманывает почтенную публику из политических соображений. Так, в катастрофе Ил-62 "Николай Коперник" 14 марта 1980 года в районе Окенче (Варшава) погибли 87 человек, в катастрофе Ил-62M "Тадеуш Костюшко" 9 мая 1987 года в Варшаве — 183 человека. А при взрыве банковского здания Ротонда ПКО на самом главном перекрестке Варшавы — Рондо Дмовского 15 февраля 1979 года погибли 49 служащих и клиентов банка, а 110 человек были ранены. Официально причиной был признан взрыв газа, но среди жителей было распространено мнение о возможном теракте.
Но это все были простые поляки, а не "элита", и Россию в их гибели не обвинить, поэтому к "величайшим катастрофам" они отнесены быть не могут.
А надо ли Москве давать разрешение Моравецкому посещать Смоленск и Катынь после омерзительной статьи, которую он написал о роли СССР в "развязывании" Второй мировой войны?
По его словам, Советский Союз был "сторонником" нацистской Германии и на самом деле не освобождал Варшаву. А "советская оккупация" стоила Польше "миллионов жизней", и она продлилась еще 45 лет после окончания войны. Мария Захарова назвала "за гранью добра и зла" фразу Моравецкого о том, что "хотя Красная армия впоследствии действительно освободила "Освенцим", но концлагерь мог бы быть освобожден на полгода раньше".
"Это не статья, это настоящее самоубийство: четыре страницы, которыми премьер-министр Польши убил в себе человека", — заключила официальный представитель российского МИД.
Так значит, если человека нет, нет и проблемы, пусть Моравецкий посещает захоронения погибших в Польше.
Как сказал "Правде.Ру" заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, если первое лицо государства, которое обязано своим восстановлением России, набирается наглости на уровне первых лиц выступать с жесткими заявлениями антироссийского характера, то надо отвечать жестко.
"Мы не отфиксировали свою позицию в отношении их решения о сносе памятников советским солдатам, а надо было бы выслать посла, который пришел с такой наглой просьбой в Министерство иностранных дел. Значит в этот раз надо особо не церемониться и можно вполне рассмотреть вопрос о том, чтобы не допускать его (Моравецкого) в страну", — сказал дипломат.
"Поляки могут использовать этот визит абсолютно в антироссийских целях, как они неоднократно делали, распространяя всякие клеветнические слухи с самолетом (и это доказано документально), где они были виноваты сами", — резюмировал Андрей Бакланов.
Российское посольство в Варшаве заявило, что пока просьбы о поездке Моравецкого в Россию не поступало, сообщило РИА "Новости".
Напомним, что 10 апреля 2010 года во время приземления в Смоленске разбился правительственный польский самолет Ту-154, 96 человек погибли, включая президента Леха Качиньского, его жену, парламентариев, высокопоставленных военных.
С тех пор поляки всячески стараются доказать, что эта катастрофа была подстроена российскими спецслужбами.
Расследованием Межгосударственного авиационного комитета (МАК) России в 2011 году было установлено, что все системы самолета до столкновения с землей работали нормально, но из-за тумана видимость на аэродроме была ниже допустимой для посадки, о чем экипаж рейса 101 был извещен. Он сам принял решение не уходить на запасной аэродром.
В окончательном отчете расследования МАК назвал причинами катастрофы неправильные действия экипажа самолета и психологическое давление на него.
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