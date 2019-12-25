О чем Путин предупредил Польшу на коллегии Минобороны

Сторонников Гитлера и американских марионеток в Польше пора ставить на место, считает Владимир Путин. Об этом говорит его эмоциональная речь на коллегии Минобороны.

Путин: Польша — пособник Гитлера

Владимир Путин заявил во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны, что Польша была пособником Берлина до 1939 года. Место для антипольских заявлений выбрано не случайно, речь идет о противостоянии возможному противнику России в "горячей" прокси-войне с США.

Путин заметил, что у него есть документы, которые указывают на то, что польский посол в Третьем рейхе Юзеф Липски разделял мнение нацистов о евреях. Президент России назвал Липски "сволочью и антисемитской свиньей" за то, что тот "полностью солидаризировался с Гитлером в его антиеврейских, антисемитских настроениях и, более того, за издевательства над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве".

Российский президент добавил, что "точно такие же люди, которые вели переговоры с Гитлером, теперь разрушают памятники солдат Красной армии, которые освободили Европу и европейцев от нацизма". Намек более чем прозрачный.

Это выступление было продолжением часовой речи президента на саммите СНГ в минувшую пятницу, в которой президент России опровергал выводы резолюции Европейского парламента о 80-й годовщине начала Второй мировой войны. В ней на "тоталитарные режимы — нацизм и сталинизм" возлагалась ответственность за развязывание войны.

Путин сказал, что у него есть документ — доклад того самого посла Польши в Германии Юзефа Липски министру иностранных дел Юзефу Беку от 20 сентября 1938 года. Посол провел беседу с Гитлером и докладывает об этом своему руководителю: "В дальнейшей части беседы канцлер Германии постоянно подчеркивал, что Польша является основным фактором, защищающим Европу от России".

По словам российского лидера, при редактировании своего доклада Липски явно рассчитывал на одобрение Бека, поскольку он писал: "Я сказал Гитлеру, что если это (выселение евреев в Африку) произойдет, если оно найдет свое решение, мы установим ему прекрасный памятник в Варшаве".

"И что это за люди, имеющие такие разговоры с Гитлером? Именно они под влиянием своих эгоистических амбиций подчинили свою нацию, польскую нацию, немецкой военной машине и, более того, способствовали тому, что началась Вторая мировая война", — сказал Путин.

Заметим, что Липски был послом Польши в Берлине с 29 октября 1934 года. Именно он и Константин фон Нейрат подписали Декларацию о неприменении силы между Германией и Польшей 26 января 1934 года, то есть пакт о ненападении, который был подписан гораздо раньше пакта Молотова-Риббентропа (который, как ниже будет сказано, был вполне оправданным).

"Польша взяла на себя роль подстрекателя", — констатировал президент. 12 Фото Российская армия во всеоружии. Показ военной техники. "То, что Германия и Польша действовали заодно в Чехословакии, было понятно и Великобритании, и Франции", — заметил он.

В 1938 году Гитлера еще можно было остановить коллективными усилиями западноевропейских государств, и западные лидеры это признавали, сказал президент.

Выступление на саммите СНГ глава государства завершил тем, что политики Запада сейчас так же пугают мир Россией и могут заключить сделку с кем угодно, как сделали с нацистами. А в основе этого лежит патологическая русофобия, убежден Путин.

Немецкий историк о тайном сговоре Германии и Польши

Точку зрения президента на роль Польши в развязывании Второй мировой войны разделяет немецкий историк Рольф-Дитер Мюллер, который в книге "Общий враг. Нацистская Германия и Польша против Советского Союза" писал, что поляки не только стремились к согласию с Гитлером, они также планировали напасть на СССР и решить "еврейский вопрос".

С точки зрения Мюллера, основной угрозой для Гитлера считались Франция и "тесно связанная с ней Польша". Гитлер рассматривал движение на Восток как способ завоевания жизненного пространства, и первым шагом гитлеровской дипломатии стала нормализация отношений с Варшавой. Не стоит забывать, пишет историк, что идея создания Восточного пакта, которую вынашивали Москва и Париж в 1934 году, была "торпедирована" именно польской стороной.

Мюллер указывает, что в конце 1930-х годов Варшава приняла непосредственное участие в начавшейся ревизии Версальской системы международных отношений. Более того, между Берлином и Варшавой существовали тайные договоренности, направленные против третьих стран. Польша и Германия заранее обговорили не только чехословацкий вопрос, но и вопрос аннексии земель у Литвы.

Не случайно в польской публицистике того времени называли Литву "польской Австрией", Польша претендовала на Виленский край, а а Германия — на Мемельский, сообщает Мюллер, указывая, что Варшаву остановила жесткая реакция Москвы.

Добавим, что только ввод советских войск в Литву в 1939 году обеспечил Литве контроль над этими землями. 10 октября 1939 года между Советским Союзом и Литвой заключается "договор о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой".

Реакция МИД Польши

В ответ на речь Путина в пятницу польское министерство иностранных дел заявило, что "с обеспокоенностью и недоверием" отмечает заявления представителей властей Российской Федерации, в том числе президента Владимира Путина, относительно происхождения и хода Второй мировой войны, "которые представляют собой ложную картину событий". МИД уверен, что Путин "ссылается на пропагандистские послания сталинской эпохи, которые уже были осуждены даже советским лидером Никитой Хрущевым".

Польша должна извиниться

Через несколько часов после выступления Путина на коллегии Минобороны председатель Думы Вячеслав Володин заметил, что, "исходя из этой ситуации, правильно было бы Польше принести извинения за то, что происходило раньше, и за то, что все это время они пытались замолчать это, при этом перекладывая вину на других, придумывая что-то и обвиняя".

"Это было бы, по крайней мере, с их стороны честно. Если у них архивов нет, то большая просьба — ознакомить их с этими материалами", — заявил Володин.

Как сказал "Правде.Ру" политолог Александр Асафов, любому здравомыслящему человеку, к которым, безусловно относится президент, очевидно, что идеологическая позиция польского правительства — это продолжение американского вектора по пересмотру итогов Второй мировой войны, в том числе итогов Нюрнбергского процесса. Все было несколько иначе, говорят они, а победитель один — американцы и их союзники. Это достаточно "крепкий вектор" в американской профессиональной и полупрофессиональной литературе и в кинематографе, и все лоялисты и союзники этот тезис подхватывают, отметил эксперт.

По его словам, настроения в польском обществе не соответствуют позиции руководства Польши, люди там понимают, что это делается для того, чтобы показать свой уровень поддержки США.

"Эта риторика накапливается и выливается в театр абсурда — например, в многочисленные эксгумации президента Польши Качиньского и его супруги в надежде найти в катастрофе в Смоленске следы ФСБ. Или в тот бред о том, что место крушения самолета было обнесено бронированными березами. Это бред утомляет и польское общество", — отметил Александр Асафов.

Президент России, по его словам, подчеркивает, что этот русофобский, ревизионистский накал перешел все возможные границы.

"Путин ставит на место отдельных персонажей и передает сигнал всему польскому руководству, что на территории Европы, где был побежден фашизм, никаких пересмотров итогов не будет. А те, кто такую позицию занимает, фактически становятся союзниками Гитлера", — резюмировал Александр Асафов.

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