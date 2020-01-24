Brexit оформлен официально, что он значит для России

Brexit оформлен документально, российских олигархов в Британии, скорее всего, по этому случаю "прижучат", потому что восприятие России там очень "токсичное", считает эксперт Екатерина Шумицкая.



"Брексит – кара небесная Великобритании" – Мухин

О чем соглашение о Brexit

В пятницу лидеры Европейской комиссии и Европейского совета Урсула фон дер Лейен и Чарльз Мишель официально подписали соглашение о Brexit. Документ, который в четверг утвержден парламентом Великобритании и подписан королевой, содержит почти 600 страниц, где прописаны:

соглашение о правах граждан ЕС в Великобритании;

финансовые обязательства Великобритании перед ЕС на 33 млрд фунтов стерлингов ;

; протокол о Северной Ирландии, в котором устанавливаются меры по поддержанию открытой границы на острове.

В соответствии с соглашением, Великобритания покинет ЕС в полночь по центральноевропейскому времени 31 января, и начнется переходный период на 11 месяцев, который Лондон может продлить. На этот срок Великобритания останется в едином рыночном и таможенном союзе ЕС, но ни в одном из директивных органов. Соглашение после утверждения в парламенте ЕС должно быть переведено на языки всех членов ЕС и ратифицировано в их парламентах, на это уйдет примерно девять месяцев, заявили Reuters дипломатические источники в ЕС.

"Дипломаты заявили, что новое соглашение между ЕС и Великобританией о взаимодействии должно включать сделки по авиации, транспорту и рыболовству — политически непростой вопрос, в котором Лондон мог бы взять верх, потому что после Brexit рыболовные суда из стран ЕС больше не смогут ловить в британских водах, как они делают сейчас", — пишет Reuters.

Проблемы ЕС и Великобритании после Brexit

Перед Лондоном стоит вопрос о притязаниях Шотландии на то, чтобы остаться в ЕС. Но пока Брюссель заявляет, что независимость Шотландии не будет принята без согласия Лондона, даже если так решит шотландский референдум.

ЕС обеспокоен тем, что, выйдя из Союза, Великобритания может попытаться недобросовестной конкуренцией подорвать позиции компаний под юрисдикцией ЕС, снизив трудовые или экологические стандарты или субсидируя определенные отрасли. Чтобы предотвратить это, ЕС хочет, чтобы в новом договоре о взаимоотношениях была оговорка о нерегрессии и был создан совместный комитет с Лондоном, который рассматривал бы изменения в британских правилах в случае изменения стандартов ЕС.

"Чем более нормы и стандарты в Великобритании будут соответствовать правилам ЕС, тем легче будет ее доступ к единому рынку ЕС", — сказал источник.

В ином случае Брюссель начнет вводить тарифы на британские товары, добавил он.

Если будущие договора о торговле или рыболовстве могут быть ратифицированы только Европейским парламентом, то соглашения по авиации, безопасности, транспортной мобильности граждан — это сфера компетенции правительств стран-членов ЕС, поэтому национальные парламенты должны будут иметь право голоса, что увеличивает риск задержек и заявлений типа "никаких сделок".

Для Великобритании стоит вопрос и об иностранных инвестициях, так считает глава Deutsche Post Франк Аппель. Он сказал, что инвестиционные потоки из Европы в Великобританию практически прекратились и пока нет никаких признаков реального восстановления.

"Мы не надеемся, что наши клиенты еще будут много инвестировать. Мы этого не видим", — цитирует банкира The Telegraph.

Аппель предупредил, что Европе будет нанесен серьезный ущерб, если следующий раунд переговоров о Brexit потерпит неудачу, а Великобритания уйдет на вольные хлеба на условиях Всемирной торговой организации.

"Если мы не заключим мировую сделку, рост (экономики ЕС) будет нулевым или отрицательным", — сказал он.

Великобритания была страной-донором ЕС, лишившись ее ежегодных взносов в 10 -13 млрд евро, ЕС должен будет решать вопрос о сокращении помощи странам-рецепиентам Союза, а их 17. Это страны Прибалтики, Польша и так далее, и рестрикции уже запланированы в бюджете Союза на 21-27 годы.

Россия в выигрыше от Brexit

Если же принять, что экономика определяет политику, то России можно надеяться на смягчение санкционного бремени, так как ЕС будет терять от:

стагнации промышленности Германии;

того, что "нулевые ставки" ЦБ ЕС не дают оживления в экономике;

протекционистских тарифов Трампа.

Мнение эксперта

Как сказала "Правде.Ру" старший научный сотрудник Центра европейских политических исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая, Европейский союз очень сильно проиграл в своем имидже и в стабильности экономической системы, потому что Лондон играл в нем финансовую роль.

В целом, по ее мнению, и Великобритания приобрела себе очень много проблем. Фактически Лондону заново надо будет выстраивать взаимоотношения не только с Европейским союзом, но и со своими европейскими и тихоокеанскими партнерами. И это касается не только политических, дипломатических, но и экономических вопросов, вплоть до тарифов и так далее.

"Издержки этого будет нести исключительно экономика Великобритании, а раз экономика, то это простые граждане, которые уже сейчас получили в течение трех лет очень много проблем и психологических, и связанных с переоформлением проживания", — сказала Екатерина Шумицкая.

Скорее всего, по ее словам, "будет формироваться новая система взаимоотношений Великобритании с Европейским союзом, основанная на специальных договорах типа как ассоциированный член, если, конечно, у власти не окажется Борис Джонсон, еще больший авантюрист, чем Дэвид Кэмерон".

Политика определит отношения Лондона с Москвой

Позицию Лондона, продолжила она, не будут сдерживать союзнические обязательства с Брюсселем и Берлином, это значит, что Лондон будет развязывать себе руки в вопросах дипломатических взаимоотношений с Москвой. Единственный сдерживающий фактор, который существует между Лондоном и Москвой, это тесные финансовые связи, указала эксперт.

И Лондон прекрасно понимает, что, разорвав или ухудшив отношения с Россией, он будет терять много денег, которые идут из России.

"И понятное дело, что Brexit, с одной стороны, позволит им их крутить как угодно, но с другой стороны, хотя все говорят, что в экономике все дело, побеждает всегда почему-то политика", — добавила она.

Поэтому, учитывая, что накал страстей по поводу России растет очень быстро, "скоро власти Великобритании будут готовы перекрывать потоки российских денег, несмотря на все прибыли, ради политических вопросов".

"Это коснется 3% населения России, которые туда эти деньги направляют через оффшоры, уже отмытыми. Наших олигархов там прижучат, потому что уровень токсичности России на Западе и в Великобритании очень высокий. Именно поэтому, санкции с России, пока она не исправит свое поведение, не снимут", — резюмировала Екатерина Шумицкая.

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