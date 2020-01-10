Британия собирается создать собственный санкционный режим

В Лондоне намерены подвергать собственным санкциям подозреваемых в нарушении прав человека, используя свой режим ограничительных мер вне Евросоюза, сообщает издание Financial Times.

Создание нового санкционного режима предполагается после того, как Великобритания выйдет из Европейского Союза.

По словам британского министра иностранных дел Доминика Рааба, будет составлен список людей в отношении которых страна намерена использовать санкции, а их активы — заморожены. Таким образом, Лондон сможет более продуктивно бороться с нарушениями прав человека и сотрудничать в этом направлении с США и Канадой.

В список британских санкций попадут россияне

По информации британской газеты, первыми в санкционном списке, вероятно, окажутся граждане России, Ливии, Северной Кореи и Саудовской Аравии, которые были причастны к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Напомним, референдум о выходе Великобритании из Евросоюза — Brexit — состоялся в 2016 году.

Королева Великобритании Елизавета II заявила, что выход страны из ЕС состоится не позднее 31 января 2020 года.