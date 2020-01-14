Борис Джонсон отказал Николе Стерджен в передаче законодательному собранию полномочий на проведение нового референдума о независимости Шотландии.
Об этом решении британский премьер-министр написал в своем Twitter. Джонсон сообщил в соцсетях о том, что он не может позволить передачу полномочий на проведение референдума, поскольку правительство Великобритании поддерживает демократическое решение шотландского народа и "обещание, которое вы дали ему".
Речь идет о том, что в 2014 году в Шотландии уже проводился референдум о независимости. Тогда за то, чтобы страна осталась в составе Великобритании проголосовало более 55 процентов граждан Шотландии.
Однако правительство автономной административно-политической части Британии опубликовало законопроект, согласно которому проведение повторного референдума о независимости Шотландии планируется до 2021 года.
По мнению премьер-министра Николы Стерджен, референдум позволит шотландцам сделать выбор между тем, чтобы остаться "европейской нацией" или стать государством, которому "навязали Brexit".
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