Джонсон: не могу позволить референдум о независимости в Шотландии

Борис Джонсон отказал Николе Стерджен в передаче законодательному собранию полномочий на проведение нового референдума о независимости Шотландии.

Об этом решении британский премьер-министр написал в своем Twitter. Джонсон сообщил в соцсетях о том, что он не может позволить передачу полномочий на проведение референдума, поскольку правительство Великобритании поддерживает демократическое решение шотландского народа и "обещание, которое вы дали ему".

Речь идет о том, что в 2014 году в Шотландии уже проводился референдум о независимости. Тогда за то, чтобы страна осталась в составе Великобритании проголосовало более 55 процентов граждан Шотландии.

Однако правительство автономной административно-политической части Британии опубликовало законопроект, согласно которому проведение повторного референдума о независимости Шотландии планируется до 2021 года.

По мнению премьер-министра Николы Стерджен, референдум позволит шотландцам сделать выбор между тем, чтобы остаться "европейской нацией" или стать государством, которому "навязали Brexit".