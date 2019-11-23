Джонсон назвал мифом рассуждения о влиянии России на Brexit

Премьер-министр Великобритании в ходе предвыборных дебатов в телеэфире "Би-би-си" заявил, что разговоры о влиянии России на результаты референдума Brexit в 2016 году сродни мифам о Бермудском треугольнике

Борис Джонсон заметил, что ему ничего неизвестно о свидетельствах вмешательства России в выборы или референдумы, проводившиеся в Великобритании.

Назвал он ерундой вроде Бермудского треугольника и предположения о том, что нынешнее правительство страны специально откладывает публикацию доклада о якобы имевшем место вмешательстве России в британскую политику.

Обвиняли Джонсона в этом смысле оппозиция и бывший прокурор Англии и Уэльса Доминик Грив, который возглавляет составивший доклад парламентский комитет.

Однако глава правительства страны в ответ на обвинения отметил, что не видит никакой необходимости менять время публикации доклада и ускорять стандартную процедуру утверждения подобных документов премьерской канцелярией, что может занимать несколько недель.