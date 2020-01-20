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Автор Инна Новикова

Почему невозможен союз России и Китая

Мир » Азия » Дальний Восток

Правда и ложь про Китай. Что русскому отвратно, китаец приспособит под себя. Как китайцы сочиняют о себе легенды и выдают их за действительность. Их нравы и амбиции. Почему невозможен союз РФ и КНР?


Правда и ложь про Китай, и почему невозможен союз РФ и КНР?

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал писатель, востоковед, переводчик, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

Читайте начало интервью:

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Почему невозможен союз России и Китая

Колонизируют ли китайцы Сибирь

Союз России и Китая невозможен?

— Кирилл, вы считаете, что прочный реальный союз между Россией и Китаем невозможен, в том числе потому, что Китай считает часть нашей территории своей, хотя пока не предъявляет официальных претензий. Многие опасаются ползучей колонизации Сибири и Дальнего Востока китайцами. Такое возможно?

— Если наша страна не будет подобно Советскому Союзу развивать эти территории, естественно, рано или поздно у кого-то возникнет соблазн эти плохо лежащие территории забрать.

Что касается Китая, то Китай заинтересован в России как в спокойном тыле и как в источнике дешевого сырья.

Да, этом плане Китай в России заинтересован.

Как в равноправном партнере Китай в России не заинтересован.

Вся политика Китая в отношении соседних стран, пресловутый "Один пояс и один путь" — это игра в одни ворота.

Да, мы вам построим железную дорогу, говорят китайцы, но подвижной состав будет наш, обслуживание будут производить наши специалисты, и вообще дорогу будут строить наши рабочие.

— То же самое делают американцы.

— Но не так все-таки.

— Абсолютно так. Когда они строят, например, атомную станцию, то говорят, что строить будут наши специалисты, работать она будет на нашем топливе и т. д.

— Но при этом американцы никогда не говорили, что мы сейчас отправим к вам один миллион американцев, которые у вас поселятся и организуют опорные пункты.

— Миллион, конечно, нет. Но на военных базах в Европе, Японии, Ближнем Востоке и по всему миру их очень много.

— Конечно, у нас с Америкой почти всегда были непростые отношения, а сейчас просто ужасные, но до военных конфликтов не доходило никогда.

Войны России и Китая

— С Китаем у нас тоже вроде не доходило.

— Ну что ж, давайте по истории. XVII век — конфликт с маньчжурами на Амуре.

— Но это конфликт, а не война. И вы сами говорили, что маньчжуры — не китайцы.

— Но часть Китая. И это была необъявленная война. По крайней мере, серьезные боевые действия. Двухсоттысячное маньчжурское войско осадило Албазин, который обороняли 400 с небольшим наших казаков. Маньчжуры потеряли три четверти своей армии под стенами этого Албазина.

Ладно, не будем брать дела давно минувших дней. Давайте XX век возьмем.

  • 1900 год. Участие России в подавление Боксерского восстания. Грубо говоря, за защиту интересов России в Китае. Это была самая настоящая война. Да, наши потери были небольшие. У китайцев — намного больше. Но это были именно военные действия. Мало того, Китай нам объявил войну.
  • 1929 год — конфликт на КВЖД. Первая война, где Красная армия применила танки. Это была самая натуральная война. Причем китайские коммунисты тогда осудили действия Советского Союза.
  • Конец 60-х годов — в Даманском, Жаланашколь было еще несколько мелких конфликтов.

Я не занимаю проамериканскую позицию, но у нас с Америкой до такого не доходило. И об этом надо помнить.

Про Сибирь и Дальний Восток надо понимать, что если своя страна не развивает какую-то отдаленную территорию, туда непременно придут другие.

Если это будут не китайцы, будет кто-то другой, кто в какой-то момент окажется сильным.

Что касается самих китайцев, я тоже хочу еще напомнить, когда Мао Цзедун в 1950 году ехал на поезде в Москву, он отказался выйти на берег озера Байкал.

И на вопрос его советника "почему", он сказал "вы разве не знаете, что это исконно китайская земля".

Вы думаете, китайцы забыли все это? Нет. Они так и сейчас считают.

— А с чего они считают, что Байкал — исконно китайская земля?

— С чего китайцы до середины XIX века думали, что весь мир принадлежит Китаю? С чего Гитлер думал, что будущее Германии лежит на востоке, где надо истребить все население и заселить немецкими колонистами?

— Вы такие аналогии проводите.

— Разве политика социального кредита в Китае — это не форма фашизма? Это, по-моему, самый натуральный фашизм.

Китайская политика социального кредита

— А что это за политика социального кредита?

— Она в полную меру еще не заработала, хотя в Китае всегда было плохо со свободой слова и с нарушениями прав человека.

С приходом к власти нынешнего председателя КНР Си Цзиньпина в стране действительно стали очень закручивать гайки.

С одной стороны, это носит положительный характер, потому что в Китае борьба с коррупцией вышла на общенациональный уровень. И она достаточна эффективная. Например, в нулевые годы много китайских делегаций выезжало за границу, они тратили государственные средства, расходовали их нецелевым образом. При нынешнем лидере это прекратилось. Здесь есть, безусловно, плюсы.

Теперь в Китае вводят политику социального кредита, когда все люди будут получать баллы за свое поведение.

Грубо говоря, если вы не там перешли дорогу, то вам понижают социальный балл, потому что вы социально не очень ответственны. К чему это приводит? Вам отказывают, например, в оформлении кредита в банке, вы не можете купить билет на самолет со скидкой или вообще его не можете купить. И т. д.

Интерес Китая к России

А в нас Китай не так сильно заинтересован, как у нас принято думать.

— Почему же тогда наши президенты так дружат? Когда был G-20 в Китае, как раз нашему президенту были оказаны самые большие признаки уважения.

— Как же не оказать знаки внимания членам правительства той страны, которая сдает в аренду леса Сибири, земли Дальнего Востока (делайте с ними, что хотите), продает за бесценок ресурсы. Как же не оказать внимание? И я бы оказал. Я прекрасно понимаю китайцев.

— Вы все-таки считаете, что Китай нападет на Россию в любом случае?

— Если у Китая все будет хорошо с экономикой и не будет социальных потрясений, Китай на нас не нападет. Все будет, дай Бог, хорошо.

Если в Китае начнутся серьезные социальные потрясения, серьезно просядет экономика и китайское правительство не сможет с этим справиться, Китай будет вынужден пойти по принципу: патриотизм — последнее прибежище негодяев.

И тогда может быть все что угодно.

Я просто призываю к тому, чтобы быть бдительными.

Китайцы в своей политике всегда руководствовались стратегическим мышлением, просчитывая ходы намного вперед.

— По сравнению с другими.

— Да. В том числе и по сравнению с нами. Они не руководствуются сиюминутными соображениями.

Сегодня Китай в нас заинтересован как в крепком тыле и в источнике дешевого сырья.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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