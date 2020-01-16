Почему невозможен союз России и Китая

Сейчас Россия с Китаем — хорошие, надежные партнеры. Но не более того. Почему невозможен союз Российской Федерации и Китайской Народной Республики?



Правда и ложь про Китай, и почему невозможен союз РФ и КНР?

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал писатель, востоковед, переводчик, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

Читайте начало интервью:

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Китай России не партнер?

— Кирилл, мы делаем большую ставку как раз на Китай. Это же наш сосед. А сейчас, когда у нас сильно усложнились отношения с Европой, это особенно важно. И Европа проявляет интерес к Китаю, а Китай — к Европе… Но также считается, что китайцы — очень терпеливые, они могут ждать столетиями, чтобы добиться чего-то.

— Ну это они сами нам так про себя сказали, потому что вся история Китая до прихода туда европейцев известна нам исключительно из уст самих китайцев.

— Почему вы считаете, что Китай России не партнер?

— Ну, во-первых, отношения России с Китаем всегда были волнообразны. То есть если сейчас они переживают, как нам говорят, хороший этап, то непременно наступит похолодание. И к этому надо быть готовым. Я лично считаю, что с Китаем надо дружить. Ссориться ни в коем случае не надо вообще ни с кем. Но и дружить ведь можно по-разному.

Вот в 60-80-е годы ХХ века в Мьянме (Бирме) был такой политический лидер У Не Вин. Кстати говоря, он по происхождению был не бирманец, а китаец-хакка. Он со всеми дружил. Но как он дружил? Он сводил отношения к минимуму. Благодаря этому страна была в изоляции, но она избежала вмешательства в разные бушевавшие в то время в Юго-Восточной Азии конфликты.

Что касается Китая, несмотря на то, что нам постоянно внушают с экранов, что Китай — союзник и у нас стратегические отношения, официально этого нет совершенно. Давайте самих китайцев спросим, а они сами, как считают. На уровне пропаганды — да.

Формально ведь Китай никогда не провозглашал, начиная с момента сближения, что он является союзником России.

История отношений России и Китая

— А он вообще никогда не говорил, не провозглашал никакие союзнические отношения.

— Да, но, например, в 1950-е годы отношения Советского Союза и Китая действительно носили союзнический характер.

— До смерти Сталина — да.

— Даже до конца 50-х годов.

— Когда мы как бы отошли от четкой линии, Мао Цзедун посчитал, что Советский Союз предал идеи.

— Это был всего лишь повод. Если бы этого повода не было, нашелся бы другой.

Мао относился всегда прагматически к нам. Тогда он посчитал, что он от нас все что нужно уже получил, мускулы накачал и можно сделать ручкой.

Неслучайно, разорвав отношения с нами, Мао сразу бросился налаживать отношения с Соединенными Штатами.

Предательство Китая

Так вот, объявлял ли Китай, что он является союзником России? Нет, не объявлял. Присоединился ли Китай к санкциям в отношении России? Да, и как раз на уровне самого важного для нас финансового сектора. Китайские банки отказывают в обслуживании нашим клиентам на основании того, что "санкции же на вас, извините".

Китай относится к нам по принципу: раз Россия попала в такую ситуацию, то надо из нее выжимать максимум.

— Но это делает не только Китай. Любая страна так же. Таковы обычные законы внешней политики, будни внешних отношений.

— Да. Но если мы посмотрим на внешнюю политику Советского Союза, да и Российской Федерации…

— Мы особенные. Таких как мы, наверное, больше нет.

— Согласен с вами. Просто когда отношения начинают портиться, это все производит впечатление холодного душа, болевого шока. К большому сожалению, как-то у нас не получается, хотя часто говорят, что надо прагматически выстраивать отношения.

У нас или любовь не разлей вода, или мы разругались вдрызг.

К сожалению, это так. Поэтому я призываю к тому, что с Китаем надо дружить, но дружить с ним надо осторожно.

Не будем забывать, что у Китая имеются скрытые территориальные претензии по отношению к нашей стране. Их никто не отменял.

Колониальные амбиции Пекина

— Расскажите о колониальных амбициях Пекина. О каких претензиях идет речь?

— У китайского руководства (как у того, которое в 1949 году было вынуждено эвакуироваться на Тайвань, так и у коммунистического) в этом плане полное сходство. По сути и те, и другие — националисты. Только одни опирались на помощь США, другие — СССР. Но у них всех есть пунктик: возвращение всех утраченных территорий.

Им надо вернуть территории, но, по крайней мере, в границах Маньчжурской империи Цин 1858 года. А дальше они уже будут смотреть, что еще осталось. Формально сегодня у нас с Китаем никаких территориальных противоречий нет. В договоре "О демаркации границ" написано об отсутствии взаимных территориальных претензий.

Но претензии Китая в отношении России носили всегда односторонний характер. Мы никогда в XX веке не притязали на китайские территории. А Китай притязал на территории, которые, как он считает, были и должны стать китайскими. Да, сегодня у нас все вроде бы хорошо. Но в китайских учебниках ясно написано, что часть прилегающих к Китаю наших территорий на самом деле исторически является их землями.

Таким образом, уже в китайских школах детей учат, сколько миллионов квадратных километров у них отняла царская Россия.

Речь идет об Амурской области, Хабаровском и Приморском краях, о Сахалине.

И периодически эта информация появляется в СМИ. То есть людям все время напоминают об этом. Соответственно, нам не надо об этом забывать.

— На Сахалин ведь еще претендует Япония.

— Так весь мир считает, что Сахалин принадлежал России, потом южная часть принадлежала Японии, потом и она снова отошла к нам. А китайцы считают по-своему. У них вообще своеобразные взгляды на мир.

До середины XIX века китайцы были убеждены, что китайский император — властелин мира и все страны вокруг Китая — это его вассалы. Просто не все вассалы знают о том, кому они подчиняются.

Этот китаецентристский взгляд и сегодня есть.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев