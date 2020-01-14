Китайцы, вьетнамцы, корейцы - сравнительный анализ

Чем китайцы отличаются от соседних народов, например, от вьетнамцев и корейцев? Кто русским больше товарищ и брат? Почему?



Правда и ложь про Китай, и почему невозможен союз РФ и КНР?

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал писатель, востоковед, переводчик, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

Читайте начало интервью:

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— Кирилл, чем китайцы отличаются, например, от вьетнамцев?

— Вьетнамцы, безусловно, ближе к русским, чем китайцы. Неслучайно у нас с Вьетнамом сложились такие теплые отношения. Я объясняю это во многом тем, что с точки зрения психологии вьетнамцы и русские достаточно близки друг к другу. Хотя с Китаем мы граничим на очень большом протяжении, а Вьетнам далеко от нас.

— С точки зрения психологии?

— Да, как ни странно, вьетнамцы, при том что они развивались под влиянием Китая и под влиянием китайской культуры, тем не менее с точки зрения этнопсихологии сильно отличаются от китайцев.

— Они очень трудолюбивые, скромные, выносливые…

— Они там все трудолюбивые. Но Вьетнам находился долгое время под влиянием Франции, потом под влиянием нашей страны, и это пошло Вьетнаму на пользу. Поэтому с вьетнамцами нам очень приятно общаться. Это в массе своей вежливые, культурные люди, очень любящие свою культуру и свою страну и умеющие постоять за себя.

— Это касается всех слоев населения или только каких-то отдельных?

— Я говорю в данном случае про всех, потому что мне с разными вьетнамцами тоже неоднократно доводилось работать переводчиком. От высокопоставленных делегаций до разбогатевших крестьян.

— А Китай — это какая-то особая в этом плане страна, там только маленькая часть людей образованных, а остальные малограмотные, неряшливые и т. д.?

— Ну, скажем так, когда люди живут среди себе подобных и мало бывают за пределами даже не своей страны, а своего региона или вообще маленького района, это накладывает на них соответствующий отпечаток. Тем не менее и у них, конечно, можно чему-то поучиться. У китайцев, например, прекрасная организованность.

Они, даже если говорить о туристических группах, прекрасно организованы. Они четко выполняют то, что им сказали сверху. Мы это можем видеть и по тем грандиозным масштабам строительства в Китае. Никакое экономическое чудо никогда бы не состоялось, если бы общество не было таким управляемым. Это, безусловно, заслуга китайского руководства.

— Это хорошо или плохо?

— Это и хорошо, и плохо. Потому что в любом плюсе заложен минус. Потому что, с одной стороны, этот коллективизм позволяет мобилизовать людей на великие стройки, а многовековое вспахивание рисовых полей и ведение такого очень сложного вида сельского хозяйства в целом невозможно без усилий больших масс людей. Это все приучило их к высокой работоспособности.

Но одновременно коллективизм в такой его крайней степени не способствует выдвижению людей, мыслящих нестандартно. Вот слышали ли вы о великих китайских ученых? Если таковые есть, они обычно становятся таковыми, когда уже уезжают из Китая. В Штатах, в Канаде, других странах есть немало крупных китайских специалистов. Есть даже и нобелевские лауреаты.

Но вот в самом Китае мы их что-то не видим. Но при этом, кстати говоря, китайцы — хорошие копиисты. Копировать технологии, перенимать их — вот это они прекрасно умеют. Поэтому если говорить об изобретениях, я более чем уверен, что, скорее всего, порох, пушки и бумага были просто воспроизведены в Китае, а вовсе не изобретены там. Но особенно это касается, конечно же, пороха.

— А что вы скажете о корейцах? И сильно ли северные корейцы отличаются от южных?

— Ну, конечно же, Корея развивалась под очень сильным влиянием Китая. В более позднее время на Корею большое влияние оказала Япония. Кстати говоря, когда Корея была колонией Японии с 1910-го по 1945 год, японцы очень много сделали для развития Кореи. Приведу маленький пример.

В начале ХХ века средняя продолжительность жизни в Корее была менее 30 лет — где-то всего 23-26. Многие умирали от голода и от болезней. К 1945 году уже было 43-45 лет. Опять-таки, там сильно развита рисоводческая культура, и вообще вся культура, пронизанная конфуцианством, имеет много общего с китайского. И там тоже мы видим стратифицированное, высокоорганизованное общество.

Но, собственно, в чем разница между Северной и Южной Кореей, по сути? В том, что одну страну поставили в изоляцию, а другая страна имела возможности для развития. И ее активно развивали, потому что американцы понимали, что если они не дадут денег Южной Корее, она быстро "покраснеет" и станет коммунистической. Замечу, что даже в условиях изоляции северные корейцы тоже многого добились.

— Ну да. Создали ядерное оружие.

— Да, в том числе и ядерное оружие они сами создали. А вот при нынешнем правителе там идут, кстати говоря, постепенные реформы. И, согласно достоверным информаторам, в том числе иностранцам, проживающим в Северной Корее, там уже не все так плохо с продовольствием и всем остальным, как это было раньше…

— Там же голод был в 1990-е годы.

— Да. Как они это называют, трудный поход 1990-х годов. А сейчас там все уже достаточно прилично и благополучно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев