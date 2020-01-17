Колонизируют ли китайцы Сибирь

Когда возникло современное государство в Китае? Почему между Маньчжурской империей и современным Китаем нет никакой преемственности? Почему китайцы считают часть наших дальневосточных земель своими? И при чем здесь Япония? Почему опасность колонизации Сибири китайцами сильно преувеличена? И насколько Россия вообще важна для Китая?



Правда и ложь про Китай, и почему невозможен союз РФ и КНР?

Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

Читайте начало интервью:

Почему китайцы постоянно кричат и жестикулируют?

Число китайцев сильно преувеличено

Китай издавна воровал технологии и выдавал за свои

Как начинались и развивались отношения России и Китая

Китайцы, вьетнамцы, корейцы — сравнительный анализ

Почему невозможен союз России и Китая

Почему Китай считает российские земли своими

— Кирилл, почему Китай считает, что Российская империя забрала их территории? Когда и как мы успели? Мы же серьезно не воевали с Китаем. Как так получилось?

— Мы не у них их взяли, а еще до них. До 1912 года национального китайского государства вообще не существовало. С середины XVII века по начало XX века существовало Маньчжурское государство Daicing gurun — Великая Цин (оно так официально называлось), в котором китайцы были людьми третьего сорта. Вот именно это государство обеспечило Китаю нынешние границы.

До Маньчжурского завоевания северной границей Китая была Великая стена, которая была не оборонным рубежом, а пограничным рубежом. Это маркер государственной границы, не более того. Она довольно хорошо маркирует зону, к северу от которой начинаются степи и вести поливное земледелие невозможно, а к югу — земли, где можно вести поливное земледелие. Маньчжуры создали Китай в его нынешних границах, не считая Тибета.

В XVIII-XIX веках Маньчжурская империя была даже больше: она включала в себя и территорию нынешней Монголии и Приамурье, Приморье. Но в середине XIX века, когда это государство потерпело поражение в опиумных войнах, Россия заключила с империей Цин выгодные для нас соглашения — Айгунский договор 1858 года и Пекинский договор 1860 года, по которым территории нынешнего Приморья, Хабаровского края и Амурской области вошли в состав нашей страны.

К слову сказать, эти территории и в бытность Маньчжурской империи были незаселенными, фактически это был буфер между Россией и Маньчжурской империей. Китайцы также помнят, что это мы помогли монголам обрести независимость. Через два года будет столетие со дня образования Монгольской народной республики.

Но только необходимо различать Маньчжурскую империю и Китай. Это юридически и фактически разные государства, и преемственности между Маньчжурской империей Цин и Китайской Республикой нет. Маньчжурская империя была свергнута в результате переворота, так называемой Синьхайской революции. Точно так же, как нет юридической преемственности между Японской империей, прекратившей свое существование в 1945 году, и нынешней Японией.

— Однако нынешней Японии нельзя иметь собственную армию, потому что она по итогам 1945 года до сих пор является побежденной и подчиненной страной.

— Страна с ограниченным суверенитетом. Я специально провожу параллели, чтобы это понимать. Но китайцы считают, что если страна А завоевала страну Б, то страна А почему-то становится страной Б. То есть если маньчжуры завоевали Китай, то они стали Китаем. Понятно, для чего китайцы пропагандируют этот взгляд: это нужно для того, чтобы все народности Китая чувствовали себя единой нацией.

С точки зрения китайцев это совершенно разумно. Совершенно разумно представлять себе маньчжуров не как иностранных завоевателей, а как национальное меньшинство, которое захватило власть в стране. Но только это не соответствует действительности. И подобные реваншистские идеи опасны. Да, сегодня с этим все хорошо. И все хорошо с китайской экономикой, хотя уже есть определенные проблемы. Но кто знает, что будет дальше.

Заинтересован ли Китай в России

— Каковы ваши прогнозы по поводу опасности колонизации Сибири китайцами. Некоторые специалисты считают, что это хорошо, ведь там пустые территории и нет особой разницы кем они заполняются, главное, что люди их осваивают. Но я недавно была в Иркутске. Там местное население очень нервно относится к большому и постоянно растущему числу граждан Китая на их территории. Там периодически происходят локальные столкновения.

— Вокруг этого вопроса тоже есть много мифов. Дескать, за Уралом все заполонили китайцы. Или 40 китайцев женились на одной бабушке, чтобы получить российский паспорт. Но на самом деле все это изрядное преувеличение.

Китай не так в нас заинтересован, как нам хотелось бы об этом думать.

Достаточно сравнить объем торговли Китая с Америкой и объем торговли Китая с Россией.

Объем торговли Китая с Россией — это несколько процентов всего лишь. Основным торговым партнером являются Соединенные Штаты. Потому что без Соединенных Штатов, без санкций со стороны президента Никсона, госсекретаря Джимми Картера, Збигнева Бжезинского и других американских деятелей китайского экономического чуда никогда бы не состоялось.

В 70-е годы уже начался процесс, который продолжился в 80-90-е годы, и в итоге состоялось великое переселение производства из США, отчасти из Европы в Китай. Взамен ввозились дешевые товары, к руководителям предприятий стали приходить куда большие прибыли. Но вместе с этим в западные страны ввозилась и безработица.

Сегодня Дональд Трамп старается повернуть процесс назад. Тем более, Китай сейчас стал довольно дорогой страной. И с Китая уже начинают уходить производства.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев